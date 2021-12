Pouvons-nous profiter des vacances ou pas ?

Un système à haute pression qui nous entoure met un frein au plus joyeux des joyeux fêtards. Noël 2021 est peut-être meilleur que 2020, mais pas de beaucoup. Biden, Harris et leurs nombreux acteurs organisent une campagne de peur qui n’est pas très présidentielle mais qui fonctionne. Ils mettent la peur de Covid au premier plan là où il n’y a pas de place pour s’amuser et faire la fête. Tout le monde aura un niveau d’anxiété différent lorsqu’il réagira au blitz politique et médiatique. Cette anxiété se traduira par un air d’appréhension alors que les amis et la famille se réunissent pour célébrer Noël et Hanoukka.

Le Dr Anthony Fauci nous dit de vérifier les cartes de vaccination avant de laisser entrer nos amis ou parents dans notre maison pour célébrer les vacances. Je ne suis pas sûr que cela soit conforme à l’esprit des vacances, mais c’est une autre façon pour Fauci de contrôler le récit. Que retire Fauci de ses actions ? Est-ce tout pour nourrir son narcissisme ? Est-ce pour le garder sous les projecteurs et un concert garanti dans les talk-shows du dimanche ? Nous payons cet homme 400 000 $ par an, l’employé fédéral le mieux payé, et il a fait volte-face plus de fois qu’une crêpe aux pépites de chocolat à l’IHOP. À 81 ans, on pourrait penser qu’il voudrait prendre sa retraite. Mais à son âge, il pourrait se présenter comme démocrate à n’importe quel poste, et il serait considéré comme à son apogée. Je pense que nous en avons tous assez du médecin américain.

Jen Psaki a déclaré cette semaine que la Maison Blanche avait sauvé Noël. Elle affirme que la situation dans les ports a été résolue et que les étagères sont pleines et que les magasins sont à 91% de l’état des stocks. Où obtient-elle ces statistiques? Ce sont simplement des nombres aléatoires que la Maison Blanche compose. Ils le peuvent parce que personne ne les appelle ou ne les vérifie. Le mot officiel de Los Angeles et Long Beach est qu’il y a encore des centaines de navires qui attendent d’accoster. Une nouvelle méthode de mise en scène les maintient plus au large, de sorte qu’ils ne sont pas comptés comme attendant d’accoster. C’est un jeu pour améliorer la situation. Ce n’est pas le cas.

Joe Biden a également revendiqué une baisse significative des prix de l’essence à la pompe en raison de sa libération de brut des réserves. Cette déclaration n’est pas valide. Il y a eu une brève baisse de 0,02 $ et un rebond rapide. Les prix sont de 65 à 70 % plus élevés que l’an dernier. L’Alberta a proposé d’aider à l’approvisionnement si Biden rouvre le pipeline Keystone, mais aucun accord n’a été conclu. Gardez ces prix en flèche. Merci, Joe.

Le gouverneur Abbott du Texas construit le mur le long de la frontière avec de l’argent du Texas. Le Texas a demandé s’ils pouvaient utiliser ou acheter la clôture inutilisée que Biden a laissée rouiller dans le désert, mais la Maison Blanche ne répondra pas à son appel. Il y a des milliards de dollars de sections de clôture, de câbles et d’équipements de surveillance pourrir, mais Biden préférerait voir des fournitures pourries qu’une clôture.

Le manque de coopération sur la clôture m’amène à mon prochain point. Nous savons que le Fentanyl traverse la frontière sud. Un montant record a été capturé, mais combien a-t-il réussi sans détection ? Tout le monde sait, mais le fentanyl est maintenant la principale cause de décès chez les jeunes adultes. Il y a eu plus de 40 000 décès mais une overdose de Fentanyl en 2021. Combien de décès jusqu’à ce que Biden se réveille et coupe le flux ?

Un dernier sujet. Combien d’Américains et d’alliés attendent toujours de fuir l’Afghanistan ? Le département d’État estime qu’il y en a au moins 14 000. Comment cela se peut-il alors que Psaki a affirmé qu’il n’en restait que des dizaines et que Biden nous a assuré qu’il les éliminerait tous avant de retirer ses troupes. Mensonges…..ils nous mentent simplement. Il n’y a aucune crédibilité à la Maison Blanche ou avec aucun de ses substituts.

Que diriez-vous de mettre tout cela de côté pendant quelques jours. Retrouver nos amis et nos proches et rompre avec l’emprise du gouvernement sur nous. Célébrons comme si c’était en 2018. Ce n’est peut-être pas aussi amusant qu’en 99, mais il faudra que ce soit le cas.