Pouvons-nous innover pour sortir de la crise climatique ? Les capital-risqueurs sonnent pour sauver la Terre

Panneaux solaires. (Photo de l’American Public Power Association sur Unsplash)

Les investisseurs avides continuent d’affluer. C’est l’employé d’Amazon qui a vu le cours de l’action de l’entreprise augmenter régulièrement ; l’ancien capital-risqueur qui veut obtenir de gros rendements financiers dans un nouveau secteur en vogue ; parents ou futurs parents paniqués à l’idée de laisser à leurs enfants une Terre ravagée par le réchauffement climatique.

Leurs antécédents et leurs motivations varient, mais ils sont tous prêts à faire des chèques pour soutenir les entreprises qui s’attaquent à la crise climatique.

“Le capitalisme et les forces du marché nous ont fait entrer dans cette planète en réchauffement”, a déclaré Mike Rea, “et c’est la seule chose qui va nous en sortir.”

Mike Rea, directeur exécutif d’E8. (Photo E8)

Rea est directeur exécutif d’E8, un réseau d’investissement basé à Seattle axé sur la technologie climatique. Il est frappé par un flot constant de demandes d’investisseurs potentiels. E8 a été lancé il y a 15 ans et espère atteindre 140 membres d’ici la fin de l’année, soit une augmentation de 40 % par rapport à l’année dernière. Il lève actuellement un nouveau fonds tout en réalisant des investissements d’un million de dollars via Decarbon8, une branche de financement philanthropique lancée l’année dernière.

C’est un scénario qui se répète parmi les investisseurs à l’échelle internationale, de ceux qui soutiennent les premiers entrepreneurs à ceux qui écrivent des chèques pour des entreprises mondiales rentables qui se démènent pour grandir. Après des années passées à à peine 1 milliard de dollars en contrats de capital-risque dans le monde, la technologie climatique est devenue un domaine fébrile pour le financement.

Au premier semestre de cette année, les entreprises du secteur à l’échelle internationale ont décroché 14,2 milliards de dollars de capital, soit un peu moins que le total de capital-risque pour l’ensemble de 2020, selon une étude de PitchBook. Ajoutez à cela les rapports de mégafonds de plusieurs milliards de dollars axés sur le climat levés par des sociétés de capital-investissement, notamment TPG, basée au Texas, et Brookfield Asset Management de Toronto. Parmi les investisseurs en capital-risque, trois entreprises de Vancouver, en Colombie-Britannique, ont récemment levé des fonds de capital de risque totalisant 144 millions de dollars, tandis que les investisseurs américains ont levé près de 846 millions de dollars, selon PitchBook. Même la plate-forme de financement participatif Indiegogo a rapporté que les efforts de collecte de fonds « greentech » ont permis de récolter 282 % d’argent de plus au premier semestre 2021 qu’au premier semestre 2020. Malgré les tendances prometteuses, Pitchbook rapporte que la technologie climatique ne représentait que 2 % de toutes les technologies de capital-risque. offres jusqu’à présent cette année aux États-Unis et dans le monde; le secteur a décroché environ 7% du capital du financement technologique aux États-Unis

Pour les vétérans de la « technologie climatique » ou de la « transition énergétique », la nouvelle passion retrouvée pour le secteur – qui englobe les énergies renouvelables, les batteries, les transports décarbonés, la construction verte et l’agriculture à faible émission de carbone – se fait attendre depuis longtemps.

« J’ai toujours cru que le reste du monde arriverait à un moment donné parce que ces problèmes doivent être résolus », a déclaré David Kenney, directeur exécutif de VertueLab, une organisation à but non lucratif basée à Portland et fondée il y a 14 ans. “Cela semble si dramatique de le dire, mais nous devons littéralement résoudre ces problèmes ou nous mourrons.”

David Kenney, président et directeur général de VertueLab. (Photo VertueLab)

Les entreprises de technologie climatique du monde entier et du nord-ouest du Pacifique ont décroché de gros chèques pour les technologies de réduction des émissions de carbone. Au cours des 12 derniers mois, les entreprises axées sur le climat à Washington, en Colombie-Britannique et en Oregon ont généré plus de 742 millions de dollars de capital-risque, selon une étude de ..

Le Pacific Northwest joue son propre rôle dans la promotion de la prochaine génération d’entreprises. Les efforts comprennent :

SJF Ventures investit dans des entreprises axées sur l’impact depuis plus de deux décennies. David Grest, directeur général de la société basé à Seattle, a déclaré que dans le passé, tout le monde supposait qu’une entreprise pouvait soit faire du bien, soit gagner de l’argent. Aujourd’hui, beaucoup plus d’entreprises sont construites sur des modèles commerciaux qui font les deux.

« Il y a des entreprises où les impacts environnementaux s’échelonnent avec les impacts financiers : plus vous déployez de panneaux solaires, plus vous recyclez de téléphones portables, plus vous vendez d’œufs élevés au pâturage, ils s’alignent entièrement sur les performances financières », a déclaré Griest. “Ce n’est pas un organisme de bienfaisance.”

