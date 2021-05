Power s’attend à ce que Penske soit plus compétitif en course après avoir gratté l’Indy 500 · .

Après s’être qualifié de justesse pour l’Indianapolis 500 d’aujourd’hui, Will Power s’attend à ce que Penske soit plus compétitif en course.

Le vainqueur de l’Indy 500 2018 prendra le départ sur la dernière rangée de la grille de 33 voitures pour la course d’aujourd’hui. Ses coéquipiers Scott McLaughlin, Josef Newgarden et Simon Pagenaud se sont qualifiés respectivement 17e, 21e et 26e.

Alors que leurs rivaux propulsés par Honda ont largement dominé les qualifications, Power a été intrigué par l’incapacité de Penske à se qualifier ainsi que par les autres utilisateurs de Chevrolet Carpenter, qui ont placé une de leurs voitures au premier rang.

“[In] Nous avons été très bons tout le temps », a déclaré Power. “C’est juste un peu déroutant pourquoi nous ne sommes pas rapides dans le niveau de boost élevé des qualifications.”

S’exprimant après la dernière séance d’essais de vendredi, où les quatre Pensk sont apparus dans les sept premières places, Power a déclaré qu’ils “ne s’étaient pas vraiment aventurés loin de notre configuration d’origine”.

“[We’re] dans une bonne fenêtre, a obtenu un nouveau moteur évidemment. C’est probablement un peu mieux. Ça faisait du bien.

Il a dit qu’il avait besoin de chance et de conditions météorologiques favorables de son côté pour progresser dans les 200 tours d’aujourd’hui.

« Si vous avez un temps clair, une température de piste fraîche, tout fonctionne ensemble, garde également les pneus sous vous. La température de la piste changera certainement le jeu, même si c’était une température fraîche comme [Friday]. “

Preview: Pourquoi l’Indianapolis 500 sera de retour à son meilleur ce week-end“Évidemment, vous ne pouvez pas être trop conservateur, mais vous ne pouvez pas non plus être trop agressif”, a déclaré Power. « Vous ne voulez pas finir dans le mur.

“Juste [need] une journée méthodique, de bonnes séquences d’arrêts aux stands, peut-être pêcher un jaune chanceux, un appel de stratégie comme ça.

« Vous ne pouvez pas le forcer autour de cet endroit. Vous ne pouvez tout simplement pas. Vous devez trouver un bon équilibre et entrer dans ce rythme. Il est très difficile de dire si vous pouvez doubler 32 voitures.

« L’an dernier, au départ, je me suis qualifié 24e ou quelque chose comme ça, vous ne pouviez pas faire grand-chose. C’est un peu plus d’appui cette année, j’espère que vous pourrez, si vous avez une voiture un peu meilleure, passer à travers quelques voitures.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article . avec votre réseau: