Pouvons-nous empêcher nos enfants d’avoir peur ? Le psychologue Alberto Soler nous donne les clés pour gérer cette émotion

14/11/2021 à 20:54 CET

Alicia Mendoza Martin

« Nous devons perdre la peur de la peur& rdquor ;. C’est la thèse qui définit le livre ‘J’ai peur’, des psychologues Alberto Soler et Concepción Roger, publié par Penguin Random House sous le label B DE BLOK. Une histoire illustrée que nous vous recommandons comme lecture pour cet été et Alberto nous en a parlé lors de notre événement « L’éducation compte pour améliorer le talent de nos enfants ».

La peur est une émotion dont on a tendance à se méfier car on la perçoit de manière négative et on a tendance à la réprimer. Cependant, cette émotion est tout à fait nécessaire. Alberto Soler le dit déjà : «La peur joue exactement le même rôle que d’autres émotions qui ont une meilleure presse, comme le bonheur.& rdquor ;.

Pour le bon développement des enfants, il est nécessaire qu’ils vivent toutes les émotions. Nous ne pouvons pas vouloir que nos enfants soient toujours heureux, ils doivent ressentir de la tristesse, de la colère, de la peur et d’autres émotions dans différentes circonstances.

Pour cela, Cette histoire cherche à revendiquer la peur comme une émotion nécessaire pour développer le talent de nos enfants. « La peur est là, elle nous aide et nous protège tout au long de notre développement », explique Soler. Le livre raconte l’histoire de Lisa, une fille qui a peur du noir et de l’inconnu, et de Churuchuru, une martienne qui n’a pas peur et qui doit apprendre à gérer cette émotion.

Et c’est que sans peur, nous ne pourrions pas faire face à de nombreuses situations qui se produisent dans notre quotidien. Si les enfants sont confrontés à des mini-tâches et des mini-défis dès leur plus jeune âge, ils sauront beaucoup mieux comment gérer cette peur lorsqu’ils sont confrontés à des situations plus importantes.. « La peur nous fait parfois mobiliser des ressources pour faire face à certaines choses qui nous donnent un peu de yuyu & rdquor; », explique Alberto. Pour que nos enfants puissent faire face à la peur, l’éducatrice émotionnelle Cristina Gutiérrez Lestón explique dans le cours « La peur en tant qu’alliée » que nous devons donnez-leur l’occasion de faire face à des choses qui leur font peur, plutôt que de les éloigner de situations qui leur font peur.

Nous devons offrir à nos enfants les outils nécessaires pour avoir une éducation affective satisfaisante, et c’est grâce à des ressources telles que l’histoire « J’ai peur », comment nous pouvons à la fois pères, mères et enfants, apprendre à embrasser la peur comme nous embrassons le reste de émotions. Comme phrase de Soler : «Ce que nous devons faire, c’est enlever la mauvaise presse qu’a la peur et qu’elle cesse d’être un tabou dans l’éducation de nos enfants, et apprendre à la gérer pour ce qu’elle est : une émotion de plus& rdquor ;.