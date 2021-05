Power, De Silvestro et Karam remportent les dernières places sur la grille Indy 500 · .

La 11e et dernière ligne du peloton pour le 105e Indianapolis 500 a été fixée. Will Power, vainqueur de l’Indy 500 2008, Simona de Silvestro et Sage Karam se sont qualifiés pour la course, tandis que Charlie Kimball et la recrue RC Enerson n’étaient pas assez rapides pour faire 33 partants.

Lors de la séance de qualification de 75 minutes de Last Row, les résultats ont été effectivement réglés sur les premières courses de chaque pilote. Karam s’est qualifié avec une vitesse moyenne de quatre tours de 229,156 mph, pour assurer son huitième départ consécutif en Indy 500.

Ensuite, Will Power a pris la piste, dans des circonstances que l’équipe Penske n’avait pas connues depuis son éviction du terrain en 1995. Lors de son dernier tour, Power a brossé le mur à la sortie du virage deux avec sa roue arrière droite, mais ne s’est pas levé – et a terminé une course à une vitesse moyenne de 228.876. Le suivant était De Silvestro, qui était constante sur sa première manche, avec une vitesse moyenne de 228,353.

Les conditions de la piste ont commencé à se dégrader au moment où Kimball et Enerson ont fait leurs premières courses, chacune parcourant en moyenne moins de 228 milles à l’heure. Après 30 minutes sans voiture en piste, Enerson et Kimball ont chacun retiré leur première manche pour faire des changements de voiture en gros et faire une deuxième tentative. La couverture nuageuse qui a roulé sur l’Indianapolis Motor Speedway semblait fournir les conditions nécessaires aux deux pilotes pour revenir en arrière.

La puissance a effleuré le mur, mais a gardé son pied dans temps après s’être qualifié avec succès pour 10 Indy 500 consécutifs, tandis qu’Enerson, 24 ans, ne rejoindra pas ses collègues rookies de l’Indy 500 Pietro Fittipaldi et Scott McLaughlin sur le terrain.

Pour les trois pilotes qualifiés, c’était du soulagement et de la joie. De Silvestro donne à l’avant-première féminine Paretta Autosport son premier départ en Indy 500 lors de sa première tentative de course, avec le soutien technique de l’équipe Penske. Karam a veillé à ce que Dreyer et Reinbold Racing fassent la course chaque année où ils sont engagés depuis la création de l’équipe en 2000. Et puis, bien sûr, il y a le soulagement à Team Penske après que Power ait obtenu son quatorzième départ consécutif à Indianapolis 500.

Si l’un des pilotes remportait l’Indianapolis 500 la semaine prochaine depuis la dernière ligne de la grille, il entrerait dans l’histoire – aucun pilote n’a jamais gagné depuis la 11e ligne. Scott Goodyear se rapproche le plus en 1992, terminant deuxième derrière Al Unser Jnr dans une photo finish.

Qualifications finales pour l’Indianapolis 500:

Sage Karam, 229,156 mph

Volonté, 228.876 mph

Simona De Silvestro, 228.353 mph

Échec de la qualification:

Charlie Kimball, 227,584 mph

RC Enerson, 226,813 mi / h

