Powerwolf annonce un nouvel album studio ‘Call Of The Wild’

Métallurgistes allemands POWERWOLF sortira son nouvel album, « Appel de la nature », le 9 juillet 2021 via Registres de Napalm. Une tournée européenne de soutien à l’effort suivra en octobre. Les fans peuvent non seulement s’attendre à ce que de nouveaux hymnes de heavy metal soient joués et chantés par milliers, mais aussi à la production la plus grande et la plus épique. POWERWOLF a amené sur scène jusqu’à présent, consolidant une fois de plus leur statut de l’un des groupes live les plus intenses.

«Wolfsnächte 2021» des dates de tournée:

01 octobre – DE – Stuttgart / Schleyerhalle



02 octobre – CH – Zürich / Samsung Hall



04 octobre – ES – Barcelone / Razzmatazz



05 octobre – ES – Madrid / Riviera



07 oct.- FR – Paris / Zénith



08 octobre – Royaume-Uni – Londres / Roundhouse



09 octobre – BE – Anvers / Lotto Arena



10 octobre – NL – Amsterdam / Afas Live



12 octobre – IT – Milano / Alcatraz



13 octobre – DE – Francfort / Jahrhunderthalle



15 octobre – DE – Munich / Zénith



16 octobre – DE – Oberhausen / König Pilsener Arena



17 octobre – CZ – Prague / Tipsport Arena



18 octobre – PL – Katowice – MCK



20 octobre – HU – Budapest / Arena



21 octobre – AT – Vienne / Gazomètre



22 octobre – DE – Berlin / UFO im Velodrom



23 octobre – DE – Hambourg / Sporthalle

POWERWOLFseptième album, « Le sacrement du péché », est sorti en juillet 2018 via Registres de Napalm. Le suivi des années 2015 « Béni et possédé » a été enregistré à Fascination Street Studios à Örebro, Suède avec producteur Jens Bogren, qui a déjà travaillé avec KREATOR, FORCE DU DRAGON, SEPULTURA et PARADIS PERDU, entre autres.

L’histoire de POWERWOLF, à partir de 2004, se lit comme un vrai conte de fées, mais est le résultat de l’un des groupes live les plus travaillants et les plus divertissants de la planète heavy metal. POWERWOLF n’a pas seulement reçu de nombreux prix d’or et de platine à ce jour, de nombreuses sorties sont entrées dans les charts officiels des albums à la pole position. Avec « Béni et possédé » (2015), POWERWOLF a obtenu le statut d’or pour la première fois et est resté en tête des charts pendant plus de neuf semaines, tandis que le prédécesseur, « Prêcheurs de la nuit » (2013) – ainsi que l’incroyable DVD, « La masse de métal » (2016) – a atteint le palmarès officiel des albums allemands au n ° 1. POWERWOLFla sainte messe au nom du heavy metal est imparable, leur dernier opus magnum, « Le sacrement du péché », est entré à nouveau dans les charts d’album au n ° 1. L’accompagnement « Wolfsnächte » tournée, dans laquelle POWERWOLF en tête d’affiche de grandes salles avec leurs performances scéniques phénoménales, est devenu un seul grand triomphe – ainsi que les nombreux spectacles du festival d’été dans lesquels la foule était ravie et complètement captivée par le ‘LOUP.

POWERWOLF est:

Attila Dorn – voix



Falk Maria Schlegel – orgue



Charles Greywolf – guitare



Matthew Greywolf – guitare



Roel van Helden – tambours

Crédit photo: Matteo Vdiva Fabbiani / VDPICTURES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).