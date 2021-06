Powell remporte la victoire des phares au premier tour de la W Series · .

Alice Powell a remporté la première course de la W Series de 2021, menant chaque tour depuis la pole position au Red Bull Ring.

Mais le champion en titre de la série Jamie Chadwick a subi une course difficile, terminant septième.

Powell a partagé la première ligne de la grille avec Sarah Moore, suivie par Belen Garcia et Beitske Visser sur la deuxième ligne, puis Emma Kimilainen et Jessica Hawkins derrière. Chadwick, qui a eu du mal à établir un tour clair lors des qualifications, a commencé la course depuis la huitième place sur la grille.

Powell s’en est sorti proprement, Moore et Garcia la suivant sans incident. Cependant, Chadwick est entré en collision avec Jessica Hawkins dans la zone de freinage pour le premier virage, glissant dans le second tour et tombant à la 16e place.

L’ordre est resté assez stable pour la première moitié de la course de 30 minutes plus un tour. Le lointain Chadwick tournait plus d’une seconde et demie plus vite que certaines des voitures devant, mais il manquait de temps pour les rattraper.

Avec 13 minutes de la fin, Garcia a quitté la piste au virage six, rejoignant derrière Miki Koyama à la neuvième place et s’éloignant du podium. Garcia a immédiatement subi la pression de Nerea Marti, devant se défendre alors que les deux se sont affrontés dans la troisième ligne droite.

Powell a mené tout le chemin depuis la pole position, puis Garcia a ralenti en piste avec un problème de voiture, glissant dans l’ordre avec 11 minutes de course restantes. Des drapeaux jaunes sont sortis dans le deuxième secteur où la course de sa voiture s’est terminée.

La Safety Car a été déployée – une bénédiction pour Chadwick, qui était désormais à portée de ses rivaux. La course a repris avec quatre minutes et demie de la fin, Powell menant le redémarrage. Elle, Moore et Visser se sont échappés sans problème pendant un demi-tour, jusqu’à ce que Visser soit touché par Kimilainen et fasse demi-tour, tombant à l’arrière du peloton.

Fabienne Wolhwend a pu profiter de l’aileron avant endommagé de Kimilainen au contact de Visser, lui prenant presque immédiatement la troisième place. Tout cela a fait le jeu de Chadwick, le pilote Veloce se hissant à la neuvième place au début de l’avant-dernier tour.

Quatre pilotes sont entrés côte à côte dans le premier virage à ce moment-là, Kimilainen perdant des places et se verrouillant avec son aileron avant endommagé. L’aile s’est finalement détachée, s’envolant dramatiquement dans les airs et évitant heureusement les autres pilotes derrière elle.

Powell a mené le peloton jusqu’au drapeau à damier, Moore terminant deuxième et Wohlwend complétant le podium. Il s’agissait de la deuxième victoire consécutive de Powell dans la série, après avoir remporté la finale de la saison 2019 avant que le championnat de l’année dernière ne soit interdit en raison de la pandémie. Après avoir attendu quelque 700 jours pour cette course, les pilotes seront de nouveau en action dans seulement sept jours sur le même circuit.

Résultats des courses W Series Austria

PositionDriverTeam1Alice PowellRacing X2Sarah MooreqScuderia W3Fabienne WohlwendBunker Racing4Belen GarciaScuderia W5Jessica HawkinsRacing X6Miki KoyamaSirin Racing7Jamie ChadwickVeloce Racing8Nerea MartiAcademy9Irina SidorkovaAcademy10Gosia RdestPUMA11Ayla AgrenM.Forbes12Bruna TomaselliVeloce Racing13Beitske VisserM.Forbes14Emma KimilainenEcurie W15Sabré CookBunker Racing16Abbie EatonEcurie WDNFVicky PiriaSirin RacingDNFMarta GarciaPUMA

