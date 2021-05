PowerGrid InvIT IPO état de l’attribution des actions: actions à inscrire le 17 mai; vérifier la stratégie du jour de la liste

Le Powergrid Infrastructure Investment Trust est nouvellement mis en place et, en tant que tel, il n’a pas d’historique d’exploitation établi, ce qui rend difficile l’analyse des perspectives de croissance future, a déclaré un analyste.

PowerGrid Infrastructure Investment Trust (InvIT) est susceptible d’annoncer l’attribution d’actions d’introduction en bourse la semaine prochaine le 10 mai 2021. Selon le prospectus de PowerGrid Infrastructure Investment Trust (InvIT), le lancement des remboursements ou le déblocage des fonds des comptes ASBA aura lieu le 11 mai 2021. PowerGrid Infrastructure Investment Trust (InvIT) fera ses débuts en bourse le 17 mai 2021. L’émission a été souscrite 4,83 fois le dernier jour de la souscription. L’émission de Rs 7 735 crore a reçu des offres pour 205 unités de crore contre 42 unités de crore proposées. La part réservée aux investisseurs institutionnels a été souscrite 4,63 fois et les autres investisseurs 5,07 fois.

L’émission comprenait une nouvelle émission d’actions d’une valeur de Rs 4 993,48 crore et une offre de vente (OFS) à hauteur de Rs 2 741,50 crore par la vente d’actionnaires. Il a été vendu dans la fourchette de prix de 99 à 100 Rs l’unité. Il s’agit du premier fonds d’investissement dans les infrastructures (InvIT) du pays à être lancé par une entreprise du secteur public. Il est proposé que les parts de la fiducie soient inscrites à la cote de l’ESB et de la NSE. Le Powergrid Infrastructure Investment Trust est nouvellement créé et en tant que tel, il n’a pas d’historique d’exploitation établi, ce qui rend difficile l’analyse des perspectives de croissance future, a déclaré un analyste. «Cependant, le sponsor a un statut de« Maharatna »du GoI. En outre, PGIT a des cotes de crédit stables des principales agences. L’instrument étant adapté aux investisseurs à long terme, nous pourrions ne pas voir de gains / pertes considérables à la cotation », a déclaré à Financial Express Online Abhay Doshi, fondateur de UnlistedArena.com, chargé des actions pré-IPO et non cotées.

Même si l’introduction en bourse de Powergrid InvIT a rencontré une forte réponse en raison du soutien du gouvernement et de son modèle de flux de trésorerie prévisible, il reste un achat à court terme uniquement, a déclaré AR Ramachandran, co-fondateur et formateur de Tips2Trades. «Le jour de la cotation, les investisseurs abonnés devraient enregistrer 75% de leurs bénéfices et les réaffecter dans de meilleurs secteurs comme l’informatique et la consommation pour des rendements potentiellement plus élevés», a déclaré Ramachandran à Financial Express Online.

Comment vérifier l’état de l’attribution de partage PowerGrid InvIT via le site Web de KFin Tech Private Ltd

Les investisseurs peuvent vérifier l’état de l’attribution sur le site Web de KFin Technologies dans la section État de l’introduction en bourse (https://ris.kfintech.com/ipostatus/) lorsqu’il est déclaré. Après cela, sélectionnez l’IPO et entrez votre numéro de demande ou DPID / ID client ou PAN. Dans le cas de la case du numéro de demande, sélectionnez le type de demande et saisissez le numéro de demande. Si la case DPID / ID client est choisie, sélectionnez le dépositaire dans le menu déroulant, entrez DPIP, ID client. Si la case d’option PAN a été choisie, entrez le numéro de compte permanent. Dans la dernière étape, entrez le captcha donné et cliquez sur Soumettre. Si les informations fournies par un investisseur sont correctes, alors les unités demandées et les unités attribuées seront affichées à l’écran.

(Les recommandations de cet article sont émises par la société de recherche et de courtage respective. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en placement. Veuillez consulter votre conseiller en placement avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.