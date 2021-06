Powerwolf sort un clip cinématographique pour le nouveau single “Dancing With The Dead”

métallurgistes allemands LOUP PUISSANT sortira son nouvel album, “Appel de la nature”, le 9 juillet via Disques de napalm. Le deuxième single du LP, “Danse avec les morts”, souligne une fois de plus LOUP PUISSANTUne compétence indispensable pour le heavy metal pur et sanglant et les crochets qui resteront dans votre tête pour toujours. La piste de quatre minutes ne fait que crier pour les grandes scènes et captivera non seulement les fidèles mais aussi les nouveaux fans immédiatement.

Avec Attilales voix captivantes et les riffs irrésistibles de , le clip cinématographique qui l’accompagne ramène son destinataire dans le passé et présente une fois de plus LOUP PUISSANTla force visuelle de. Le clip, que l’on peut voir ci-dessous, se présente sous la forme d’un court métrage cinématographique et met en scène une danse sauvage avec les morts.

Encore une fois créé en collaboration avec l’honorable duo de producteurs de Jens Bogren et Joost Van Den Broek, “Appel de la nature” ouvrira un nouveau chapitre dans l’histoire du groupe. Le huitième album studio servira à la fois les anciens et les nouveaux recrutés LOUP PUISSANT passionnés avec des marques classiques bien connues, et les surprendre et les ravir également à chaque étape de cette course sauvage de 11 pistes.

LOUP PUISSANT guitariste Matthew Greywolf dit à propos de “Appel de la nature”: “Avec ‘Appel de la nature’, nous ouvrons un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire de LOUP PUISSANT. L’album sonne incontestablement comme LOUP PUISSANT et c’est tellement plus en même temps : outre un nouveau territoire comme l’instrumentation celtique dans “Sang pour sang (Faoladh)” ou la ballade comme ” Vivant ou mort-vivant “, nous avons élevé toutes nos marques à un nouveau niveau. Jusqu’à présent, nous n’avions jamais sonné aussi puissant et sauvage – dans le vrai sens du terme. Nous avons hâte de partager enfin cette bête d’album avec vous tous!”

“Appel de la nature” liste des pistes :

01. Plus vite que la flamme



02. Bête Du Gévaudan



03. Danse avec les morts



04. Varcolac



05. Vivant ou mort-vivant



06. Sang pour sang (Faoladh)



07. Glaubenskraft



08. Appel de la nature



09. Sermon d’épées



dix. Se déshabiller pour avouer



11. Révérend des rats

Divers formats (mediabook 2 CD, coffret vinyle 3 LP, oreillette 3 CD, numérique) du nouvel album incluent l’album bonus “Missa Cantorem” – une coupe transversale du LOUP PUISSANT histoire à succès avec des voix nouvellement enregistrées par des amis et compagnons du groupe.

“Missa Cantorem” liste des morceaux (album bonus) :

01. Sanctifié avec de la dynamite – exploit. Ralf Scheepers (PEUR PRIMALE)



02. Les démons sont le meilleur ami d’une fille – exploit. Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY)



03. Côté nuit de la Sibérie – exploit. Johan Hegg (AMON AMARTH)



04. Où sont passés les loups sauvages – exploit. Doro Pesch



05. Poing par poing (sacraliser ou frapper) – exploit. Matthew Kiichi Heafy (TRIVIUM)



06. Tueurs avec la croix – exploit. Björn “Speed” Strid (TERRASSE)



07. Baiser du roi cobra – exploit. Chris Harms (LE SEIGNEUR DES PERDUS)



08. Nous buvons votre sang – exploit. Johannes Eckerström (AVATAR)



09. Résurrection par érection – exploit. Christopher Bowes (ALESTORM)



dix. Samedi Satan – exploit. Jari Mäenpää (SOLEIL D’HIVER)

Une tournée européenne à l’appui de l’effort suivra en octobre. Les fans peuvent non seulement s’attendre à ce que de nouveaux hymnes de heavy metal soient joués et scandés par des milliers, mais aussi à la production la plus importante et la plus épique. LOUP PUISSANT a apporté à la scène jusqu’à présent, cimentant une fois de plus leur statut comme l’un des groupes live les plus intenses.

L’histoire de LOUP PUISSANT, à partir de 2004, se lit comme un véritable conte de fées, mais est le résultat de l’un des groupes live les plus assidus et divertissants de la planète heavy metal. LOUP PUISSANT n’a pas seulement reçu de nombreux prix d’or et de platine à ce jour, de nombreuses sorties sont entrées dans les charts officiels des albums en pole position. Avec “Béni & Possédé” (2015), LOUP PUISSANT a obtenu le statut d’or pour la première fois et est resté au sommet des charts pendant plus de neuf semaines, tandis que le prédécesseur, “Prêcheurs de la nuit” (2013) — ainsi que l’incroyable DVD, “La masse de métal” (2016) – a atteint le n ° 1 des charts officiels allemands. LOUP PUISSANTla messe sacrée au nom du heavy metal est imparable, leur dernier magnum opus, “Le sacrement du péché”, est de nouveau entré dans les charts d’albums au n ° 1. L’accompagnement “Wolfsnächte” tournée, dans laquelle LOUP PUISSANT tête d’affiche de grandes salles avec leurs performances scéniques phénoménales, est devenu un triomphe majeur – ainsi que les nombreux spectacles du festival d’été dans lesquels les foules étaient ravies et complètement captivées par le ‘LOUP.

LOUP PUISSANT est:

Attila Dorn – voix



Falk Maria Schlegel – orgue



Charles Loup Gris – guitare



Matthew Greywolf – guitare



Roel van Helden – tambours

Crédit photo: Matteo Vdiva Fabbiani / VDPICTURES



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).