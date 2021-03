PowerCore Magnetic 5K Wireless étend la batterie de l’iPhone 12 Mini

Depuis la dernière entrée dans le journal de mon iPhone 12 Mini, j’ai vu beaucoup de commentaires sournois sur l’autonomie de la batterie de l’iPhone 12 Mini de la part de personnes qui ne le possèdent probablement même pas. Oui, l’autonomie de la batterie de l’iPhone 12 Mini est terrible par rapport à un iPhone 12 Pro Max, mais si vous voulez l’iPhone 12 Mini pour sa taille, vous comprenez déjà ces compromis. Aujourd’hui, parlons de l’iPhone 12 Mini, comment l’améliorer avec le PowerCore Magnetic 5K Wireless et pourquoi les membres de la communauté technologique ne devraient pas supposer que leur opinion sur un iPhone en particulier est l’opinion de tout le monde.

Après des années d’utilisation d’un iPhone Max, j’ai sauté sur l’occasion de devenir plus petit, et je ne le regrette pas du tout. La durée de vie de la batterie est-elle correcte? Oui, c’est très bien. Vous savez quoi, je suis d’accord avec une bonne autonomie de la batterie parce que je suis assis à un bureau presque toute la journée et que j’utilise Anker PowerWave pour garder mon iPhone chargé tout en me permettant d’accéder aux notifications. Je le garde chargé la nuit en utilisant le chargeur magnétique Ravpower. La seule fois où je suis préoccupé par la durée de vie de la batterie, c’est en dehors de cette période. Même après avoir recommencé à voyager, je suis prêt à vivre avec ces compromis. Les moments où j’ai besoin de mon iPhone pour durer deux jours sans charge sont rares.

Voyager avec l’iPhone 12 Mini

Je n’ai pas encore voyagé avec l’iPhone 12 Mini, mais quand je le ferai, je me débrouillerai toujours avec une autonomie de batterie correcte grâce à des produits comme le nouveau PowerCore Magnetic 5K Wireless d’Anker pour la gamme iPhone 12. Bien qu’il soit compatible avec MagSafe, il n’est pas officiellement certifié par Apple, mais j’ai eu beaucoup de chance avec lui jusqu’à présent. L’aimant vous permet d’utiliser votre iPhone 12 sans vous soucier de la chute de la batterie, vous pouvez donc le garder dans votre poche pendant le chargement, contrairement aux autres chargeurs à base de Qi.

Le PowerCore Magnetic 5K Wireless d’Anker chargera complètement un iPhone 12 Mini de 0 à 100%, l’iPhone 12 de 0 à 95%, l’iPhone 12 Pro de 0 à 97% et l’iPhone 12 Pro Max de 0 à 75%. Vous pouvez même l’utiliser pour charger votre iPhone pendant que la batterie se charge via USB-C, c’est donc l’accessoire de voyage idéal pour l’iPhone 12 Mini. Vous pouvez garder votre iPhone chargé toute la nuit, le prendre le matin, utiliser le chargeur PowerCore pour garder votre iPhone 12 Mini alimenté toute la journée, puis quand il n’a plus de jus, jetez-le dans votre sac.

Si vous êtes le type de personne qui voyage fréquemment ou qui a besoin de faire autant de travail depuis son iPhone lorsque vous êtes loin d’un Mac ou d’un iPad, vous serez probablement frustré par la taille de l’écran de l’iPhone 12 Mini, mais si vous voyagez rarement et faites la majorité de votre travail depuis un Mac ou un iPad, vous serez bien adapté par la taille Mini et la batterie.

Lorsque la gamme d’iPhone 12 a été annoncée pour la première fois, je n’étais pas très enthousiasmé par MagSafe, mais avec le temps, c’est devenu l’une de mes choses préférées à propos de l’iPhone 12. Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de la batterie de l’iPhone 12 Mini, prenez cette batterie externe. Il s’enclenche juste à l’arrière de l’iPhone 12.

Récapitulez sur la batterie de l’iPhone 12 Mini

Il est essentiel de garder à l’esprit que chaque produit technologique est une série de choix. Oui, l’iPhone 12 Pro Max a une batterie impressionnante, mais c’est aussi un gros téléphone qui n’est pas facile à mettre dans votre poche. L’iPhone 12 Mini n’a pas une autonomie proche de celle des autres iPhones de la gamme, mais il est beaucoup plus portable. J’espère qu’Apple continuera à proposer des iPhones dans toutes les tailles afin de répondre aux préférences du plus grand nombre possible de personnes. Avec l’ajout de la batterie sans fil PowerCore Magnetic 5K d’Anker, l’iPhone 12 Mini devient un iPhone de voyage adapté tout en restant compact et facile à transporter.

