Power Grid Corp va entrer dans le secteur des compteurs intelligents alors que le gouvernement prévoit d’installer des compteurs prépayés intelligents de 25 crore

PGCIL a récemment approuvé une proposition visant à injecter de nouveaux capitaux propres jusqu’à Rs 425 crore dans les services d’efficacité énergétique (EESL), qui est sa coentreprise avec NTPC, PFC et REC.

La société publique de transport d’électricité Power Grid Corporation of India (PGCIL) se lance dans le secteur des compteurs intelligents, alors que le gouvernement prévoit d’installer 25 crores de compteurs intelligents prépayés dans tout le pays. Lors d’une récente interaction avec des analystes, la direction de PGCIL a déclaré que la société investirait dans le développement d’actifs de compteurs intelligents après le lancement d’appels d’offres par les services publics de l’État, et gagnerait des revenus grâce à un modèle de crédit-bail dans le but de créer des revenus de rente.

Comme FE l’a récemment signalé, une somme de Rs 22 500 crore a été affectée à la subvention du gouvernement central pour l’installation de 25 crores de compteurs intelligents prépayés à travers le pays dans le cadre du programme Rs 3-lakh-crore pour les entités de distribution d’électricité (discoms) récemment approuvé par l’armoire. Le Centre fournira Rs 900 par mètre aux discoms, ce qui représente environ 15 % du coût de ces appareils. Selon les analystes d’ICICI Direct, le seuil de retour sur capitaux propres de l’activité de compteurs intelligents ne sera pas inférieur à 14 %. Jusqu’à 25,2 compteurs intelligents lakh ont déjà été installés à travers le pays, et environ 81 compteurs intelligents lakh sont à différents stades de mise en œuvre.

PGCIL a récemment approuvé une proposition visant à injecter de nouveaux capitaux propres jusqu’à Rs 425 crore dans les services d’efficacité énergétique (EESL), qui est sa coentreprise avec NTPC, PFC et REC. EESL gère actuellement le programme national de compteurs intelligents (SMNP), dans le cadre duquel il supporte toutes les dépenses d’investissement et de fonctionnement pour l’installation et l’exploitation de compteurs intelligents, et les dcoms ne sont pas tenus de faire un investissement initial. Dans le cadre du SMNP, EESL a installé plus de 13,2 lakh de compteurs intelligents dans l’Uttar Pradesh, New Delhi, Haryana et Bihar. Cependant, des sources de PGCIL ont déclaré que la société poursuivrait indépendamment les perspectives du secteur des compteurs intelligents.

Au cours du premier trimestre de l’exercice 22, PGCIL a déclaré un bénéfice net de 5 998 crores de roupies, enregistrant une croissance annuelle de 193%. Il a récemment exécuté l’introduction en bourse de PowerGrid Infrastructure Investment Trust, marquant la première instance d’une PSU dans le secteur de l’électricité monétisant ses actifs via le modèle InvIT. PGCIL possède et exploite 1,7 lakh de kilomètres de circuit de lignes de transmission dans le pays.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.