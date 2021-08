Powerbridge Technologies se prépare à acheter 5 600 plates-formes minières cryptographiques

in

Powerbridge Technologies, un fournisseur de logiciels et d’applications blockchain en tant que service (Saas), a conclu un accord pour l’achat d’équipements d’extraction de crypto à Cryptodigital Holdings. Un communiqué de presse a annoncé cette nouvelle le 25 août, notant que l’accord verra Powerbridge Technologies acheter 5 600 plates-formes minières cryptographiques. Cryptodigital Holdings commencerait à expédier les plates-formes en octobre 2021.

Selon le communiqué de presse, la cargaison comprendra 2 000 mineurs Bitcoin (BTC / USD) et 3 600 mineurs Ethereum (ETH / USD). Les plates-formes BTC comprendront les variantes Antminer S19 Pro et S19, parmi d’autres modèles économes en énergie qui présentent des taux de hachage élevés. Ensemble, les 2 000 plates-formes devraient fournir un taux de hachage de 200PH / s. D’autre part, les mineurs ETH seront composés, entre autres, des modèles RTX 3070 et RTX 3070i hautes performances. Son taux de hachage total devrait atteindre 1700GH/s.

Commentant ce développement, le président et directeur financier de Powerbridge Technologies, Stewart Lor, a déclaré que la société s’attend à une forte augmentation de sa capacité de production de BTC et d’ETH une fois ces plates-formes installées. Il a ajouté que Powerbridge Technologies avait l’intention de continuer à acheter plus de mineurs de crypto pour augmenter leur puissance de calcul globale afin d’exploiter les deux principales crypto-monnaies.

Agir rapidement pour profiter des avantages des crypto-monnaies

Cette nouvelle intervient après que Powerbridge Technologies a révélé pour la première fois qu’elle avait l’intention d’étendre ses opérations en investissant et en participant à l’exploitation minière pour BTC et ETH le 12 août. L’organisation a en outre révélé qu’elle avait déjà créé une équipe, composée d’experts du secteur, pour soutenir le développement et la croissance de son activité de cryptographie.

A ce moment, Lor dit :

Nous sommes optimistes quant aux perspectives positives du marché des crypto-monnaies. Notre initiative de participer à l’extraction de crypto-monnaie est une partie importante de notre stratégie globale de blockchain. Nous nous efforçons de construire en permanence un réseau d’exploitation minière BTC et ETH basé sur l’énergie propre à l’échelle mondiale. Nous pensons que notre activité d’extraction de crypto-monnaie générera de précieux actifs numériques qui contribueront à accélérer la croissance de la Société.

Suite à cette nouvelle, les actions de Powerbridge Technologies, PBTS, ont augmenté de 52% pour s’échanger jusqu’à 2,10 $ (1,53 £). Le volume des transactions a également augmenté, passant d’une moyenne quotidienne d’environ 3,4 millions d’actions à un record de 111,8 millions d’actions. Au moment d’écrire ces lignes, à 14h26 UTC, PBTS se négocie à 1,35 $ (0,98 £) après avoir perdu 2,88% de sa valeur au cours des dernières 24 heures.

Le marché des crypto-monnaies saigne également, BTC changeant de mains à 47 943,77 $ (34 936,86 livres) après avoir perdu 1,28% au cours des dernières 24 heures. En revanche, l’ETH est en baisse de 3,22% en une journée pour s’échanger à 3 163,93 $ (2 305,57 livres).

Le post Powerbridge Technologies se prépare à acheter 5 600 plates-formes de minage cryptographiques apparues en premier sur Invezz.