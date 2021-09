Powell égalise Chadwick pour la tête des points avec la victoire de Zandvoort · .

in

Alice Powell a remporté sa troisième victoire de la saison en Série W, à égalité avec le leader du championnat Jamie Chadwick avant les deux derniers tours.

Emma Kimilainen a commencé la course depuis la pole position aux côtés de Powell, suivie de Chadwick et Nerea Marti.

Bruna Tomaselli a fait un tête-à-queue pendant le tour de formation avec des pneus froids et a été envoyée à l’arrière de la grille pour prendre le départ à la 19e place sur la grille, sa 14e place d’origine étant laissée vide. Kimilainen a également plongé une roue dans du gravier sur son chemin vers la grille, pulvérisant des pierres au virage 12.

Kimilainen s’en est tiré en tête, Powell et Chadwick se glissant derrière elle. Kimilainen a traversé le virage trois comme un lance-pierre et semblait prêt à prendre une avance substantielle dès le début de la course.

Abbi Pulling, lors de sa deuxième apparition dans la série W, a reculé au début, dépassée par Jessica Hawkins et Abbie Eaton avant que Belen Garcia n’effectue un mouvement incroyable dans le dernier virage, reléguant parfaitement Pulling à la huitième place.

Après cinq minutes de course, Kimilainen avait une confortable avance avec Powell et Chadwick gardant la lutte entre eux et le reste du peloton à deux secondes des leaders.

Hawkins était traqué de plus près par Eaton, à quelques dixièmes de seconde seulement. Les deux se sont battus étroitement pendant plusieurs tours, avant qu’Eaton ne subisse la pression des voitures derrière et que Hawkins ne puisse avancer pour attaquer les leaders.

Powell a profité de Kimilainen en courant large et en redescendant dans l’ordre, prenant la tête. Le coureur de l’Ecurie W a semblé incapable de trouver le rythme, retombant et facilement traîné par Chadwick dans la ligne droite des stands, malgré le fait que la W Series n’utilise pas le DRS.

Deux tours plus tard, Nerea Marti, quatrième, s’est fait dire “tu es plus rapide qu’Emma” alors que Kimilainen semblait retrouver de la vitesse, se défendant contre Marti. Leur combat a permis à Hawkins de rattraper son retard, le transformant en une bataille à trois à mi-parcours.

Dans l’avant-dernier tour, Abbi Pulling avait rattrapé Belen Garcia, le pilote de la Scuderia W se retrouvant soudain à défendre durement. Pulling a tenté de répéter le mouvement de Powell à l’intérieur sur Kimilainen mais n’a pas pu tout à fait supporter la vitesse. Cependant, dans le dernier tour, Pulling a pris plus de vitesse dans le virage trois, reprenant la ligne intérieure et prenant la septième place.

Powell a franchi la ligne en tête, Chadwick et Kimilainen la suivant chez elle. Marti s’est vu refuser un deuxième podium de la saison, mais Hawkins a pris la cinquième place pour son meilleur résultat jusqu’à présent cette année.

S’exprimant après la course, Kimilainen a déclaré qu’elle n’avait eu aucun problème particulier, mais qu’elle et son ingénieur « n’avaient tout simplement pas tout compris avec la voiture » pour les réglages de course.

La victoire de Powell la place avec Chadwick à 109 points, avant les deux derniers tours, Kimilainen est à la troisième place, avec 75 points. Les deux dernières courses de la série W de l’année devraient avoir lieu lors des manches de F1 au Mexique et aux États-Unis.

Résultats des courses de qualification W Series

PositionDriverTeam1Alice PowellRacing X2Jamie ChadwickVeloce3Emma KimilainenEcurie W4Nerea MartiW Academy5Jess HawkinsRacing X6Abbie EatonEcurie W7Abbi PullingPuma8Belen GarciaScuderia W9Sarah MooreScuderia W10Miki KoyamaSirin11Vicky PiriaSirin12Beitske VisserW Academy13Ira SidorkovaW Academy14Sabré CookBunker Racing15Ayla AgrenM.Forbes16Fabienne WohlwendBunker Racing17Bruna TomaselliVeloce18Marta GarciaPuma

