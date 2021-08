‘Powerpuff Girls’ à la recherche d’un nouveau leader après le départ de Chloe Bennet ⋆ 10z viral

Chloe Bennet de Marvel est hors du pilote Powerpuff Girls en direct de la CW, où elle devait jouer le rôle de l’un des trois protagonistes.

Selon Variety, Warner Bros. Television voulait étendre l’option de Bennet alors que le studio retravaillait le pilote, mais un conflit d’horaire a poussé la star de Marvel’s Agents of SHIELD à quitter le projet. Bennet était aligné pour jouer Blossom dans le prochain pilote; le rôle va maintenant être refondu, le casting ayant lieu à l’automne.

Un pilote original pour la série, intitulé Powerpuff, avait déjà été produit plus tôt dans l’année et était en lice pour être diffusé cet automne. Cependant, lors de l’appel de presse initial de The CW en mai, le président-directeur général du réseau, Mark Pedowitz, a qualifié le premier pilote de « raté », et une décision a été prise de redévelopper et de refaire l’épisode.

« Vous apprenez des choses et vous testez des choses. Dans ce cas, nous avons pensé prendre du recul et retourner à la planche à dessin car c’est une propriété puissante, elle a suscité beaucoup d’intérêt et nous voulons bien faire les choses avant de la sortir », a déclaré Pedowitz.

La star de Disney Channel, Dove Cameron, est toujours attachée au projet en tant que Bubbles, tandis que la nouvelle venue Yana Perrault reste en tant que Buttercup. Des discussions sont actuellement en cours concernant le reste de la distribution pilote originale, qui comprenait Donald Faison en tant que professeur Drake Utonium, Nicholas Podany en tant que méchant Mojo Jojo et Robyn Lively en tant que Sara Bellum.

Heather Regnier (Veronica Mars) et Diablo Cody (Juno) ont écrit le pilote, qui est basé sur la populaire série Cartoon Network de Craig McCracken. La réinvention de l’action en direct devrait voir les super-héros d’âge préscolaire devenir des jeunes désillusionnés dans la vingtaine, pleins de ressentiment d’avoir perdu leur enfance à cause de la lutte contre le crime.

