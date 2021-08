Power revient sur la voie de la victoire à l’Indianapolis Motor Speedway · .

Will Power a mis un week-end de course difficile dans les rues de Nashville derrière lui avec une victoire dominante lors du retour au milieu de l’été de la série IndyCar sur le parcours routier d’Indianapolis Motor Speedway.

Power a commencé la course en deuxième position, effectuant le premier relais avec des pneus à composé primaire plus durs, derrière le poleman Patricio O’Ward, qui a pris le départ avec des pneus à mélange alternatif. Après la première ronde d’arrêts aux stands de routine, Power a pris la tête de la course devant O’Ward au 17e tour et a continué à prendre de l’avance – à un moment donné, avec près de dix secondes d’avance. Il s’est ensuite retrouvé coincé derrière James Hinchcliffe, ce qui a permis à Colton Herta et Romain Grosjean de se rapprocher lors de la dernière ronde de ravitaillements.

Avec dix-sept tours restants, le moteur du leader du championnat Álex Palou est tombé en panne alors que l’Espagnol courait à la quatrième place – un moment qui a eu d’énormes implications pour le championnat – ce qui a fait sortir le premier drapeau jaune de la course. Lorsque la course a repris, Grosjean a dépassé Herta pour la deuxième position dans le premier virage. Rinus VeeKay, le vainqueur du parcours routier IMS en mai, a filé au virage sept pour faire sortir le deuxième jaune, et a mis en place un redémarrage avec six tours restants.

Power a réussi à maintenir son avance après les deux redémarrages, et Grosjean n’avait plus de poussée pour passer bien avant le redémarrage final – ce qui a permis à Power de remporter sa première victoire de la saison, menant 56 sur 85 tours. Grosjean a égalé son meilleur résultat en carrière de sa carrière IndyCar en deuxième position, et Herta a admirablement rebondi après son accident tardif à Nashville en terminant troisième.

Alexander Rossi a terminé quatrième pour son meilleur résultat de la saison, devant O’Ward en cinquième. Jack Harvey a marqué son meilleur résultat depuis Saint-Pétersbourg en sixième. Graham Rahal a gagné neuf positions pour terminer septième, tandis que Josef Newgarden a gagné douze positions en route vers une huitième place – Marcus Ericsson et Takuma Sato ont complété le top dix. Christian Lundgaard, espoir de pilote de l’Alpine Academy, a terminé douzième à ses débuts en IndyCar, tandis que Scott Dixon n’a pu se frayer un chemin que jusqu’à la seizième place après être parti 26e.

La retraite de Palou signifie qu’il mène maintenant O’Ward de seulement 21 points avec quatre courses à disputer dans la saison. Dixon occupe désormais la troisième place, à 34 points de retard, tandis que Newgarden et Ericsson se rapprochent respectivement de 55 et 62 points de la tête du championnat.

Une analyse statistique de la victoire de Power aujourd’hui – la cinquième victoire de Power sur le circuit routier IMS et la 40e victoire de sa carrière – le plaçant devant Al Unser Jnr pour la quatrième place sur la liste des victoires de tous les temps d’IndyCar. De plus, Power maintient sa séquence de 15 saisons consécutives victorieuses, qui remonte aux 2007 Champ Car World Series.

La semaine prochaine, la série IndyCar s’aventure à Gateway Motorsports Park près de St. Louis, Missouri, pour la dernière course ovale de la saison.

PositionCarDriverTeamEngine112Will PowerPenskeChevrolet251Romain GrosjeanCoyne / RWRHonda326Colton HertaAndrettiHonda427Alexander RossiAndrettiHonda55Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet660Jack HarveyMeyer ShankHonda715Graham RahalRLLHonda82Josef NewgardenPenskeChevrolet98Marcus EricssonGanassiHonda1030Takuma SatoRLLHonda1120Conor DalyCarpenterChevrolet1245Christian LundgaardRLLHonda137Felix RosenqvistMcLaren SPChevrolet1418Ed JonesCoyne / VasserHonda1514Sebastien BourdaisFoytChevrolet1622Simon PagenaudPenskeChevrolet179Scott DixonGanassiHonda1828Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda1948Jimmie JohnsonGanassiHonda2059Max ChiltonCarlinChevrolet216Helio CastronevesMeyer ShankHonda2229James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda233Scott McLaughlinPenskeChevrolet2421Rinus VeeKayCarpenterChevrolet2552Cody WareCoyne / RWRHonda264Dalton KellettFoytChevrolet2710Alex PalouGanassiHonda2875RC EnersonTop GunChevrolet

