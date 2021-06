Powell donne le feu vert à un rallye d’été

in

Le président de la Fed, Jay Powell, devient « pleine colombe »… en mettant l’accent sur l’emploi, pas sur l’inflation… le marché pense que les hausses de taux interviendront plus tôt que ne le suggère la Fed

Le président de la Fed, Jay Powell, vient de donner le feu vert à un rallye des actions.

Dans le Digest d’hier, nous avons présenté des analyses de Louis Navellier et Luke Lango, pointant vers un rallye estival sur le marché. L’une des principales raisons de cette prévision était la Fed.

Luke, en particulier, a fait remarquer que cette Fed ne veut pas ruiner la fête de Wall Street.

De Luke, dans le Digest d’hier :

C’est une Fed qui toujours accommodant, ne veut jamais bouleverser le panier de pommes, et se trompe toujours du côté de mieux vaut prévenir que guérir.

Eh bien, hier, Powell a fait exactement ce que Luke avait prédit…

Il est allé “pleine colombe”.

***Hawkish pas plus

La réunion de la Fed la semaine dernière a surpris de nombreux participants au marché. Le ton trop accommodant qui était attendu a été remplacé par une Fed légèrement belliciste, avec un calendrier accéléré de hausses de taux et une augmentation des prévisions d’inflation.

Le changement de message a fait craquer les actions américaines à la fin de la semaine dernière alors que les craintes d’un resserrement de la politique monétaire s’installaient.

Eh bien, le bellicisme de la Fed a disparu hier.

En témoignant devant le sous-comité de sélection de la Chambre sur la crise des coronavirus, Powell a adopté un ton accommodant dès le début, notant que la Fed « ferait tout son possible pour soutenir l’économie aussi longtemps qu’il le faudra pour achever la reprise ».

Dans ce cadre, Powell nous a donné le plan de jeu prévu par la Fed, et l’emploi, peut-être même plus que l’inflation contenue, est au centre.

De Powell :

Nous n’augmenterons pas les taux d’intérêt de manière préventive car nous pensons que l’emploi est trop élevé [or] car nous craignons l’apparition possible de l’inflation. Au lieu de cela, nous attendrons des preuves réelles de l’inflation réelle ou d’autres déséquilibres. Il y a une prise de conscience croissante à travers le spectre politique que nous devons parvenir à une prospérité plus inclusive. Les revenus réels au bas de l’échelle ont stagné par rapport à ceux du haut. La mobilité entre les gammes de revenus a diminué aux États-Unis et est désormais inférieure à celle de la plupart des autres économies avancées. Ces choses nous freinent en tant qu’économie et en tant que pays.

Pour déterminer la politique, Powell a déclaré que la Fed surveillerait un large éventail de statistiques du marché du travail, y compris la situation des différents groupes raciaux.

De . :

Nous ne nous contenterons pas d’examiner les chiffres du chômage », a déclaré Powell aux membres du sous-comité de la Chambre sur la crise des coronavirus. « Nous examinerons toutes sortes de mesures… C’est la chose la plus importante que nous puissions faire » pour nous assurer que les bénéfices de la reprise sont mieux partagés.

Mais il y a une certaine incertitude quant à ce à quoi ressemble le vrai succès ici.

Certains des collègues de Powell ont suggéré que la pandémie a poussé de nombreuses personnes à prendre leur retraite, donc le retour aux chiffres du chômage d’avant la pandémie pourrait être irréaliste. Sur cette note, les estimations de la Réserve fédérale de Dallas révèlent que quelque 2,6 millions de personnes ont pris leur retraite entre février 2020 et avril 2021.

Pour l’instant, ce que nous savons, c’est que Powell s’est donné beaucoup de place pour éviter de prendre des mesures politiques immédiates et drastiques.

***Mais qu’en est-il du risque de hausse de l’inflation ?

Alors, si des objectifs d’emploi (relativement vagues) sont le nouveau mandat, qu’en est-il du risque d’une hausse de l’inflation ? Après tout, les prix à la consommation ont bondi de 5 % en mai par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la plus forte augmentation en 13 ans.

