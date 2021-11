Poya Asbaghi ​​nommé entraîneur-chef de Barnsley

Poya Asbaghi ​​a été confirmé comme nouvel entraîneur-chef de Barnsley.

Asbaghi ​​sera rejoint par son ancien assistant de l’IFK Göteborg Ferran Sibila.

Markus Schopp a été limogé après sept défaites consécutives et une seule victoire en 15 matches de championnat.

Barnsley nomme Poya Asbaghi

Réaction du club

Le directeur général de Barnsley, Khaled El-Ahmad, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Poya et Ferran au Club. Tous deux sont de bonnes personnes, des entraîneurs talentueux avec un leadership clair et une philosophie tactique.

« Poya était sur le radar en 2019 et au fur et à mesure que nous avancions dans notre processus de recrutement, il est devenu clair pour toutes les parties que Poya et Ferran peuvent faire avancer le Barnsley FC.

« Nous tenons à remercier Jo Laumann et le personnel d’entraîneurs de la première équipe pour leur travail acharné et leur professionnalisme au cours des dernières semaines au cours de cette période de transition pour le club. »

Historique de gestion

À seulement 36 ans, Asbaghi ​​est le deuxième plus jeune entraîneur-chef du championnat, le plus jeune étant Russell Martin de Swansea City.

Asbaghi ​​a commencé sa carrière d’entraîneur dans l’équipe suédoise du Dalkurd FF en 2014 lorsqu’il a été nommé directeur adjoint. Deux ans plus tard, il a fait le saut au poste de manager et est resté en poste jusqu’en mai 2017.

Ce même mois, il a rejoint l’équipe suédoise Gefle IF où il est resté jusqu’à la fin de 2017. L’IFK Göteborg, l’un des plus grands clubs de la région nordique, est venu appeler et a nommé Asbaghi ​​pour la nouvelle année.

L’entraîneur d’origine iranienne est resté à Göteborg pendant deux ans entre 2018 et 2020. Son plus gros exploit est venu lors de la finale de la Svenska Cupen contre Malmö FF. Un but à la 84e et à la 94e minute a volé le trophée des mains de Malmö et a offert à Göteborg sa huitième Svenska Cupen.

Asbaghi ​​a quitté l’IFK en septembre 2020 et est devenu entraîneur de l’équipe suédoise des moins de 21 ans plus tard. Il a remporté six de ses dix matches dans le rôle et a laissé son équipe en tête du groupe F.

Photo principale

