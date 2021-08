Powerbridge, société de technologie cotée au Nasdaq, va reprendre l’exploitation minière de Bitcoin et d’Ether

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les actions de Powerbridge ont augmenté dans les échanges avant bourse à la suite de l’annonce d’aujourd’hui, selon Coindesk.

Powerbridge Technologies, une société technologique cotée au Nasdaq, prévoit de se développer dans l’exploitation minière de Bitcoin et d’Ether.

La société technologique basée à Zhuhai, en Chine, propose des produits logiciels en tant que service et des applications blockchain. Elle a maintenant l’intention de se développer dans l’exploitation minière BTC et ETH, avec des plans pour construire un réseau mondial basé sur l’énergie propre, a annoncé la société dans un communiqué de presse aujourd’hui.

La société affirme avoir réuni une équipe de vétérans de l’industrie de la crypto-monnaie et de la technologie pour soutenir le développement et la croissance de son activité d’actifs numériques.

Stewart Lor, président et directeur financier, a déclaré : « Nous sommes optimistes quant aux perspectives positives du marché des crypto-monnaies. Notre initiative de participer à l’extraction de crypto-monnaies est une partie importante de notre stratégie globale Blockchain. Nous nous efforçons de construire en permanence un réseau d’exploitation minière BTC et ETH basé sur l’énergie propre à l’échelle mondiale. Nous pensons que notre activité de minage de crypto-monnaie générera de précieux actifs numériques qui contribueront à accélérer la croissance de l’entreprise. »

Tel que rapporté par Coindesk, Les actions de Powerbridge ont augmenté d’environ 40 % dans les opérations de pré-commercialisation à la suite de l’annonce d’aujourd’hui. Il faudrait attendre ce qui se passe lorsque le sac s’ouvre.

Zones Powerbridge

Avant l’annonce d’aujourd’hui, la société se consacrait principalement à la fourniture de solutions SaaS (Powerbridge SaaS) et d’applications Blockchain (Powerbridge Blockchain). Powerbridge SaaS intègre l’intelligence artificielle, les mégadonnées et les technologies IoT pour fournir des plates-formes SaaS pour le commerce mondial et le commerce électronique transfrontalier, la chaîne d’approvisionnement, l’intelligence des données et les applications IoT. Maintenant Powerbridge Blockchain intégrera l’extraction de crypto-monnaie BTC et ETH, les services de réseau distribué IPFS et les applications Blockchain spécifiques à l’industrie.

De plus en plus d’entreprises d’autres secteurs se lancent dans le minage de crypto. Cette semaine, nous avons signalé que la compagnie pétrolière Black Rock prévoyait d’installer 1 million d’équipements miniers.

