Pouvons-nous tous convenir que les montres intelligentes sont assez stupides?

J’espère que cet article vous trouvera en train de profiter d’un dimanche relaxant à la mi-mai, mais je vais diverger un peu de ma disposition ensoleillée typique. Vous voyez, j’ai tendance à être une personne assez positive, à la fois dans la vie et dans les articles que j’écris ici sur Android Central. J’essaie toujours de me concentrer le plus possible sur les aspects positifs lors de la rédaction d’une critique ou d’un article d’opinion, et j’aime donner aux entreprises le bénéfice du doute (Benefit of the Doud?) Chaque fois que je le peux. Cependant, j’ai eu cette démangeaison persistante et lancinante pendant un certain temps que je sens que je dois gratter, et c’est le moment de lâcher prise.

Je l’ai eu jusqu’ici (tient la main au sommet de mon cadre de 6’1 “) avec des montres” intelligentes “.

Maintenant, ne vous méprenez pas, j’aime toujours essayer et expérimenter des montres intelligentes. Je suis très impatient qu’un fabricant d’appareils change d’avis – ce qui est presque arrivé récemment lorsque j’ai examiné le Garmin Venu 2. Cette montre intelligente axée sur le fitness a beaucoup à offrir – elle est facile à utiliser, elle a l’air et se sent bien, et il a une batterie longue durée. Et pourtant, il coûte toujours 400 $ et contient plus de fonctionnalités que je pense que la plupart des gens utiliseront ou auront besoin.

Je ne nie pas que des millions de personnes tirent des tonnes de valeur des meilleures montres intelligentes, et les avantages d’une bonne montre de fitness sont bien établis. Pourtant, bien que j’essaye, je n’ai tout simplement pas été en mesure de voir l’attrait de porter un en permanence. À mon avis, les montres intelligentes coûtent généralement trop cher, ont une courte durée de vie pour ce qu’elles sont, ont une autonomie décevante et essaient simplement d’en faire trop.

Bien sûr, vous pouvez trouver des montres-bracelets traditionnelles qui coûtent beaucoup plus cher que les dernières Galaxy Watch, Apple Watch ou Garmin haut de gamme, mais ces garde-temps peuvent durer des décennies, avoir des piles remplaçables et souvent des accessoires émotionnels au-delà de leur objectif fonctionnel. Et je ne sais pas pour vous, mais j’ai suffisamment d’appareils qui ont une obsolescence planifiée intégrée. Je n’ai pas besoin de ressentir le besoin de remplacer une montre intelligente après quelques années car le chipset est sous-alimenté pour exécuter le système d’exploitation et les applications ne sont plus prises en charge. Ces coûteux appareils Mont Blanc et Tag Heuer Wear OS – qui les achète réellement? Ce seront des briques dans deux ans ou moins.

Au-delà de la durée de vie de l’appareil, je déteste absolument que de nombreuses montres intelligentes doivent être chargées chaque nuit ou tous les quelques jours. Au moins le Venu 2 que j’ai mentionné est capable de durer une semaine et demie. J’adore le fait que certains appareils comme Garmin et Casio prennent en charge l’énergie solaire – en avons-nous plus comme ça?

Je serais également curieux de savoir combien de personnes qui utilisent une Apple Watch ou une Galaxy Watch profitent de l’ensemble des fonctionnalités ou de l’écosystème d’applications au-delà du suivi de base de la condition physique et du sommeil et de la réponse aux messages. Je sais que je suis un «vieux», mais que devez-vous vraiment faire d’autre sur votre poignet? J’ai trouvé l’expérience de taper sur ces petits écrans et d’interagir avec des assistants vocaux au mieux frustrante, et ce n’est presque jamais mieux que de simplement retirer mon téléphone ou mon ordinateur portable pour accomplir la même chose. Je me rends compte qu’il y a des personnes dans certaines professions (enseignants, médecins, policiers, etc.) qui bénéficient de cette flexibilité, mais cela me paraît superflu.

Je suis très inquiet de ce qui pourrait arriver aux trackers Fitbit de base avec ces rumeurs Wear OS.

Avec les rumeurs d’une prochaine Google Pixel Watch et une intégration plus approfondie de Fitbit, j’ai eu des émotions mitigées avant Google I / O 2021. J’ai toujours préféré les trackers de fitness de base en raison de leur simplicité, de leur profil mince et de leur longue durée de vie de la batterie, et Je reste inquiet de ce qui pourrait arriver des Fitbits non-smartwatch dans les années à venir.

