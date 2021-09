Power Rangers aura son premier personnage LGBT + dans une série télévisée – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Il y a quelques années, un film sur l’un des personnages les plus appréciés des années 90, Power Rangers, est sorti en salles ; cependant, il n’a pas eu d’accueil et il a été décidé de ne pas réaliser une deuxième partie de cette aventure qui est revenue pour mettre cette escouade qui acquiert des costumes fantastiques à l’honneur.

Dans ce film, le personnage joué par Becky G, la Power Ranger jaune, fait une référence directe à sa sexualité qui n’est évoquée que dans un dialogue où il dit avoir « des problèmes avec sa petite amie » ; cependant, il n’a jamais été abordé plus tard, donc l’inclusion était limitée.

Eh bien, apparemment, cette inclusion pourrait être mieux développée dans la nouvelle série télévisée diffusée sur Netflix aux États-Unis, car dans les nouveaux épisodes de Power Rangers Dino Fury, une connexion spéciale avec le power ranger vert a été révélée.

Selon CoomicBook, dans le dernier épisode de Dino Fury, Power Rangers vient de présenter le premier LGBTQ + Ranger dans Izzy de Tessa Rao.

Izzy est le ranger vert de l’équipe, et bien que tous les détails de l’épisode ne soient pas connus, on sait qu’à un moment donné de l’épisode, Izzy attrape la main de Fern, jouée par Jacqueline Joe, et ils s’éloignent joyeusement du main.

C’est un moment important pour la franchise et, comme beaucoup l’ont souligné, attendu depuis longtemps. L’une des caractéristiques des Power Rangers a toujours été leur diversité et leur inclusion, et c’est un pas de plus dans cette direction.

Le producteur exécutif de Power Rangers Dino Fury, Simon Bennett, a répondu à plusieurs reprises aux commentaires sur l’épisode, et lorsque quelqu’un a mentionné qu’il s’agissait peut-être d’une tactique de marketing, Bennett a déclaré que ce n’était pas le cas. «Je vous assure que ce n’était pas une tactique de marketing. Et oui, très tard ».

