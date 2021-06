Powerbank MagSafe pour iPhone 12 avec chargement d’AirPods également

Si vous cherchez à garder vos appareils Apple chargés pendant vos déplacements, une nouvelle banque d’alimentation MagSafe double face pour iPhone 12 et AirPods pourrait être exactement ce qu’il vous faut.

Zens a annoncé aujourd’hui quatre nouvelles banques d’alimentation prenant en charge la charge sans fil MagSafe…

L’entrée de gamme est le ZEPP01M, qui offre la commodité du chargement MagSafe pour l’iPhone 12, garantissant que les deux restent attachés magnétiquement. Il offre une capacité de 4 000 mAh, ce qui est suffisant pour plus d’une charge complète, et se recharge lui-même via le câble USB-C fourni. Le ZEPP04M est la même chose, mais avec une capacité de 10 000 mAh.

Le passage au ZEP02M vous offre une fonctionnalité supplémentaire : le powerbank lui-même peut être chargé sans fil sur n’importe quel chargeur Qi.

Enfin, et peut-être le plus intéressant, il y a le ZEPP03M. Cela n’a pas la capacité d’être chargé sans fil, mais il offre une charge sans fil double face, avec la possibilité de charger simultanément un iPhone 12 et un étui AirPods Pro. J’en ai un en test actuellement, et un test suivra.

Tous, à l’exception du modèle d’entrée de gamme 01, disposent également d’un support intégré, qui peut être utilisé en mode vertical ou horizontal. Je suis particulièrement fan de cette fonctionnalité car je préfère de loin les supports de charge aux tapis, ce qui vous permet d’avoir le téléphone à un angle pratique pour une utilisation sur le bureau dans les hôtels, dans les trains, etc.

Zens dit que c’était son objectif : étendre la commodité de la recharge sans fil lors de vos déplacements.

Où que nous allions, nous emportons toujours nos appareils mobiles avec nous. Le besoin d’être et de rester connecté est plus présent que jamais. Pour cette raison, Zens, un fournisseur néerlandais de technologies de charge innovantes, lance une nouvelle série de banques d’alimentation pour donner à chacun un accès facile à l’alimentation et lui permettre de profiter de la liberté de la charge sans fil en déplacement. Les quatre banques d’alimentation de Zens prennent également en charge MagSafe. En raison de la force magnétique intégrée, la banque d’alimentation maintient les appareils compatibles MagSafe en place pendant la charge. De plus, presque toutes les banques d’alimentation ont un support qui peut être utilisé pendant la charge. De cette façon, vous pouvez placer la batterie externe dans la position souhaitée, à la fois horizontalement et verticalement, ce qui est idéal pour regarder un film ou une série en déplacement.

Les prix varient de 49,99 $ à 69,99 $ avec la livraison gratuite dans le monde entier. Les prix au Royaume-Uni et en Europe sont les mêmes en livres et en euros. Vous pouvez commander sur le site Web de Zens (les produits n’ont pas encore été ajoutés à la boutique Amazon de l’entreprise).

