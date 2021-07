Power Play: le gouvernement peut ne pas autoriser BSES à quitter PPA avec NTPC

L’unité de Dadri est située loin des mines, ce qui augmente leur coût de carburant en raison des taux de fret ferroviaire élevés pour le transport du charbon, ce qui la rend peu attrayante pour les acheteurs.

Même si la Commission centrale de réglementation de l’électricité (CERC) a autorisé BSES à se retirer d’un accord d’achat d’électricité (PPA) avec la centrale thermique Dadri-I de NTPC, ce qui a donné à d’autres discoms du pays l’espoir qu’ils pourraient également sortir des PPA coûteux avec l’État. producteur géré, le ministère de l’électricité de l’Union peut venir en aide au CPSE. Des sources ont déclaré que le ministère prendrait position sur le fait que les anciens PPA ne pourraient être révoqués qu’en masse, plutôt qu’un à la fois.

Le droit d’allouer ou de désallouer l’électricité des centrales appartenant aux CPSE appartient au gouvernement central, de sorte que l’ordonnance CERC ne peut prendre effet qu’avec son consentement. Le ministère de l’Énergie de l’Union a publié en mars des directives sur la manière dont les discos pourraient sortir des PPA des usines qui ont traversé 25 ans d’exploitation.

Les lignes directrices stipulent qu’« en cas d’accords d’approvisionnement en électricité en gros, l’État/l’État peut renoncer à l’intégralité de l’électricité allouée à ces projets qui ont terminé 25 ans depuis la mise en service du projet ».

BSES avait conclu des accords composites avec un certain nombre de centrales de NTPC, notamment Singrauli, Rihand Stage I, Anta, Auraiya, Dadri Gas, Unchahar Stage I et Dadri-I. Si BSES s’oppose à l’approvisionnement en électricité de la centrale de Dadri-I en invoquant la vieillesse, il devra également renoncer à l’approvisionnement en électricité des unités de Singrauli et Rihand, qui avaient terminé 25 ans avant même Dadri-I.

BSES avait informé CERC que la centrale de Dadri fournit de l’électricité à un coût moyen de Rs 6,50/unité, ce qui en fait l’une des centrales les plus coûteuses fournissant de l’électricité à la région de la capitale nationale. Cependant, un haut responsable de la NTPC a déclaré à FE que le tarif de l’usine est de 3,93 Rs/unité, mais que le tarif réel réalisé est plus élevé car les deux discoms BSES n’utilisent pas la pleine capacité de l’usine. Les discothèques doivent payer des frais fixes d’environ Rs 35 crore par mois à l’usine Dadri-1, même si elle ne fournit pas d’électricité à partir de l’unité.

En vertu des exigences contractuelles, les discoms doivent continuer à payer des frais fixes aux centrales thermiques pour recouvrer les dépenses en capital des projets et couvrir les dettes, même lorsqu’elles ne se procurent pas d’électricité. Les charges fixes payables aux usines plus anciennes sont plus faibles car la plupart des dépenses d’investissement et des dettes ont déjà été couvertes par elles. Le coût du carburant est également faible pour les usines comme Singrauli et Rihand car elles sont situées à proximité des mines de charbon.

L’unité de Dadri est située loin des mines, ce qui augmente leur coût de carburant en raison des taux de fret ferroviaire élevés pour le transport du charbon, ce qui la rend peu attrayante pour les acheteurs.

Le Rajasthan a également récemment décidé d’arrêter de s’approvisionner en électricité auprès des centrales à gaz Anta et Auraiya de NTPC, qui ont toutes deux terminé 25 ans d’exploitation. Cependant, il n’a rien indiqué sur l’arrêt de l’alimentation électrique des unités Rihand et Singrauli, qui alimentent également l’État.

Conformément aux règlements du Centre, les États ne peuvent sortir des AAE des anciennes usines qu’après six mois à compter de l’émission d’un tel avis de renonciation. Avant d’émettre un tel avis, la discom doit contacter le régulateur de l’électricité de l’État pour s’assurer que l’entité a mis en place des dispositions suffisantes pour répondre à sa demande d’électricité. Après avoir quitté les accords à long terme, leur dépendance va probablement augmenter vis-à-vis des accords d’approvisionnement à court et à moyen terme. “Les prix sont volatils sur les marchés au comptant et pendant les heures de pointe, les taux montent même jusqu’à Rs 10/unité”, a souligné un vétéran du secteur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.