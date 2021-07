Solana (SOL)

Power Ledger de la plate-forme d’échange d’énergie change d’allégeance à la blockchain Solana

Des applications plus décentralisées (dapps) recherchent des pâturages plus verts loin du réseau Ethereum encombré.

La dernière en date est la société de blockchain basée en Australie, Power Ledger.

TPS A plus élevé

Dans un article de blog sur son site Web, Power Ledger a déclaré qu’il migrerait son protocole vers le réseau Solana. Le protocole blockchain cite une sortie de transaction plus élevée et la vitesse du réseau Solana comme raisons du déménagement.

Un autre avantage pour eux est que le mécanisme de synchronisation de preuve d’historique (PoH) et de preuve de participation (PoS) de Solana est plus respectueux de l’environnement car il consomme moins d’énergie pour valider les transactions.

Selon la société de négoce d’énergie, la capacité de Solana à traiter plus de 50 000 transactions par seconde (TPS) a été un attrait majeur.

Commentant le développement, le co-fondateur et directeur technique John Bulich a noté que la société avait du mal à travailler sur la blockchain Ethereum pendant un certain temps.

Cependant, les limites de la populaire preuve de travail (PoW) des dapps ont obligé l’entreprise à rechercher un protocole alternatif capable de traiter les transactions plus rapidement et moins énergivore.

Power Ledger est une plate-forme blockchain qui audite et rationalise l’achat et la vente d’énergie renouvelable. Le passage à l’énergie verte dans l’extraction de crypto a vu l’entreprise réévaluer ses priorités récemment.

Commentant le changement aléatoire, la co-fondatrice et présidente exécutive, le Dr Jemma Green, a noté que la croissance de l’entreprise à l’échelle mondiale l’a amenée à surveiller de près son empreinte carbone.

Pendant ce temps, les jetons natifs POWR de la plate-forme blockchain resteront sur le réseau principal Ethereum. Les nœuds de validation et les mineurs peuvent miser et gagner des récompenses avec leurs jetons POWR.

PoW perdre la bataille jour après jour

Le consensus sur les blockchains est obtenu par plusieurs moyens. Des plates-formes plus anciennes comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) utilisent l’algorithme de consensus de preuve de travail (PoW), qui exige que les nœuds miniers soient en concurrence pour résoudre des énigmes mathématiques complexes. Bien que cela sécurise à juste titre le réseau contre les mauvais acteurs et soit plus décentralisé que la plupart des autres algorithmes, ils sont plus lents et plus gourmands en énergie. BTC -1,17% Bitcoin / USD BTCUSD 32 798,84 $

Cela a vu de nouvelles plateformes de blockchain comme Solana (SOL), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) passer à un algorithme de consensus plus sophistiqué. Bien que ces célèbres « tueurs d'Ethereum » utilisent divers moyens, la plupart s'appuient sur un algorithme de consensus de preuve de participation (PoS) moins énergivore.

En effet, le PoS délègue ou choisit un nœud d’exploration ou de validation particulier pour une transaction de blockchain spécifique par rapport à chaque nœud d’exploration pour la même transaction.

Les préoccupations environnementales ont incité les investisseurs en cryptographie à privilégier ces nouveaux protocoles de cryptographie, les autorités gouvernementales réprimant entièrement le minage de crypto. L’une de ces autorités est le géant asiatique Chine qui a interdit l’extraction de Bitcoin dans ses régions du Yinchuan et de la Mongolie intérieure.

Les personnes morales ont également critiqué les protocoles PoW, la société de véhicules électriques Tesla supprimant la prise en charge du paiement Bitcoin pour ses berlines électriques.

Le réseau Ethereum prévoit de migrer vers un protocole PoS d’ici la fin de l’année. Mais pour l’instant, il s’appuie sur des solutions de mise à l’échelle de la couche deux comme le réseau Polygon pour alléger la charge sur son réseau principal.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.