PowerA célèbre la sortie du commutateur de Crash Bandicoot 4 avec un nouveau contrôleur thématique

Pour célébrer la sortie de Crash Bandicoot 4: il est temps sur la Nintendo Switch, le fabricant d’accessoires PowerA lancera une toute nouvelle manette Pro filaire améliorée. Il est prévu d’arriver le 30 mars et les pré-commandes sont disponibles dès maintenant.

Si vous avez déjà utilisé un contrôleur PowerA pour Switch, vous devez déjà savoir à quoi vous attendre. De toute évidence, il y a aussi quelques revers, car ce contrôleur tiers ne prend pas en charge les fonctionnalités HD grondement, IR, mouvement ou NFC.

« Officiellement sous licence de Nintendo, cette manette filaire améliorée POWER A pour Nintendo est incroyable et joue encore mieux. Chaque manette présente des designs magnifiques et est conçue pour assurer des performances et une fiabilité optimales dans le jeu. Programmez deux boutons de jeu avancés mappables à la volée , branchez-le à la prise audio stéréo 3,5 mm et profitez d’heures de jeu avec une ergonomie ultra-confortable. Comprend un câble USB-C de 10 pieds (3M), plus POWER A soutient tous les produits pendant 2 ans pour renforcer l’engagement de qualité. À utiliser uniquement lorsque le commutateur est ancré. Ne prend pas en charge le grondement HD, l’IR, les commandes de mouvement ou l’amiibo NFC. «