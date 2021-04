PowerGrid InvIT IPO ouvrira le 29 avril dans la fourchette de prix Rs 99-100

C’est la première fois qu’un bloc d’alimentation du secteur de l’électricité monétise ses actifs via le modèle InvIT.

PGlnvlT, le fonds d’investissement dans les infrastructures (InvIT) parrainé par le service public de transport d’électricité Power Grid Corporation of India (PGCIL), ouvrira l’offre publique initiale (IPO) de la plate-forme le 29 avril, à une fourchette de prix de Rs 99 à Rs 100. Il y aura une nouvelle émission de Rs 4 993,5 crore et une offre à vendre pour un autre Rs 2 741,5 crore. L’offre se termine le 3 mai 2021.

PGCIL cherche à monétiser certains de ses actifs de transport par l’intermédiaire de PGInvIT, qui contribuera au programme de monétisation des actifs du gouvernement. Les véhicules à usage spécial constituant PGInvIT sont PowerGrid Warora, PowerGrid Jabalpur, PowerGrid Vizag, PowerGrid Parli et PowerGrid Kala Amb. Le Cabinet avait approuvé la monétisation des actifs de PGCIL via InvIT en septembre 2020.

Le président et directeur général de PGCIL, K Sreekant, a déclaré lundi que jusqu’à 18 autres projets de transmission d’une valeur de 22 500 crores Rs construits par la société par le biais de l’appel d’offres basé sur les tarifs (TBCB) pourraient également être monétisés en temps voulu via PGInvIT.

Le produit de l’offre sera utilisé pour apurer les dettes accumulées par les actifs monétisés. «Les offres peuvent être faites pour un lot minimum de 1 100 unités et par multiples de 1 100 unités par la suite par des enchérisseurs autres que les unités souscrites par des investisseurs clés», a déclaré la société.

C’est la première fois qu’un bloc d’alimentation du secteur de l’électricité monétise ses actifs via le modèle InvIT. Tous les actifs sous PGInvIT ont 35 ans de contrat de service de transport avec leurs clients respectifs, et leurs flux de revenus sont isolés de la demande, de l’offre et de la fluctuation des prix de l’électricité.

Les principaux gestionnaires de l’introduction en bourse sont ICICI Securities, Axis Capital, Edelweiss Financial Services et HSBC Securities and Capital Markets India. Il est proposé que les actions PGInvIT soient cotées au BSE et au NSE.

