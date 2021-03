Povetkin vs Whyte 2 LIVE! Résultats de boxe, flux de combat et réaction après un énorme KO à Gibraltar

Dillian Whyte s’est vengé de sa défaite contre Alexander Povetkin l’an dernier en éliminant le Russe samedi soir.

« The Body Snatcher » a dominé le match revanche très attendu des poids lourds au complexe sportif Europa Point de Gibraltar, infligeant de graves dommages avec sa main droite avant de terminer les choses avec un énorme crochet gauche vers la fin du quatrième tour.

Sur la sous-carte, le protégé de Whyte Fabio Wardley a arrêté Eric Molina, Ted Cheeseman a battu JJ Metcalf dans une bataille exténuante pour remporter le titre vacant des super-poids welters britanniques et Campbell Hatton, fils du grand boxeur Ricky, a fait ses débuts professionnels avec une victoire directe contre Jésus. Ruiz.

Youssef Khoumari par Kane Baker

Nick Webb par Erik Pfeifer

Michael McKinson par Chris Kongo

Campbell Hatton bt Jesus Ruiz

Ted Cheeseman par JJ Metcalf

Fabio Wardley bt Eric Molina

Dillian Whyte par Alexander Povetkin

Suivez toute la réaction de boxe EN DIRECT avec le blog de Standard Sport.

Actualités Povetkin vs Whyte 2

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1616891352

Belles scènes entre Povetkin et Whyte dans le vestiaire de l’ancien après le combat.

Ils acceptent d’échanger des shorts et Whyte dit que c’est «1-1» alors qu’il s’éloigne.

Il recherchait également cette nouvelle ceinture WBC Diamond!

1616891163

Quelques citations circulant sur les réseaux sociaux du promoteur d’Alexander Povetkin, Andrey Ryabinsky, selon lesquelles il persuadera le joueur de 41 ans de prendre sa retraite après la défaite de ce soir.

1616890967

En tant que vainqueur de l’événement principal de ce soir, Whyte, dont le record de boxe professionnelle est désormais de 28 (19 KO) et 2, a reçu une pièce de monnaie nationale en or de Gibraltar avec son effigie dessus.

Après avoir été éloigné de sa famille pendant près d’un an, Whyte, qui s’entraîne au Portugal et en Espagne depuis des mois, va maintenant passer du temps bien mérité avec ses proches avant de repartir.

1616890736

«Si tel est le cas, il reste actif, il adore s’entraîner», a déclaré Hearn à propos des retards inévitables concernant un possible tir au titre de Whyte, Joshua et Fury ayant convenu de deux combats en 2021, mais avec des emplacements, etc.

«Il adore se battre. Il ne veut pas se reposer, il veut sortir et veut se battre. Si cela implique de sortir rapidement en été, nous devons planifier en conséquence.

«Mais ce soir, il s’agissait de se remettre sur la bonne voie, il est de retour en position. J’espère que le WBC le rendra obligatoire immédiatement, alors il pourra aller de l’avant.

« Il doit aller chercher la vraie ceinture de Povetkin. »

1616890488

«Tout le monde sait en boxe, Whyte est une poignée pour n’importe qui dans la division», dit Hearn.

«Ce soir, il s’agissait de remettre sa carrière sur les rails, les ambitions du titre mondial sur les rails, de revenir de ce KO, ce n’était pas facile.

«Il a montré ce soir sa détermination, il n’allait pas se voir refuser. Il a malmené Alexander Povetkin, l’a battu de pilier en poste.

«Nous sommes de retour là où nous voulions être, maintenant nous nous regroupons et repartons. L’objectif reste le même: pour Dillian Whyte, tenter sa chance au championnat du monde des poids lourds.

1616890185

Whyte contre Wilder?

«C’était rafraîchissant et c’est ce qu’il voulait», poursuit Hearn. «Il voulait de l’énergie.

«Ses rêves de championnat du monde étaient en jeu ce soir. Je pense qu’il a raison, j’aimerais le voir boxer rapidement à nouveau cet été, peut-être aller aux États-Unis et se battre là-bas.

«Nous avons appelé au combat de Deontay Wilder pendant très, très longtemps. En fait, il a envoyé un DM à Dillian Whyte et lui a dit: « Je ne vous donnerai jamais, jamais ce combat ».

«Maintenant, il a été assommé et il appelle au combat avec Dillian Whyte. Pour moi, c’est un combat de stade. C’est un combat colossal.

«Le but ultime a toujours été pour Dillian Whyte de se battre pour le titre mondial des poids lourds.»

1616889856

Hearn: Whyte a malmené Povetkin ce soir

Eddie Hearn a déclaré à Sky Sports: «On a beaucoup parlé ce soir de sa carrière en jeu.

«Il y avait beaucoup de pression et ce qu’il a fait ce soir, c’est reprendre là où il s’était arrêté avant le KO la dernière fois.

«Il a malmené Povetkin dès le premier tour et il ne s’est jamais remis.

«C’était sauvage ici ce soir, c’est tellement bon de voir les fans et les gens. Nous tenons à remercier tout le monde à Gibraltar d’être venu. »

Whyte intervient: «Faisons un gros combat ici cet été!»

1616889647

Alors, qui est le prochain pour Dillian, sinon un troisième combat avec Povetkin?

«Eddie aime me mettre dans ces combats difficiles», dit-il. «J’ai besoin de me battre et de gagner beaucoup d’argent, pas de prendre autant de risques.»

Whyte souligne également qu’il a reçu l’ancienne ceinture WBC Diamond …

1616889425

Whyte: je peux toujours être champion du monde

«Je crois toujours que je peux être champion du monde et battre n’importe qui», dit Whyte.

Il ajoute qu’il était en fait en bien meilleure forme avant les retards de ce match revanche, après avoir beaucoup travaillé sur le côté nutritionnel.

«L’entraîneur me disait dans le coin, gardez les mains courtes. Arrêtez de charger la main droite et de la dépasser. »

Sur le dernier coup, il a déclaré: «Personne ne peut me prendre ce coup de poing et se lever. Personne.

« Quiconque est touché par un crochet du gauche doit descendre. »