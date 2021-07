Power Struggle: les PPA Discom sont lancés, maintenant le Pendjab est prêt à en annuler quelques-uns

in

Dans un communiqué publié mercredi soir, le bureau du ministre en chef a déclaré que la discom avait reçu l’ordre de révoquer le PPA avec la filiale de Vedanta, Talwandi Sabo Power (TSPL), qui gère la station de 1 980 mégawatts (MW) dans l’État.

Le ministre en chef du Pendjab, le capitaine Amarinder Singh, a demandé à la société de distribution d’électricité de l’État (discom) – Punjab State Power Corporation (PSPCL) – de réexaminer tous les accords d’achat d’électricité (PPA) signés par l’ancien gouvernement SAD-BJP avec diverses centrales électriques privées, et de réviser ou annuler les contrats qui sont « à sens unique » et « non avantageux pour l’État ». Dans un communiqué publié mercredi soir, le bureau du ministre en chef a déclaré que la discom avait reçu l’ordre de révoquer le PPA avec la filiale de Vedanta, Talwandi Sabo Power (TSPL), qui gère la station de 1 980 mégawatts (MW) dans l’État.

La centrale de Talwandi Sabo est la plus grande source d’électricité au Pendjab, et après que toutes les unités de la station soient tombées en panne plus tôt dans le mois, le gouvernement de l’État a dû imposer des restrictions aux consommateurs industriels, leur permettant de ne tirer que 50% de l’électricité. capacité qui leur est allouée pendant quelques jours. Déclarant que l’usine “a lamentablement échoué à fonctionner pendant la saison de riz en cours”, l’avis du gouvernement a déclaré que les AAE avec des centrales électriques privées “ont été établies essentiellement pour répondre aux demandes d’électricité de l’État, en particulier pendant les semis de riz et la saison estivale”.

Le gouvernement du Pendjab a dépensé 886 crores de roupies en juin-juillet pour importer de l’électricité après la panne de l’unité de Talwandi. Sur la capacité totale de production d’électricité installée de 14 362 MW dans l’État, 6 902 MW sont exploités par des entreprises privées. Les principales centrales privées de l’État comprennent les projets Nabha de 1 400 MW de L&T et Goindwal Sahib de 540 MW de GVK.

Si les AAE sont abrogés, le Pendjab suivra la ligne de l’Andhra Pradesh, du Gujarat et de l’Uttar Pradesh, qui ont pris des mesures pour saper le caractère sacré de ces contrats. Peu de temps après son entrée en fonction en mai 2019, le ministre en chef de l’Andhra Pradesh, YS Jaganmohan Reddy, avait révisé les PPA, signés par le gouvernement précédent, avec des projets solaires et éoliens d’environ 8 000 MW dans l’État. L’affaire est maintenant devant la Haute Cour d’Amaravati. Bien que son action n’équivalait pas à l’annulation d’un PPA, le Gujarat avait également, en février de cette année, suspendu le processus de signature de PPA pour une capacité solaire de 700 MW avec les gagnants des enchères organisées plus tôt. En juin, l’Uttar Pradesh a également refusé de signer des PPA pour 150 MW d’énergie solaire avec les gagnants de l’enchère inversée tenue en février 2020.

« Le caractère sacré des contrats conformément à la procédure régulière a été souligné à maintes reprises par le ministère de l’Énergie de l’Union et confirmé par les tribunaux », a déclaré à FE Ashok Khurana, directeur général de l’Association des producteurs d’électricité. Il a ajouté que « les AAE avec des centrales électriques privées au Pendjab ont été signés après un processus d’appel d’offres concurrentiel et les tarifs ont été adoptés par les autorités de régulation comme prescrit par la loi sur l’électricité ». Sur un total de 14 362 MW de centrales électriques installées au Pendjab, 6 902 MW sont exploités par des entreprises privées, dont les projets de 1 400 MW de L&T à Nabha et de 540 MW à Goindwal Sahib de GVK.

“PSPCL a déjà notifié TSPL en imposant la pénalité, mais comme les PPA sont unilatérales, la pénalité imposée sera très faible par rapport aux pertes causées par la défaillance de ces centrales thermiques”, a déclaré le gouvernement de l’État. Les restrictions à l’importation de charbon imposées par le Centre avaient été citées par Vedanta comme l’une des principales raisons des fréquentes pannes de l’usine. La crise de l’électricité dans l’État s’est aggravée avec l’augmentation de la demande du secteur agricole et les faibles niveaux d’eau dans ses réservoirs au milieu d’une période de sécheresse prolongée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.