Power Rangers contre. Teenage Mutant Ninja Turtles : quelle était la meilleure série dans les années 90

Les méchants des Tortues Ninja

Si nous nous basons sur le dessin animé, vous devez alors inclure Krang, Bebop et Rocksteady, qui n’étaient pas dans la bande dessinée et ont été conçus spécifiquement pour le dessin animé (probablement pour vendre plus de jouets). Et, je les aime car ils font tous partie d’une famille dysfonctionnelle, avec Shredder, exprimé par le regretté James Avery de la renommée The Fresh Prince of Bel Air, étant comme le papa hargneux. Si tel est le cas, alors Krang est la femme au foyer en colère, et Bebop et Rocksteady sont leurs enfants fous. Ils étaient tout aussi divertissants que les Tortues, car j’adorais voir leurs ébats au Technodrome. Ajoutez tous les autres personnages bizarres comme Baxter Stockman et Leatherhead, et vous avez un casting de méchants digne de la galerie de voyous de Batman.