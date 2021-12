Par le temps Robert Palmer couvert Todd Rundgren, à la fin des années 1970, ce dernier pionnier de Pennsylvanie était l’un des artistes-producteurs les plus demandés et les plus respectés du secteur.

Une série d’albums massivement acclamés de Rundgren en son propre nom avait été accompagné de crédits de production pour des noms tels que Mauvais doigt, Chemin de fer Grand Funk et Daryl Hall et John Oates. Il était maintenant encore plus connu comme l’homme qui a supervisé l’incroyable sensation de plusieurs millions de ventes qu’était Bat Out Of Hell de Meat Loaf.

Au printemps 1978, Rundgren avait sorti son huitième album solo Hermit Of Mink Hollow, dont le premier single était un morceau de pop mélodique glorieusement et typiquement rundgrenesque. « Can We Still Be Friends » méritait bien plus que son sommet n ° 29 sur le Hot 100, mais Palmer – qui figurait à l’époque dans les charts avec son album Double Fun – écoutait.

L’Anglais était sur le point de commencer à travailler sur son propre prochain LP aux Compass Point Studios aux Bahamas, et la chanson de Rundgren correspondait parfaitement à sa sensibilité soul aux yeux bleus. L’album, Secrets, avait été introduit à l’été 1979 par une autre reprise bien choisie, de « Bad Case Of Loving You (Doctor, Doctor) » de Moon Martin, qui devint le deuxième hit de Robert dans le Top 20 américain, après « Every Kinda People , » au n°14.

Island a publié sa version de « Pouvons-nous encore être amis » comme suivi, et il est entré dans le Hot 100 le 22 décembre 1979. Il n’a atteint que la 52e place, en neuf semaines, mais le single a quand même contribué au succès de Secrets, le premier album de Palmer dans le Top 20 américain. D’autres reprises de la chanson de Rundgren sont bientôt arrivées : d’autres la même année que celle de Palmer, dont une du chanteur anglais Colin Blunstone, et Rod Stewart a coupé le sien pour l’album Camouflage de 1984.

