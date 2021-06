Pouvoir, plaisir & honte | Extrait de livre — Pha(bu)llus: A Cultural History par Alka Pande

Un phallus entouré de quatre moines bouddhistes au Wat de Wae Hon Son (Photo : Pha(bu)llus : A Cultural History)

EXTRAIT : Pha(bu)llus : une histoire culturelle

L’érotisme associé au phallus peut être décomposé en couches distinctes, selon l’époque, la région ou la culture. Dans les parties orientales du monde, en particulier en Inde, il existe une relation très claire entre l’exotisme et l’érotisme, où le sexe est presque similaire à une expérience spirituelle – le plaisir dérivé de l’acte sexuel transporte vers un royaume spirituel supérieur. Dans l’Inde ancienne, les rapports sexuels étaient un acte de plaisir et pas seulement un moyen de procréation. On en trouve la preuve dans les textes littéraires de cette période ainsi que dans l’architecture. Plusieurs temples et monuments, comme ceux de Khajuraho, ont des représentations élaborées de personnes dans diverses positions d’actes sexuels. En raison de cet accent mis sur la valeur du sexe transcendant la procréation, le phallus était vénéré pour sa capacité à apporter du plaisir, un outil essentiel pour qu’un homme et une femme se réunissent dans l’acte ultime de gratification sensuelle. Bien qu’il soit le dépositaire du plaisir – à bien des égards, le plaisir constitue l’épine dorsale de la société humaine – le phallus est aussi une source de pouvoir, de plaisir et de honte en même temps.

Grâce au pouvoir du phallus, une autre manifestation de la nature humaine apparaît dans l’affirmation physique de la suprématie masculine, comme on le voit dans les viols de femmes en temps de guerre, en particulier dans l’Inde médiévale et moderne. C’est à cause de la peur de l’agression masculine que les concepts de jauhar et sati se sont institutionnalisés dans les sociétés Rajput. Dans les sociétés modernes, les crimes d’honneur ont également surgi en raison de la peur au sein des communautés de l’exploitation de la sexualité des femmes et du vandalisme de leur caractère.

Symbolisme

Le symbolisme phallique a été l’un des phénomènes les plus anciens et les plus répandus dans la religion, la culture, la littérature et l’art. Les premières représentations connues remontent à la préhistoire, apparentes dans les peintures rupestres et les mégalithes que l’on trouve sur plusieurs sites à travers le monde. D’abord symbole de fertilité et de virilité, le phallus a connu de nombreuses interprétations à travers les âges. Bien que l’organe lui-même ait toujours été aussi important – pour les hommes, leur phallus a toujours été un indicateur de virilité et de la capacité à engendrer une progéniture qui portera les gènes les plus forts, tandis que chez les animaux mâles, il est utilisé comme un moyen de protéger hors de tout rivaux, sexuels aussi bien que territoriaux.

Ce lien évident entre le physique et le symbolique a assuré que le phallus figurait fortement dans les cultures. Bien que les modes de représentation soient bien distincts entre l’Orient et l’Occident, même si dans la partie occidentale du monde le symbolisme érotique du phallus est mis en avant alors que dans la partie orientale du monde, le symbolisme religieux domine. Dans les temps anciens, la religion jouait un rôle vital dans l’imagerie phallique, tandis qu’à l’époque plus moderne, l’art et la culture ont pris le pas sur l’imagerie et l’interprétation phalliques. Dans les sociétés pré-modernes, le pénis était un outil de magie, de charmes puissants et de rituels féconds, de la castration à la circoncision, de l’ornementation aux mutilations. Au fur et à mesure que la société a commencé à évoluer, le culte du pénis a également subi une transformation.

Dans les sociétés médiévales, le patriarcat masculin régnait en maître et le pénis est devenu un outil à la fois de pouvoir et de honte, atteignant son apogée au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque les attitudes prudes victoriennes sont apparues. Michel Foucault a commenté cela dans son ouvrage pionnier, History of Sexuality, écrivant sur la façon dont les notions de patriarcat masculin se sont formées contre l’apparition des courants sous-jacents de la sexualité subversive féminine, comme couvrir les jambes de piano et les sandwichs à cause de la façon dont les angles du piano et les parties coupées des sandwichs semblaient ressembler à la vulve féminine.

Avec l’avènement de la société moderne, le phallus a été porté à un autre niveau – il est devenu un symbole de plaisir. Aujourd’hui, la nature érotique et sexuelle du phallus a cédé la place à de nombreuses sous-cultures qui célèbrent sa sexualité. Le mâle moderne est devenu un prédateur, un homme de la ville, un chasseur aux larges épaules et aux hanches maigres de son propre plaisir. Dans le même temps, le pénis s’est transformé en un gode, considéré comme un pouvoir masculin émasculant, où les féministes new-age rejetaient et dépassaient le membre masculin en utilisant une forme en caoutchouc pour simuler le même plaisir auparavant uniquement dessiné via le pénis.

Le « Phallus oscillant » du XXIe siècle, est-ce la vérité ou l’imagination ? L’homme alphabétisé et urbain du nouvel âge du XXIe siècle est comparativement plus évolué sexuellement. Pour en revenir au Kamasutra où il était clairement indiqué que dans les rapports sexuels, le plaisir de la femme était aussi important que celui de l’homme, l’homme urbain prend plaisir à être possesseur d’un phallus qu’il utilise avec une inclusion empathique du plaisir féminin. Le phallus devient alors un outil de plaisir plus enveloppant plutôt qu’un bâton de joie pénétrant à sens unique.

En ce sens, le mâle contemporain est complètement différent. Tantôt chasseur, tantôt traqué, le nouvel homme métrosexuel peut être androgyne et bisexuel avec le même épanouissement. Il est habillé avec élégance, souvent dans une esthétique féminine ; car les orientations homosexuelles ne sont plus considérées comme des orientations du diable et ne sont plus chassées avec une cruauté draconienne comme c’était le cas dans les premières sociétés occidentales modernes.

Pha(bu)llus : une histoire culturelle

Alka Pande

HarperCollins

Pp 240, Rs 1 999

