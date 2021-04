Power Girl de DC obtient une figurine au format premium de Sideshow Collectibles ⋆ .

]]>]]>

Sideshow Collectibles a publié des images promotionnelles pour la figurine Power Girl Premium Format qui est disponible en pré-commande maintenant, au prix de 585 $; Vérifiez le ici…

Planant dans le ciel au-dessus d’une base nuageuse tourbillonnante, la figurine Power Girl Premium Format mesure 25 pouces de hauteur. En tant que cousine de Superman de Earth-2, Kara Zor-L est connue pour sa force, sa maturité et sa physiologie kryptonienne, renforcée par le soleil jaune de la Terre. Elle pose ici puissamment, fléchissant ses muscles dans un moment de calme entre les batailles.

Inspirée de son apparition dans DC Comics, la figurine Power Girl Premium Format en polyrésine présente un costume entièrement sculpté qui capture le style sans effort et emblématique du combattant du crime de Krypton. Son costume de signature comprend un justaucorps blanc, des gants et des bottes bleus, ainsi qu’une ceinture et un capelet rouges avec des accents dorés. Les textures conçues dans sa tenue imitent l’apparence du cuir réaliste, des coutures et même le flottement dramatique de sa cape dans la brise. Complétée par un sourire narquois confiant sur son portrait de blonde, Kara Zor-L est prête à se battre pour la justice sur n’importe quelle Terre.

L’édition exclusive de la figurine Power Girl Premium Format comprend un portrait classique alternatif, avec une coiffure blonde et un sourire gagnant. Améliorez et épinglez votre collection avec cette belle option d’affichage exclusive uniquement de Sideshow.

