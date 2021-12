Power Grid transférera des actifs d’une valeur de 7 500 crores de roupies à InvIT au cours de l’exercice 23

Le 14 mai, PGCIL a transféré sa participation de 74% dans cinq SPV de transmission à PGInvIT pour augmenter Rs 2 736 crore grâce à une offre de vente.

La PoweGrid Corporation of India, gérée par l’État, prévoit de transférer des actifs de transmission d’une valeur d’environ 7 500 crores de roupies à la nouvelle fiducie d’investissement dans les infrastructures Powergrid (PGInvIT) au cours de l’exercice 23. La société a identifié quelques gros actifs évalués ensemble à 5 000 crores de roupies pour le transfert, ainsi que sa participation de 26% dans l’un des véhicules à usage spécial existants.

Des personnes proches du développement ont déclaré à FE que le projet de système de transmission Power Grid Southern Interconnector et la ligne de transmission Nagapattinam Madhugiri sont les deux principaux actifs susceptibles d’être transférés à PGInvIT. « En plus, il y aura quelques autres petits projets. Le sponsor (PGCIL) transférera également une partie de la participation résiduelle de 26% qu’il détient dans Powergrid Vizag Transmission à l’InvIT », a déclaré une source.

Le 14 mai, PGCIL a transféré sa participation de 74% dans cinq SPV de transmission à PGInvIT pour augmenter Rs 2 736 crore grâce à une offre de vente.

Powergrid gère actuellement huit projets d’appels d’offres concurrentiels interétatiques (TBCB), qui comprennent trois projets liés aux énergies renouvelables, et une ligne de transmission intra-étatique. Il y a 10 projets TBCB en construction, dont six projets liés aux énergies renouvelables et un projet intra-étatique. Ces 18 projets seront également transférés à l’InvIT au fil du temps.

La société est également disposée à évaluer le transfert de projets de coût majoré ou de mécanisme tarifaire réglementé (RTM) à l’InvIT dans le cadre du programme national de pipeline de monétisation (NMP) de Rs 42 500 crore du gouvernement central.

« Contrairement aux SPV, les projets RTM devront être exclus du bilan consolidé, et il pourrait y avoir des problèmes fiscaux qui devront être réglés. Cependant, la possibilité n’est pas exclue », a déclaré la source citée ci-dessus.

Au cours des six premiers mois depuis le lancement de l’InvIT le 14 mai, il a distribué un dividende de Rs 4,50 par part. « Nous ne prévoyons aucun défi à l’avenir car nos revenus sont bien protégés grâce à des accords de service de transport à long terme (TSA) de plus de 35 ans. De plus, les dividendes sont garantis par Sebi à travers la distribution de 90% du cash-flow net distribuable aux investisseurs deux fois par an », a déclaré une autre source.

Sur le revenu total de PGInvIT de 522,54 crores de Rs au S1FY22, le flux de trésorerie distribuable net était de 409,62 crores de Rs.

