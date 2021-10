PowerLight et Ericsson présentent un système de faisceau laser pour la 5G

La conception d’un artiste illustre comment les stations de rayonnement laser peuvent transmettre de l’énergie sans fil à un réseau de stations de base 5G et de drones. (Ericsson / PowerLight Illustration)

La transmission de puissance sans fil à l’aide de faisceaux laser fait partie de la science-fiction depuis des décennies, mais PowerLight Technologies, basée à Kent, à Wash., et Ericsson, la société multinationale de télécommunications basée en Suède, ont montré comment cela peut devenir une réalité pour le service sans fil 5G.

L’intégration du système d’alimentation par faisceaux de PowerLight dans l’équipement 5G d’Ericsson peut prendre quelques années, mais la démonstration de faisabilité pourrait contribuer à inaugurer une ère où l’alimentation sans fil est aussi largement acceptée que la communication sans fil l’est aujourd’hui.

“L’idée qu’Ericsson promeut est que nous avons maintenant une connectivité sans fil”, a déclaré le PDG de PowerLight, Richard Gustafson, à .. “Il est temps de couper le dernier cordon – et c’est le cordon d’alimentation.”

Gustafson a déclaré que PowerLight adopte une approche « ramper, marcher, courir » pour l’alimentation sans fil.

“Il ne s’agit pas de passer de notre preuve de concept à un environnement urbain, mais de commencer à travailler sur un emballage pour un environnement tel que l’intervention en cas de catastrophe ou l’intervention d’urgence, où vous devez mettre l’équipement en service rapidement”, a-t-il déclaré. .

La démonstration d’Ericsson s’est déroulée dans et autour des installations de PowerLight dans le Kent à la fin du mois de juillet.

« Cette preuve de concept a été définie par un ensemble de paramètres de puissance et de distance, à l’aide du matériel Ericsson », a expliqué Gustafson. “Dans ce cas, il s’agissait d’une station de base radio 5G qui nécessitait une puissance minimale de 200 watts.”

Les ingénieurs d’Ericsson ont installé la station de base Ericsson Streetmacro 6701 et la station de réception de lumière laser de PowerLight sur un poteau de 22 pieds de haut dans un parking, à environ 400 pieds de l’atelier et du garage de l’entreprise. Le système de PowerLight a converti l’énergie électrique en lumière laser infrarouge pour la transmission au récepteur, qui a reconverti l’énergie laser en énergie électrique avec un rendement élevé.

“Nous avons transmis l’électricité de notre garage à travers le parking à notre récepteur, puis avons alimenté une batterie qui alimentait la station de base”, a déclaré Gustafson. “Et il a donc été vérifié qu’il n’y avait aucun câble nulle part et que l’alimentation était absolument fournie sans fil.”

La démonstration a également mis le système de sécurité de PowerLight à l’épreuve. Lorsqu’un obstacle a été placé à l’intérieur de l’« anneau de sécurité » s’étendant de l’émetteur laser de PowerLight au récepteur, le laser s’est éteint en quelques millisecondes. Les batteries du système ont maintenu le système de transmission 5G sous tension jusqu’à ce que l’obstruction soit supprimée et que le faisceau laser ait redémarré.

« Sans sécurité, vous n’avez pas d’application », a déclaré Gustafson.

Regardez la vidéo d’Ericsson sur la démonstration de puissance de sa station de base 5G

Le test d’une journée de cet été s’est appuyé sur des démonstrations antérieures pour les clients du ministère de la Défense, qui ont approuvé les performances du système de faisceaux électriques ainsi que sa sécurité.

PowerLight vient de conclure un contrat de près de 10 millions de dollars avec le Naval Research Laboratory. Maintenant, la société se prépare à travailler sur un véhicule contractuel de 10 millions de dollars qui impliquerait un financement du Pentagone ainsi que des travaux commerciaux.

Et ce n’est pas tout : « Nous envisageons un tour de table privé dont le montant et le calendrier restent à déterminer — mais à grands traits, nous pourrions imaginer un [million] à 10 millions de dollars à un moment donné en 2022 », a déclaré Gustafson. Un nouveau financement est susceptible de stimuler la main-d’œuvre et les sous-traitants de PowerLight basés dans le Kent bien au-delà de son niveau actuel d’environ deux douzaines.

Ericsson signale que le support de PowerLight pour son matériel de réseau d’accès radio n’est que le début de ce qui pourrait être une belle amitié. « PowerLight et Ericsson sont tous deux axés sur l’innovation », a déclaré Kevin Zvokel, responsable des réseaux d’Ericsson en Amérique du Nord, dans un communiqué de presse. « Il s’agit d’un premier pas important vers la mise en place d’utilisations futures qui redéfiniront le « possible ». Imaginez utiliser un faisceau optique laser pour prendre en charge des machines sans câble d’alimentation telles que des véhicules à guidage automatique et des drones, ainsi que des appareils tels que des capteurs et des lampes IoT.

PowerLight, qui était connu sous le nom de LaserMotive jusqu’à ce que la société se rebaptise en 2017, travaille sur le défi du faisceau de puissance depuis plus d’une décennie. Son premier grand succès a consisté à remporter un prix de 900 000 $ aux Space Elevator Games financés par la NASA, en 2009. Depuis lors, la société a élargi son portefeuille pour inclure les applications de fibre optique et marine et la distribution d’énergie sur la lune.

Plusieurs autres startups de la région de Seattle, telles que WiBotic, Jeeva et Ossia, se concentrent sur les systèmes d’alimentation sans fil pour drones, téléphones, robots et appareils mobiles à très faible consommation. Des chercheurs de l’Université de Washington et de Bellevue, dans l’État de Washington, ont étudié les systèmes de faisceaux de puissance pour les drones en vol libre. Mais Claes Olsson, président exécutif de PowerLight, a déclaré que le système de son entreprise cible un marché plus large qui pose de plus grands défis.

À terme, PowerLight vise à transmettre des kilowatts de puissance dans les airs sur une distance d’un kilomètre (0,6 mile) ou plus – et la démonstration menée pour Ericsson suggère que la société est sur la bonne voie pour atteindre cet objectif.

“La plupart des gens savent que la technologie de recharge sans fil est disponible aujourd’hui pour les petits appareils électroniques, tels que les téléphones portables et les montres”, a déclaré Olsson. « Cette démonstration, qui a utilisé la meilleure technologie innovante de PowerLight et Ericsson, souligne les avancées majeures que nous avons faites récemment vers la commercialisation d’une transmission d’énergie sans fil sûre pour les systèmes à plus grande échelle. »

Olsson a déclaré que PowerLight avait une liste de plus de 140 cas d’utilisation potentiels parmi lesquels choisir, mais a choisi la 5G comme point de départ.

“En tant que startup, vous devez vous concentrer, vous concentrer, vous concentrer”, a-t-il déclaré à .. “C’est ce sur quoi nous nous concentrons, et nous n’avons pas pu trouver de meilleur partenaire qu’Ericsson.”