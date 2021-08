Power Rangers Project Nomad était presque un jeu cool en monde ouvert

Image : Jason Bischoff

Jason Bischoff, ancien directeur de Saban et actuellement en charge des licences mondiales chez Funko, a récemment partagé des informations fascinantes sur un concept de jeu vidéo Power Rangers au son cool qui n’a jamais vu le jour, connu sous le nom de Project Nomad.

« J’avais espéré [develop] une coopérative ambitieuse en monde ouvert [game] qui a capturé l’énergie, le travail d’équipe et l’histoire de la franchise à travers un nouvel objectif », a expliqué Bischoff dans un fil Twitter détaillé. “En gros, les Rangers ‘Arkham’ ou Gotham Knights cinq ans avant l’annonce de Gotham Knights.”

La franchise Power Rangers est arrivée aux États-Unis en 1993 avec Mighty Morphin Power Rangers, qui a adapté la 16e saison de la série télévisée japonaise Super Sentai. Les Rangers sont depuis lors un incontournable de la télévision pour enfants, empruntant régulièrement des séquences de combat en costume et kaiju de Super Sentai tout en filmant de nouvelles scènes Power Rangers pour un public anglophone, d’abord chez Saban Entertainment et actuellement chez Hasbro après l’acquisition du fabricant de jouets en 2018 de la propriété.

En raison de sa popularité, Power Rangers a été utilisé comme base de plusieurs jeux vidéo au fil des ans, plus récemment le fantastique jeu de combat de style Marvel vs Capcom Power Rangers: Battle for the Grid. Il serait logique que Saban, qui détenait toujours les droits en 2016, explore la possibilité de transformer la série en une aventure en monde ouvert à une époque où ce genre ne faisait que gagner en popularité. Hélas, le projet n’a jamais dépassé ces discussions préliminaires.

“Malheureusement, avec tant de choses circulant dans le studio à l’époque, il n’y avait pas de bande passante ni de budget à prendre en charge”, a expliqué Bishoff. «Ce que j’ai eu, cependant, était une ‘bénédiction’ inestimable à explorer de manière indépendante. Alors que les premières discussions avec [developers and publishers] étaient favorables, en fin de compte, le temps et les grands changements dans notre entreprise ont fait échouer les conversations autour du projet Nomad.

Le projet Nomad aurait suivi “une myriade de Rangers” alors qu’ils cherchaient à libérer la planète Eltar d’une force d’occupation sans nom. Alors qu’une intrigue similaire s’est déroulée à la fin de la série Power Rangers Turbo, l’art conceptuel du projet Nomad semble représenter une alliance entre l’équipe d’origine Mighty Morphin Power Rangers, leurs homologues Alien Ranger et les Zeo Rangers introduits dans la quatrième saison éponyme. . On ne sait pas comment le jeu avait l’intention de gérer bon nombre de ces Rangers étant la même personne sous le costume (croyez-moi, les Power Rangers deviennent compliqués), mais je suppose qu’il s’agit de dimensions alternatives, car pourquoi pas.

“Ces choses arrivent totalement!” ajouta Bischoff. « L’industrie est bâtie sur « ce qui aurait pu être ». Pour l’instant, savourons simplement cet art incroyable.