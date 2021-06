La société s’attend à une trajectoire à la hausse des dividendes, mais envisagera de distribuer des paiements durables.

Dividende en hausse ; maintenir « acheter » : le résultat de PWGR met en évidence l’avantage des revenus de la période précédente liés à l’infiltration des revenus de transmission. Le PAT autonome déclaré a augmenté de 10,5% en glissement annuel à Rs 35 milliards. Ajusté pour tenir compte des éléments exceptionnels, le PAT a augmenté de 8% en glissement annuel à Rs 32 milliards, aidé par la hausse des autres revenus. Il a empoché Rs 90-100 milliards de récompenses ces derniers mois, ce qui est un signe positif, compte tenu d’un carnet de commandes en baisse. Néanmoins, la trajectoire des dépenses d’investissement est en baisse. Avec le produit d’InvIT, nous voyons une forte marge pour des dividendes plus élevés. Les valorisations à 1,6x FY22E P/BV et 7-8% de rendement du dividende restent attractives pour une société avec un RoE stable de 17-18%. Nous maintenons notre note d’achat avec un TP basé sur le DCF de Rs 270 par action.

Points saillants du commentaire de la direction : Projets en cours : PWGR a actuellement Rs 410 milliards de projets en cours. Il s’agit de travaux en cours de Rs 170 milliards, de nouveaux projets de Rs 60 milliards et de projets TBCB de Rs 180 milliards. Créances : Les créances commerciales ont diminué à Rs 36 milliards et s’élèvent à 38 jours de facturation (v/s Rs 65 milliards à la fin de 2QFY21 ; 63 jours).

Pipeline de commande : selon PWGR, Rs 103 milliards d’opportunités à venir sont présentes dans les travaux interétatiques et intraétatiques. En outre, des projets de transport sont prévus au Gujarat et au Rajasthan, avec un coût potentiel total de Rs 270-300 milliards. Le DPR pour les travaux de transmission à Leh (10GW) a également été préparé. Au cours des prochaines années, PWGR prévoit d’attribuer des projets TBCB inter-États de 150 à 200 milliards de roupies par an. Conformément à la vision du gouvernement dans le cadre du NIP, la direction s’attend à ce que les dépenses d’investissement et la capitalisation s’élèvent à 100 milliards de roupies par an. Capex et capitalisation : PWGR s’attend à ce que la capitalisation au cours de l’EX22 soit de 160 à 170 milliards de roupies. Sur ce montant, 90 à 100 milliards de Rs seraient destinés aux projets RTM, avec 60 à 70 milliards de Rs pour le TBCB. Au cours de l’exercice 22, les dépenses d’investissement globales seraient de 75 milliards de roupies.

InvIT : PWGR s’attend à ce que 50 milliards d’INR supplémentaires d’actifs soient monétisés au cours des 12 à 18 prochains mois. Le bénéfice de cinq actifs transférés à l’InvIT s’élève à 3,7 milliards INR au cours de l’exercice 21.

Dividende : La société s’attend à une trajectoire à la hausse des dividendes, mais envisagera de distribuer des paiements durables.

Évaluation et point de vue : Compte tenu d’un marché sous-pénétré et d’un positionnement concurrentiel solide, PWGR est bien placé pour capitaliser sur les opportunités/attributions à venir. Les valorisations à 1,6x FY22E P/BV et 7-8% de rendement du dividende restent attractives pour une société avec un RoE stable de 17-18%. Nous maintenons notre cote d’achat avec un TP basé sur DCF de 270 INR/action.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.