Pouvons-nous sauver le rêve américain des entreprises Bully ? 10z viral

in

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, le rédacteur en chef fédéraliste Christopher Bedford se joint à la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky pour discuter de son article «Les entreprises font rouler les petites entreprises, achètent des maisons et écrasent le rêve, mais nous pouvons nous battre».

Bedford explique comment des groupes comme BlackRock empêchent plus de gens d’acheter des maisons et poussent plus de gens à louer.

“Ils vont dans des endroits, des villes prospères qui ont de bonnes écoles et de beaux quartiers, et des logements abordables dans des endroits comme Phoenix ou en dehors de Miami … pour ramasser autant de maisons”, a expliqué Bedford. «Ce sont exactement les maisons que nous voulons, faisant partie du rêve américain, des jeunes, des jeunes familles dans lesquelles emménager. C’est tout à fait à leur portée d’avoir un travail ou peut-être de s’y rendre, de fonder une famille et de commencer à construire plutôt que de simplement dépenser votre argent pour des trucs jetables. “

Bedford a fait valoir la nécessité de se concentrer sur les politiques fiscales et commerciales.

« Pourquoi les entreprises sont mieux traitées que les partenariats et les entreprises familiales. Pourquoi le capital est mieux traité que le travail, notre travail. Pourquoi le Brésil et le Canada sont préférés aux éleveurs américains. Pourquoi la fabrication chinoise est traitée de la même manière que nous. Pourquoi Facebook et Google peuvent dire que nous sommes des entreprises mondiales, pas des entreprises américaines tout en bénéficiant de toute notre commande, de tous nos systèmes, de toute notre éducation », a-t-il déclaré.

« Pourquoi toute autre entreprise peut bénéficier de chaque aspect de nous et de tout le commerce, puis se déplacer dans toute sa fabrication à l’étranger, à l’étranger, choisir une main-d’œuvre esclave étrangère, puis utiliser notre marine pour faire réexpédier ces produits en toute sécurité sur des frets à vendre à nous à moindre coût pour acheter des bons d’aide sociale et de nourriture », a-t-il déclaré.

Ecoute maintenant:

https://mp3.ricochet.com/2021/07/Bedford-pod.mp3