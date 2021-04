Povetkin vs Whyte: Dillian Whyte se venge avec un KO spectaculaire contre Alexander Povetkin

Whyte est le nouveau champion WBC par intérim. @MatchroomBoxe

Dillian Whyte est sorti affamé ce samedi et a dévoré Alexander Povetkin en quatre tours pour se venger et réclamer le titre intérimaire des poids lourds WBC. lors d’une soirée organisée au complexe sportif Europa Point à Gibraltar.

Whyte a montré sa puissance dès le premier tour et avec une gauche puissante, il a frappé le Russe, faisant trembler ses jambes mais il a réussi à éviter l’assaut des Britanniques pour chercher le KO prématuré.

Après deux minutes du premier tour, Povetkin répondit et montra à Dillian la puissance de ses poings mais il ne voulait pas aller plus loin. et laissez son rival respirer pour atteindre la fin de l’épisode.

Si quelque chose était clair c’est que aucun d’eux ne voulait attendre que le combat soit long et les échanges forts ont commencé à partir du round 2, où le Russe pourrait mieux profiter.

Whyte a touché le tapis à la deuxième minute du troisième tour, cependant, il n’a pas pris comme tous les et c’est que le troisième sur la surface a vu un glissement des Britanniques, qui dans ce tour ont relié une grande droite au visage d’Alexandre.

Début rapide au quatrième tour, où eL’Anglais est sorti avec tout à l’attaque, diminuant le visage d’un Povetkin qui tirait sa force de nulle part et je me suis tenu avant le récital, cependant, Whyte est allé de l’avant et a terminé avec le Russe en seulement quatre épisodes.

Après la défaite de ce samedi, le Russe Alexander Povetkin pense déjà à la retraite, comme l’a déclaré son promoteur Andrey Ryabinsky, qui a ajouté qu’il essaierait de changer la décision du combattant de 41 ans tombé aux mains de Whyte.