Powell a minimisé cela à plusieurs reprises. Au lieu de cela, il dit que le pic d’inflation que nous observons est directement lié à la réouverture économique.

Il a répété ce message hier :

Une partie assez substantielle, voire la totalité du dépassement de l’inflation provient de catégories directement affectées par la réouverture de l’économie, telles que les voitures et les camions d’occasion. Ce sont des choses que nous chercherions à arrêter de monter et finalement à commencer à décliner… Les données entrantes sont tout à fait cohérentes avec l’opinion selon laquelle ce sont des facteurs qui s’atténueront avec le temps et que l’inflation diminuera ensuite vers nos objectifs.

***Tous les yeux sur l’automne

En ce qui concerne le moment où nous pourrions voir un changement dans les messages, Powell et d’autres membres du FOMC indiquent qu’ils surveilleront les chiffres du chômage cet automne.

De Bloomberg :

“Il semble y avoir une sorte de limite de vitesse” à l’embauche, a déclaré Powell. “Les gains d’emplois très rapides de la reprise précoce, impliquent essentiellement de retourner à votre ancien travail”, se sont en grande partie produits. Maintenant, les travailleurs essaient de trouver de nouveaux emplois et ce processus prend plus de temps, a-t-il déclaré. “C’est peut-être juste qu’il est difficile de trouver un nouvel emploi”, a ajouté Powell. « Je pense que nous assisterons à une forte création d’emplois à l’automne.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a fait écho à cet accent sur l’automne, déclarant: “Je pense que nous allons obtenir plus de clarté à mesure que nous traversons l’été et arrivons à septembre”.

Alors, mettez tout cela ensemble, et nous avons une Fed très accommodante qui prêche “l’inflation ne sera pas mauvaise” et “nous ferons tout notre possible pour soutenir la croissance”.

C’est une recette pour un rallye boursier, tout comme Louis et Luke l’ont suggéré.

***Regard sur l’horizon

Juste en face de nous, nous avons une Fed accommodante. Et il semble que le marché adhère au message de la Fed… pour l’instant.

Nous pouvons le voir en regardant le rendement du Trésor à 10 ans. Comme nous l’avons souligné ici dans le Digest, le rendement du Trésor à 10 ans est un baromètre majeur pour savoir ce que pensent les traders du marché et du risque d’inflation.

Au moment où j’écris mercredi autour du déjeuner, le rendement s’établit à 1,49%. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il a progressivement diminué au cours des trois derniers mois. Cela suggère que les acteurs du marché adhèrent de plus en plus au message de Powell sur l’inflation « transitoire ».

Mais c’est sur le sujet des hausses de taux que tous les traders n’achètent pas ce que la Fed vend.

Comme nous l’avons noté plus haut, la semaine dernière, la Fed a surpris le marché en avançant le calendrier des éventuelles hausses de taux. Certains responsables ont indiqué que des hausses pourraient survenir dès 2023, après avoir déclaré en mars que cela ne se produirait pas avant au moins 2024.

Eh bien, qu’en est-il de 2022?

Si nous examinons l’outil CME FedWatch, nous constatons que plus de 11% des participants pensent que la Fed augmentera les taux d’un quart de point lors de la réunion de la Fed de mars 2022.

Si nous prolongeons notre calendrier jusqu’en juillet de l’année prochaine, nous constatons que 32 % des participants pensent que le taux cible augmentera d’un quart de point, tandis que 6 % pensent qu’il augmentera d’un demi-point. Et même 0,4% des participants pensent que nous verrons une augmentation de trois quarts de point.

Cela pointe vers une réalité de marché…

La Fed peut nous dire que l’inflation sera transitoire tout ce qu’elle veut – et nous espérons qu’ils ont raison – mais si l’économie commence à surchauffer, la Fed sera obligée d’agir. Peut-être plus tôt qu’il ne le souhaite.

Mais, pour l’instant, c’est à l’horizon. D’ici là, nous avons un été qui semble prêt pour des gains de marché.

Jusqu’à ce que quelque chose change matériellement, les actions longues.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg