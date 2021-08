Power s’empare de la pole à Gateway, Palou commence 21e après des pénalités sur la grille · .

Une semaine seulement après avoir remporté sa première victoire de la saison IndyCar 2021 à Indianapolis Motor Speedway, Will Power a obtenu sa première pole position de l’année samedi soir à Gateway Motorsports Park – et la 63e de sa carrière IndyCar, le ramenant à quatre de Mario. Andretti pour le record américain de tous les temps en roue libre.

Power était le 15e pilote sur 24 engagés à effectuer une course de qualification, et sa vitesse moyenne sur deux tours de 290,676 kilomètres par heure (180,618 milles à l’heure) était de loin la course la plus rapide de la session à ce point – malgré le signalement d’une sélection de vitesse. problème pendant sa course. Trois voitures plus tard, Colton Herta avait une grande chance de déplacer Power de la première place, mais son run n’était qu’à trois centièmes de seconde de la pole position, avec une vitesse moyenne de 290,532 km/h le verrouillant à la deuxième place sur le la grille.

La force de configuration de l’équipe Penske était au rendez-vous, avec les anciens champions de la série Josef Newgarden et Simon Pagenaud se qualifiant respectivement troisième et quatrième – et Scott McLaughlin se montrant bien à la onzième place.

Les prétendants au championnat Patricio O’Ward, Marcus Ericsson et Scott Dixon se sont tous bien qualifiés. O’Ward a terminé cinquième, devant Ericsson sixième. Dixon était huitième le plus rapide, une position derrière Alexander Rossi en septième. Cependant, le leader actuel du championnat, Álex Palou, a eu suffisamment de difficultés lors de sa course de qualification, n’affichant que la 12e vitesse moyenne la plus rapide. Sa pénalité de neuf positions sur la grille pour un autre changement de moteur non approuvé signifie qu’il commencera la course de ce soir en 21e position.

Pour ses premiers essais qualificatifs sur un ovale, Romain Grosjean a montré un engagement total avec une moyenne de 286,817 km/h. Cela le placera 14e sur la grille, devant les anciens vainqueurs d’Indianapolis 500 Takuma Sato en 16e et le retour Tony Kanaan en 17e.

L’autre choc des qualifications a été la forme terne des deux concurrents d’Ed Carpenter Racing : Ed Carpenter lui-même n’était que 22e, tandis que Rinus VeeKay était 23e.

La course de 260 tours et 500 kilomètres de ce soir sur l’ovale court de 2,012 km à Gateway commence à 1h40 BST.

Résultats qualificatifs

PositionCarDriverTeamEngine112Will PowerPenskeChevrolet226Colton HertaAndrettiHonda32Josef NewgardenPenskeChevrolet422Simon PagenaudPenskeChevrolet55Patricio O’WardMcLaren SPChevrolet68Marcus EricssonGanassiHonda727Alexander RossiAndrettiHonda89Scott DixonGanassiHonda915Graham RahalRLLHonda107Felix RosenqvistMcLaren SPChevrolet113Scott McLaughlinPenskeChevrolet1218Ed JonesCoyne / VasserHonda1328Ryan Hunter-ReayAndrettiHonda1451Romain GrosjeanCoyne / RWRHonda1560Jack HarveyMeyer ShankHonda1630Takuma SatoRLLHonda1748Tony KanaanGanassiHonda1814Sebastien BourdaisFoytChevrolet1929James HinchcliffeAndretti SteinbrennerHonda2059Conor DalyCarlinChevrolet2110Alex PalouGanassiHonda2220Ed CarpenterCarpenterChevrolet2321Rinus VeeKayCarpenterChevrolet244Dalton KellettFoytChevrolet

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

IndyCarParcourir tous les articles IndyCar

Partagez cet article de . avec votre réseau :