La résurgence de la technologie climatique



Alors que la technologie climatique est devenue un secteur chaud, elle a dû se débarrasser des échecs du passé. L’enfant d’affiche de cette histoire mouvementée est Solyndra, une société d’énergie solaire basée en Californie qui a fait faillite en 2011 malgré 1 milliard de dollars d’investissements privés et 500 millions de dollars de soutien des contribuables. D’autres efforts en matière de technologies propres se sont également effondrés à la fin des années 2000 et au début des années 2010, ternissant le terrain.

“Nous l’avons vu à l’époque de la Grande Récession, où de nombreux fonds de technologies propres ont perdu beaucoup d’argent lié au solaire et aux biocarburants”, a déclaré Kenney.

L’entreprise de Griest a réussi à surmonter ces périodes et, récemment, SJF Ventures a levé son cinquième fonds, qui s’est élevé à 175 millions de dollars, soit une multiplication par plus de 10 par rapport à son point de départ.

« Nous avons été très, très chanceux au fil des ans », a-t-il déclaré. « Nous nous sommes concentrés sur les entreprises efficientes en capital. Beaucoup de hauts et de bas ont été des projets à grande échelle à un stade précoce, à forte intensité de capital, qui n’ont tout simplement pas abouti pour diverses raisons.

Mais la récente montée en flèche pourrait-elle se transformer en exubérance irrationnelle et alimenter une bulle Internet pour les technologies vertes ?

David Grest, directeur général de SJF Ventures. (Photo de SJF Ventures)

Kenney craint qu’il n’y ait trop peu d’investissements dans les startups en démarrage qui alimentent le pipeline de technologies propres. Sans un soutien suffisant pour les entrepreneurs en devenir, il y aura avec le temps trop peu d’options solides et ultérieures pour le financement du capital-risque, a-t-il noté.

“Tout ça [later stage] le capital va soit perdre de l’intérêt”, a-t-il déclaré, “ou commencer à investir dans des choses qui ne sont pas vraiment soigneusement contrôlées, ou ils commencent à prendre plus de risques que ce qui est approprié pour le profil de leurs investisseurs et certains d’entre eux perdront de l’argent . “

La révolution de la décarbonisation



La nature du capital-risque est que tous les investissements ne sont pas rentables. Mais dans l’ensemble, les trois investisseurs avec lesquels nous avons parlé étaient optimistes quant à l’avenir du secteur climatique et à son potentiel de générer des rendements et de faire une différence significative dans le ralentissement du réchauffement climatique.

Grest voit beaucoup d’entreprises prometteuses à la recherche de financement.

“Dans l’ensemble, nous voyons de plus en plus d’opportunités vraiment convaincantes”, a déclaré Griest. “Et c’est excitant pour nous alors que les énergies renouvelables deviennent plus compétitives par rapport aux combustibles fossiles, c’est une dynamique de marché passionnante qui permet plus d’entreprises et d’opportunités d’investissement.”

Depuis le début de 2020, les investisseurs du monde entier ont levé des fonds de capital-risque géants pour investir dans les technologies climatiques. Les sommes les plus importantes sont amassées en Chine, les États-Unis, le Canada et la Suède recueillant également des sommes considérables, selon une étude de Pitchbook (voir le graphique pour plus de détails).

Et pourtant, les défis posés par la nécessité de s’éloigner des moteurs et processus émettant du carbone dans tous les domaines imaginables sont plus que redoutables. Le monde souffre déjà des effets de températures plus élevées avec des incendies de forêt qui font rage, des ouragans plus violents et des inondations catastrophiques. Dans quelle mesure les nouvelles innovations peuvent-elles réduire les émissions de carbone et à quelle vitesse ?

“L’une des raisons pour lesquelles j’aime être dans cet espace est de voir à quel point la technologie peut changer radicalement les secteurs en très peu de temps”, a déclaré Kenney. « On l’a vu avec Internet. Si la révolution de la décarbonisation – qui n’a pas l’air aussi sexy que la révolution Internet – si elle se propage parce qu’elle est obligatoire, ou parce qu’elle est moins chère, ou parce que les produits sont meilleurs, ou pour une raison quelconque, la technologie peut évoluer très rapidement.

« Vous revenez à la révolution industrielle, ce fut un changement assez spectaculaire, assez rapide dans la façon dont nous avons tout fait et dont nous avons déplacé les gens. J’ai bon espoir”, a-t-il déclaré, “parce que je pense que la technologie est très prometteuse.”

Pour Rea, il souligne qu’il existe des options pour s’impliquer quel que soit le prix de votre investissement, et pour vraiment renforcer votre impact climatique, venez de plusieurs directions.

« Il ne suffit pas de faire de la politique, et nous verrons ce qui se passera. Et il ne suffit certainement pas d’être un investisseur et de ne pas se soucier de la politique », a-t-il déclaré. “Si vous vous souciez de cela, vous devez faire les deux à un certain niveau, dans le département des investissements et des politiques.”