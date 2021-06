pouvoir jouer partout

14/06/2021 à 14:47 CEST

De plus en plus de joueurs changent de consoles pour ordinateurs. Et elles ne manquent pas pour des raisons : la puissance d’une carte graphique actuelle peut dans bien des cas laisser de côté les consoles de cette génération, permettant une expérience de jeu beaucoup plus réaliste et immersive. Et non seulement cela, un autre des plus grands avantages est qu’avec votre ordinateur portable sous le bras, vous aurez toujours et n’importe où tout ce dont vous avez besoin (écran inclus) pour pouvoir profiter des jeux où et quand vous le souhaitez.

Si vous envisagez la possibilité de passer aux ordinateurs portables de jeu, nous vous présentons les meilleures options disponiblesallant des budgets serrés aux ordinateurs dotés de la puissance qui vous permettra de profiter de vos jeux préférés pendant des années.

Si vous recherchez le meilleur ordinateur portable jeu, nous allons vous montrer quelques-uns des meilleurs modèles que vous pouvez acheter aujourd’hui sur Amazon ainsi que des conseils pour choisir celui qui convient le mieux à vos besoins à un prix compétitif.

Comment le choisir

le meilleur ordinateur portable jeu à partir de 2021 Ils ont tendance à durer de nombreuses années et à offrir des performances élevées dans tout ce que vous les utilisez, pas seulement pour les jeux.

Il est important que vous obteniez un GPU milieu de gamme à haut de gamme pour les plus hautes performances. Vous devez également rechercher une RAM et un processeur élevés. Considérant que les jeux sont très gourmands, le stockage est déterminant.

Que rechercher lors de l’achat du meilleur ordinateur portable de jeu de 2021 ?

Écran. Vous devez choisir une taille d’écran de 15 à 17 pouces, ainsi qu’une résolution d’au moins 1920 x 1080. Il est préférable d’opter pour un écran 4K. Le taux de rafraîchissement 1080p 60Hz trouvé dans les ordinateurs portables est plus que suffisant.Stockage. Le stockage peut être sur disque dur ou SSD, selon votre budget il peut même être les deux. Généralement, vous disposez d’un disque dur de 1 To avec un SSD de 128 ou 256 Go.RAM. La RAM est très importante pour le jeu. Un ordinateur portable avec au moins 8 Go de RAM est recommandé, même pour d’autres tâches.CPU. Il doit s’agir d’un processeur Intel Core d’au moins 10e génération ou similaire pour obtenir une bonne expérience de jeu.Vie de la batterie. Bien qu’il y ait des aspects plus importants à considérer, vous devriez apprécier un ordinateur portable qui vous offre la meilleure autonomie de batterie possible dans le cadre de votre budget.Prix. Lorsque vous achetez les meilleurs ordinateurs portables de jeu sur Amazon, vous devez en rechercher un qui vous offre les meilleures fonctionnalités possibles dans les limites de votre budget, vous devez donc tenir compte du prix.

Lenovo Ideapad Gaming 3

Lenovo IdeaPad Jeux 3 c’est lui meilleur ordinateur portable jeu 15,6 “FullHD qui a 512 Go SSD de stockage et 16 Go de RAM. Avec le système d’exploitation AMD Ryzen 7 4800H et la carte graphique dédiée NVIDIA GTX1650-4 Go, il s’agit d’un ordinateur sans système d’exploitation.

Cet ordinateur de jeu peut être utilisé pour tout ce dont vous avez besoin, il dispose également d’une ingénierie thermique de 5ème génération pour en profiter au maximum dans son utilisation, avec un système de double ventilateur.

C’est un portable léger, mais très puissant, pour l’emmener où vous voulez et profiter de la meilleure expérience de jeu. Sa batterie peut durer jusqu’à 6,7 heures et se recharge rapidement grâce à sa technologie Rapid Charge.

Asus TUF Dash F15

ASUS TUF Dash F15 FX516PM-HN024 c’est un ordinateur portable jeu 15,6 “FullHD avec Intel Core i7-11370H doté de 16 Go de RAM et d’un stockage SSD rapide de 1 To. Pour mieux visualiser le jeu et utiliser les applications, il dispose d’une carte graphique dédiée, NVIDIA RTX3060-6GB.

Cet ordinateur portable de jeu n’a pas de système d’exploitation. C’est une enceinte portable avec laquelle vous pouvez jouer pendant des heures, avec des bords ultra-fins et un design attrayant. Sa disposition de clavier est similaire à celle du bureau, pour plus de confort.

Il dispose d’une conception de refroidissement tout-en-un pour vous garder au frais et travailler à capacité maximale.

Lenovo Légion 5

Lenovo Légion 5 c’est l’ordinateur portable jeu 15,6 “FullHD 120 Hz Il a Intel Core i7-10750H, une mémoire de 16 Go de RAM et un stockage de 512 Go de SSD. Il dispose d’une carte graphique dédiée Nvidia GTX1650 4 Go.

Sur son écran de 15 pouces à 120 Hz et 250nits antireflet, c’est un ordinateur portable sans système d’exploitation à 45 % NTSC. Avec sa batterie solide, vous pourrez profiter jusqu’à 8 heures d’autonomie.

Legion 5 a un design épuré et minimaliste, il est équipé du Wi-Fi 6 pour de meilleures performances dans le jeu à vitesse maximale, une excellente option pour ceux qui veulent acheter un ordinateur portable jeu en ligne.ACHETER (949,00 €)

HP Pavilion Gaming 16

HP Pavilion Gaming 16-a0024ns c’est un Ordinateur portable 16,1 “FullHD Il est doté de la technologie Intel Core i7-10750H de 10e génération, de 8 Go de RAM, d’une mémoire SSD de 512 Go et d’une carte graphique Nvidia GTX1650 Ti-4 Go. Comme les autres modèles d’ordinateurs portables de jeu, il est livré sans système d’exploitation afin que vous puissiez utiliser celui qui vous intéresse le plus.

Il a des vitesses de transfert allant jusqu’à 2933 MT / s. Il dispose d’un système de gestion de la chaleur innovant pour un environnement plus frais qui stabilise votre jeu et votre travail. Il dispose également de deux haut-parleurs HP pour un son plus authentique et plus riche.

MSI GF65 Mince

Modèle MSI GF65 Mince 9SEXR-236XES C’est un ordinateur portable de 15,6 pouces Full HD avec une vitesse de 120 Hz qui a 16 Go de RAM et une mémoire de 512 Go SSD, en plus de Intel Core i7-9750H. Il dispose d’une carte graphique dédiée Nvidia RTX2060-6 Go.

Cet intéressant ordinateur portable de jeu n’a pas de système d’exploitation. De plus, il vous offre jusqu’à 15 % d’augmentation des performances par rapport à la génération précédente pour profiter davantage du jeu ou de votre travail.

Il a jusqu’à 7 heures d’autonomie et un design très attrayant avec une ventilation exclusive en forme de X. C’est un ordinateur portable de jeu très fluide et complet pour que vous puissiez profiter de la meilleure expérience utilisateur.

Pillard MSI GE66

Cet ordinateur dispose d’un processeur Intel de 9ème génération (i5 9750H), avec une grande puissance pour effectuer toutes sortes de tâches. Dans ce cas, nous passons à une carte graphique Nvidia RTX 2080 de 8 Go, avec de grandes performances. Il dispose d’une RAM de 16 Go et d’un SSD de 1 To. Son écran est de 15,6 pouces avec une résolution FullHD. Pas de système d’exploitation.

