PowerLight atteint ses cibles avec un faisceau laser

Le système de faisceau de puissance laser de Powerlight Technologies fait l’objet d’une démonstration au bassin modèle David Taylor du Naval Surface Warfare Center, dans le Maryland. (USNRL via YouTube)

La transmission d’énergie sans fil fait partie de la science-fiction depuis plus d’un siècle, mais maintenant PowerLight Technologies la transforme en réalité scientifique… avec des faisceaux laser effrayants.

«La puissance du laser est plus proche que vous ne le pensez», a déclaré le PDG de PowerLight, Richard Gustafson, à . cette semaine.

C’est bien plus qu’une expérience de laboratoire: Gustafson a déclaré que sa société, dont le siège est à Kent, Washington, conclut un projet de démonstration de 9,5 millions de dollars pour le US Naval Research Laboratory.

En 2019, PowerLight a montré que son système de faisceau de puissance peut transmettre 400 watts de puissance – suffisamment pour allumer une gamme de lumières, d’ordinateurs portables et d’une cafetière. En 2020, il a suivi avec une démonstration d’un récepteur de puissance léger adapté aux drones. Le projet a prouvé à la satisfaction de la Marine que le système laser de PowerLight pouvait être utilisé en toute sécurité sans mettre en danger les personnes qui gênaient le faisceau.

Gustafson espère que le succès de PowerLight ouvrira la voie à un projet encore plus ambitieux, visant à développer un système suffisamment bon pour les opérations militaires sur le terrain. L’objectif est de transmettre au moins 1 000 watts de puissance sur une distance d’un kilomètre (0,6 mile) ou plus. Si PowerLight obtient le feu vert du Pentagone, le projet pourrait rapporter plus de 10 millions de dollars au cours des prochaines années, a déclaré Gustafson.

«C’est un très grand pas en avant pour l’entreprise», a-t-il déclaré.

PowerLight, qui était auparavant connu sous le nom de LaserMotive, a franchi de nombreuses étapes importantes au cours d’une décennie. En 2009, la société a remporté 900 000 $ dans un concours parrainé par la NASA pour alimenter des robots d’escalade de câbles. La plupart du travail qu’elle entreprend depuis lors a été pour les militaires.

Un projet, par exemple, consiste à transmettre l’énergie laser via une fibre optique plutôt que par voie aérienne.

«Nos parties prenantes et partenaires de développement nous disent qu’il existe d’importants défis de déploiement technologique qui peuvent être résolus de manière unique par une solution basée sur la fibre, tels que ceux liés à l’alimentation sous-marine, à l’isolation électrique, à la distribution d’énergie sans CEM et à l’allègement de l’électricité. transmission », a déclaré Bob Zak, directeur de l’exploitation de PowerLight, à . dans un e-mail.

Que le système utilise une fibre optique ou des faisceaux laser en espace libre, le concept de base est le même: l’électricité alimente l’émetteur laser et le récepteur reconvertit la lumière laser en électricité.

Gustafson a déclaré que le récepteur de PowerLight est conçu pour tirer de l’énergie des systèmes d’armes laser du département de la Défense.

«Pour ces systèmes, être capable de faire plus d’une chose est un très gros problème», a-t-il déclaré. «Vous pouvez avoir ce laser de haute puissance capable de provoquer des destructions, mais il pourrait également être utilisé – et probablement, beaucoup plus fréquemment – pour fournir de l’énergie sur de longues distances.»

Garder les drones en l’air en permanence est l’application la plus évidente du faisceau de puissance. L’une des premières expériences de PowerLight (sous la marque LaserMotive) impliquait l’utilisation d’un faisceau laser pour faire fonctionner un quadricoptère pendant plus de 12 heures d’affilée.

Mais ce n’est pas la seule application: l’énergie transmise pourrait alimenter des véhicules terrestres autonomes ou fournir une source d’énergie temporaire sur le champ de bataille ou dans une zone sinistrée. Il pourrait même être utilisé pour transmettre de l’énergie sans fil d’une installation d’énergie solaire ou éolienne à un réseau central.

«Le déploiement d’appareils compatibles 5G et 5G est probablement l’un des meilleurs exemples qui croise militaire et commercial», a déclaré Zak.

«La vitesse de déploiement est tout aussi importante pour une entreprise qui tente d’obtenir un avantage dans le déploiement de la 5G que dans l’armée», a-t-il expliqué. «Vous essayez de vous déplacer rapidement dans des environnements difficiles pour l’alimentation filaire – que ce soit un environnement urbain, en raison des autorisations réglementaires ou parce qu’il est vraiment difficile d’obtenir de l’électricité rapidement dans certains endroits.»

Le récepteur de faisceau de puissance optique de PowerLight s’allume pendant les tests de nuit. La zone lumineuse au milieu est le faisceau optique, comme on le voit à l’aide d’une caméra spéciale. (Photo des technologies PowerLight)

Parce que le faisceau de puissance a tellement de connotations de science-fiction, il est tout à fait naturel d’envisager d’utiliser la technologie pour charger des rovers sur la Lune ou sur Mars. Gustafson a déclaré que PowerLight discutait de cette idée avec des entreprises spatiales.

«Ils nous ont approchés pour faire équipe sur des opportunités de proposition pour soutenir les exigences de la NASA pour alimenter les rovers sur la lune, pour l’extraction de l’eau», a-t-il déclaré. «Ils veulent être en mesure d’exploiter l’énergie solaire sur la lune… et de la transmettre à distance aux rovers, et finalement à d’autres types d’actifs qui pourraient promouvoir les communications et les opérations durables sur la lune.»

La simple idée de transmettre la puissance aux rovers lunaires peut sembler hors de ce monde, mais Gustafson et son équipe ont les pieds sur terre en ce qui concerne les finances de PowerLight. Jusqu’à présent, ils ont été en mesure de financer des opérations principalement grâce à leurs contrats militaires.

Gustafson a déclaré que PowerLight avait rapporté environ 6 millions de dollars d’investissements privés à ce jour et se préparait à clôturer un tour de billets convertibles de 2 millions de dollars, principalement financé par des investisseurs existants. Cela a maintenu la main-d’œuvre de PowerLight sur une trajectoire ascendante, même pendant la pandémie de coronavirus.

«Avec un mélange d’employés à temps plein et de quelques contractuels, nous avons raison à environ 20 personnes, et nous sommes en pleine croissance», a déclaré Gustafson.

Pour l’instant, PowerLight est peut-être axé sur les applications militaires. Mais Gustafson s’attend à ce que l’ampleur des activités de la société se propage de façon spectaculaire dans les années à venir.

«Cela devient de plus en plus réel, en termes de démonstrations qui mènent maintenant à l’opérationnalisation, conduisant à plus d’engagement avec l’industrie et à l’idée de pouvoir connecter plus d’actifs – pour incorporer des réseaux de capteurs, des réseaux de communication, des véhicules autonomes», a-t-il déclaré. « Nous voyons certainement l’idée d’une stratégie de crawl-walk-run. »