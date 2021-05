Power Vision: ce qui manque dans le projet de politique nationale d’électricité

Le gouvernement a constitué un comité qui finaliserait le projet de NEP qui a été diffusé après avoir sollicité les points de vue des parties prenantes.

Par Somit Dasgupta

Le gouvernement a finalement décidé de franchir le pas et de réviser la politique nationale d’électricité (NEP) en invoquant l’article 3 de la loi de 2003 sur l’électricité. La loi stipule que le gouvernement central doit préparer la NEP en consultation avec les gouvernements des États et la centrale électrique. Autorité. Le premier NEP a été formulé en 2005 et beaucoup d’eau a coulé sous le pont depuis lors en ce qui concerne le secteur de l’électricité. Pour ne citer que quelques exemples, entre 2005 et 2021, la capacité de production (y compris la capacité renouvelable) a augmenté d’environ 251 GW, la capacité de production renouvelable est passée à 94 GW (provenant de l’éolien, du solaire, de la petite hydraulique et de la biomasse) rien, conduisant à environ 10% de la production à partir de sources renouvelables, un circuit-km supplémentaire de 2,5 lakh de lignes de transport (au-dessus de 220 kV) ajouté, la consommation par habitant a presque doublé, passant de 630 unités à environ 1200 unités aujourd’hui, les pics et les pénuries d’énergie ont descendent de chiffres à deux chiffres à environ un demi-point de pourcentage, et l’électrification rurale est presque complète avec un accès à l’électricité de près de 100% aux ménages (pas nécessairement une alimentation 24 heures sur 24).

Il est un peu surprenant qu’en dépit du changement de paradigme qui s’opérait dans le secteur de l’électricité non seulement en Inde mais dans le monde, notamment vers la décarbonisation, le gouvernement n’a pas pris la peine de réviser sa NEP pendant près de 16 ans. Bien que le gouvernement ne cesse de souligner que les pics et les pénuries d’énergie ont considérablement diminué, ce qui laisse entendre que tout va bien, la réalité est bien au contraire. La situation d’offre excédentaire est illusoire parce que notre demande n’a pas augmenté au rythme qu’elle aurait dû en raison du ralentissement économique depuis les deux dernières années, même avant la pandémie. Nos sociétés de distribution (discoms) ont accumulé des encours de plus de 6 crore de lakh et cela semble augmenter année après année malgré tous les programmes gouvernementaux visant à améliorer les infrastructures de distribution et à restructurer les prêts. Il y a aussi d’autres domaines dans lesquels nous avons échoué; par exemple, nous ne pourrions pas devenir des leaders mondiaux dans le domaine de l’énergie solaire malgré l’avantage de la géographie et continuer à compter sur les importations pour nos biens d’équipement. Nous avons tardé à adopter des normes environnementales plus strictes pour nos centrales électriques et nous n’avons pratiquement rien fait en matière de capture et de séquestration du carbone. Nous n’avons pas été en mesure d’augmenter notre capacité hydroélectrique, qui pourrait jouer un rôle crucial dans l’équilibre du réseau avec une poussée croissante sur la production d’énergie renouvelable. Nous avons des problèmes d’approvisionnement en carburant (charbon) et sommes incapables de répondre à notre demande intérieure grâce à l’exploitation minière locale.

Le gouvernement a constitué un comité qui finaliserait le projet de NEP qui a été diffusé après avoir sollicité les points de vue des parties prenantes. Ce serait la sagesse combinée de plusieurs experts qui décideraient de ce que tous devraient être inclus dans la politique. Cependant, il y a quelques questions sur lesquelles le comité pourrait ne pas débattre; ceux-ci sont importants et doivent être pris en considération. Premièrement, nos énoncés de politique sont trop détaillés et trop longs. Le premier NEP, ainsi que le projet diffusé maintenant, se composent de plusieurs pages et ne sont pas assez incisifs ou faciles à lire. Certaines sections contiennent trop de détails, pas vraiment en rapport avec le problème. Dans l’idéal, les déclarations de politique devraient être claires et concises, et devraient pouvoir retenir l’intérêt des lecteurs. Le document de politique principal ne devrait citer que la direction que nous avons l’intention de prendre et les raisons de le faire devraient être présentées sous forme de notes explicatives en tant qu’additif à la politique.

Le deuxième problème concerne l’efficacité de la politique. Le projet de politique a beaucoup à dire sur la production d’énergie renouvelable, et à juste titre, mais quelle est la garantie qu’il sera respecté. Si le gouvernement central peut fixer des objectifs en matière de capacité de production d’énergie renouvelable, la mise en œuvre sera principalement effectuée par des entreprises privées. Désormais, les entreprises privées évolueront en fonction du climat d’investissement tel qu’il existe dans les États.

Malheureusement, certains États se débarrassent complètement des sentiments des investisseurs en rouvrant les AAE ou en ne payant pas les générateurs renouvelables. De telles actions garantiraient que les objectifs de la politique ne sont pas atteints. Toutes les parties prenantes devraient considérer le PNE comme obligatoire et agir en conséquence. Des problèmes similaires se sont posés dans le cas de la politique tarifaire nationale (NTP) dans le passé, où certains États ont exprimé leur refus de se conformer à certaines sections de ce document. Soit dit en passant, tant le NEP que le NTP émanent de l’article 3 de la loi.

La troisième et peut-être la question la plus fondamentale est de savoir si nous devrions avoir deux déclarations de politique distinctes, le NEP et le NTP. Le premier NTP a été formulé en 2006 avec quelques modifications mineures apportées en 2008, 2011 et 2016. Ces deux documents existent simultanément, mais ils se retrouvent pratiquement dans le domaine de l’autre. La réponse à la question de savoir pourquoi cela se produit est simple. Il n’est pas vraiment possible de séparer les questions tarifaires de la politique de l’électricité en général, car elles sont toutes liées entre elles. Ainsi, il serait approprié de subsumer le NTP dans le NEP, et le tarif serait l’une des nombreuses questions qui relèveraient de la politique de l’électricité. À première vue, cela n’entraînera pas de modification de la Loi et nous aurions l’avantage d’un seul énoncé de politique holistique qui tiendrait compte de tous les liens.

L’auteur est Senior Visiteur, ICRIER, et ancien membre (Economique et Commercial), CEA

