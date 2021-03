Povetkin vs Whyte 2: Undercard, heure de début au Royaume-Uni, marche en anneau, comment regarder à la télévision, prix, diffusion en direct, prédiction

Le soi-disant « Rumble on the Rock » survient sept mois après que Whyte ait semblé voir sa longue attente pour un titre mondial ruiné alors qu’un uppercut gauche tremblant au cinquième tour de leur première rencontre retardée au Matchroom’s Fight Camp lui avait fait perdre l’intérim du WBC. statut.

Le Russe Povetkin, endurci au combat – dont les seules défaites précédentes étaient aux mains de Wladimir Klitschko et Anthony Joshua – avait été dominé et renversé deux fois au cours des quatre premiers tours de cette rencontre, mais s’était rétabli avec un KO pour renforcer sa réputation d’adversaire dangereux. pour tout prétendant poids lourd, même dans la quarantaine.

Cette revanche était à l’origine censée avoir lieu à Wembley Arena en novembre, uniquement pour les retards dus au test positif de Povetkin pour Covid-19, janvier également exclu.

Le concours était ensuite finalement prévu pour le 6 mars, pour être repoussé le mois dernier et basculé vers l’emplacement inhabituel de Gibraltar en raison des restrictions de voyage liées aux coronavirus, Whyte s’étant entraîné au Portugal – un pays auparavant sur la «liste rouge» du Royaume-Uni. .

Une autre perte ici est tout simplement impensable pour « The Body Snatcher » s’il veut potentiellement rencontrer le vainqueur de la paire de méga-affrontements incontestés de Tyson Fury avec l’ancien ennemi Joshua convenu pour cette année.

Carte de combat / Undercard Povetkin vs Whyte 2 dans son intégralité

En plus d’un événement principal stellaire, il y a aussi beaucoup à regarder sur la sous-carte, avec Ted Cheeseman luttant contre JJ Metcalf pour la ceinture vacante des super-poids welters britanniques et les débuts professionnels du fils de Ricky Hatton, Campbell.

Undercard dans son intégralité

Alexander Povetkin vs Dillian Whyte – pour le titre intérimaire WBC des poids lourds Ted Cheeseman vs JJ Metcalf – pour le titre vacant des super-welters britanniques Fabio Wardley vs Eric Molina – 10 rounds de combat des poids lourdsCampbell Hatton vs Jesus Ruiz – 4 rounds de combat léger Youssef Khoumari vs Kane Baker – Combat de 10 rounds super-plumesChris Kongo vs Michael McKinson – pour le titre mondial WBO des poids weltersEric Pfeifer vs Nick Webb – combat des poids lourds de 10 rounds

Le soutien principal vient du poids lourd britannique invaincu Fabio Wardley, qui affronte l’ancien combattant vétéran à deux reprises pour le titre mondial Eric Molina.

Campbell Hatton, fils de Ricky, fera ses débuts professionnels ce week-end

/ Dave Thompson Matchroom Boxe

Povetkin vs Whyte 2 date, heure de début, lieu et promenades sur le ring

Povetkin vs Whyte 2 devrait avoir lieu le samedi 27 mars 2021.

La carte a lieu au complexe sportif polyvalent Europa Point à Gibraltar – un ancien terrain de cricket du ministère de la Défense qui accueille une variété d’événements différents.

L’événement principal ne devrait pas commencer avant 22h30 GMT et il pourrait être plus tard que cela, en fonction de la durée des combats undercard.

Comment regarder Povetkin vs Whyte 2

Chaîne de télévision: l’événement de samedi est diffusé en direct sur Sky Sports Box Office au coût de 19,95 £, avec une couverture commençant à 18 heures.

Diffusion en direct: les fans qui ont acheté l’action peuvent également la diffuser en direct en ligne via l’application, le lecteur et le site Web Sky Sports Box Office.

Prédiction de combat Povetkin vs Whyte 2

Whyte boxait très bien et se dirigeait vers la victoire dans le premier combat, jusqu’à perdre sa concentration pendant une fraction de seconde et payer le prix fort alors que le déterminé Povetkin s’est écrasé dans cet uppercut gauche dévastateur.

C’est un cliché bien usé qu’un seul coup de poing peut tout changer dans un combat de poids lourds en raison de la puissance impliquée, mais cela a certainement sonné vrai en août dernier.

Depuis lors, Povetkin, aujourd’hui âgé de 41 ans, a combattu Covid, passant du temps à l’hôpital.

Mark RobinsonMark Robinson / Salle de match

S’il peut reproduire tout le bon travail des quatre premiers rounds dans le combat d’ouverture et se méfier davantage des capacités de la Russie, alors Whyte devrait être en mesure de réussir à se venger.

Nous le soutenons pour mettre en place une performance mesurée, clinique et sensée qui pourrait potentiellement conduire à une victoire de gros points plutôt qu’à un feu d’artifice explosif précoce.

Un KO tardif semble cependant plus probable.

Une autre perte ne peut tout simplement pas se produire si Whyte veut obtenir ce tir au vainqueur de Fury-Joshua.

Conférence de presse Povetkin vs Whyte 2

Whyte: « Le premier combat était bon, et fair-play pour lui, il a décroché un bon coup de poing. Je suis content qu’il ait remporté le match revanche et que nous soyons ici.

«J’adore me battre, j’aime ce que je fais. Cela a été difficile pour tout le monde cette année. Je fais juste ma part pour essayer de ramener notre sport bien-aimé à une sorte de normalité.

« Ce combat est aussi gros que n’importe quel combat, donc je suis juste content que tout soit sûr et que c’est le meilleur endroit pour avoir une foule. Ça va sauter. »

«C’est le combat le plus important de ma carrière, mais j’ai connu des hauts et des bas, et j’ai l’habitude d’être renversé et de me relever.

«J’ai l’habitude de montrer aux gens ce que je peux faire quand j’ai été radié. Je m’améliore encore, constamment.

Mark Robinson / Salle de match

« C’est un bon combattant, mais j’apprends encore, je m’améliore et je m’améliore chaque jour. L’essentiel est de gagner, je suis un compétiteur.

« J’obtiendrai la victoire comme je peux, je sais que je peux m’adapter. Je ferai tout ce que j’ai à faire, mon équipe d’entraîneurs a travaillé dur sur différents plans. »

Povetkin: «Je suis très heureux d’être dans ce lieu inhabituel, et je me sens détendu et confiant.

«Je veux juste produire une bonne boxe samedi, c’est tout ce que je pense en ce moment.

«J’oublierai presque le dernier combat, c’est une histoire terminée. Dillian sera meilleur dans le deuxième combat que dans le premier.

« Je dois donc faire plus attention à ma défense, et oublier l’histoire du premier combat.

«Je n’ai pas cet esprit et le sentiment que je vais l’assommer.

« Je veux juste sortir et gagner, ça pourrait tenir la distance, je ne suis pas concentré sur le KO. J’ai juste besoin de suivre mon plan. »

Résultats de la pesée Povetkin vs Whyte 2

Cotes des paris sur Povetkin vs Whyte 2

Povetkin pour gagner: 7 / 2Whyte pour gagner: 30 / 100Draw: 69 / 1Povetkin via KO / TKO ou DQ: 4 / 1Povetkin via décision / décision technique: 31 / 1Whyte via KO / TKO ou DQ: 8/11Whyte via décision / technique décision: 4/1