Je peux ressentir ma propre hypocrisie en écrivant cette pièce parce que je porte actuellement un Fitbit Sense, mais j’ai une bonne raison. Même si j’aime mon Inspire 2 de base, je ne peux tout simplement pas le lire à l’extérieur en plein soleil lorsque je marche ou que je cours (et à vrai dire, ma vue glisse aussi à l’intérieur). Je trouve que j’ai besoin d’un écran plus grand et plus lumineux pour voir l’heure et mes statistiques d’entraînement. Espérons que le Luxe nouvellement annoncé sera un bon compromis pour moi. J’en ferai rapport quand je le pourrai.

J’aspire aux jours où ma bien-aimée Pebble Time était encore en vie et donnait un sérieux coup de pied aux montres pseudo-intelligentes comme la série Casio GSHOCK (même si même celles-ci commencent à devenir trop intelligentes à mon goût). Les smartwatches hybrides sont une option, je suppose, mais je ne suis pas non plus convaincu à 100%. Peut-être que je vais juste revenir à ce mignon petit Amazfit Neo que j’ai examiné l’automne dernier!

Notifications simples, grands écrans lumineux et lisibles, suivi de la condition physique solide, pas d’applications inutiles, autonomie de batterie extra-longue, options de charge alternatives (batteries remplaçables, charge sans fil, charge solaire) … ce sont toutes les intelligences dont j’ai besoin ou que je veux un portable. En fait, je paierais plus pour cela qu’un étui de luxe, un écran AMOLED ou des fonctionnalités futuristes.

Ok, merci d’avoir supporté ma diatribe de vieux grognon. Maintenant, voici une courte liste de choses que j’ai rencontrées récemment et que je pense être assez intelligentes:

Amazon apporte enfin une technologie de charge moderne à sa gamme d’appareils populaire, y compris les nouveaux Echo Buds (2e génération) et les prochaines tablettes Fire. Les deux auront désormais un chargement USB-C, et les deux auront des options pour le chargement sans fil. Mieux vaut tard que jamais! Face à la concurrence et à la pression croissantes des AirTags d’Apple et des Smart Tags Find My et Samsung Galaxy, Tile fait tout ce qui est en son pouvoir pour rester en vie et pertinent. Du partenariat avec davantage d’appareils tiers et d’entreprises comme Fitbit à l’intégration avec l’initiative Sidewalk d’Amazon, le traqueur d’appareils OG semble faire des mouvements intelligents en ce moment. Je tire pour eux. La semaine dernière, certains appareils affichent des fuites prétendant montrer à quoi pourrait ressembler le nouveau Google Pixel 6. Le design a été un peu polarisant, mais je suis un grand fan. La brillance du Pixel s’était dissipée avec les séries 4 et 5, et si celles-ci sont exactes, il semble que Google soit prêt à faire une déclaration avec le Pixel 6.

Je voulais également souligner le travail brillant de certains de mes talentueux collègues cette semaine. Si vous ne les avez pas encore lus, vous devriez rentrer:

Ara Wagoner a écrit un guide fantastique pour acheter le meilleur chargeur sans fil (même si j’ai appris certaines choses), et a également exprimé de nombreuses frustrations ressenties par les fans de Chromebook. années sur l’état des applications Android de la taille d’une tablette. Chris Wedel continue de montrer pourquoi il est notre gourou incontournable sur tout ce qui concerne la technologie des enfants et de la famille avec son essai sur les raisons pour lesquelles nous sommes au bord d’un âge d’or de la technologie parentale. Nick Sutrich donne toujours envie à ce non-joueur de m’essayer avec ses critiques pleines d’esprit et informatives sur les jeux et le matériel Oculus, et ses images de héros sont légendaires. Enfin, je voulais crier Alex Dobie pour ses plongées profondes sur les nouveaux Asus Zenfone 8 et 8 Flip (assurez-vous de regarder sa vidéo ci-dessus).

Ok, maintenant que j’ai tout ça sur la poitrine, je peux recommencer à profiter de mon week-end. J’espère que vous faites de même car nous en avons une très chargée cette semaine!

– Jeramy