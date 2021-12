PP et Cs applaudissent le discours du roi et Podemos et les nationalistes critiquent qu’il n’ait pas mentionné l’émérite

25/12/2021

Le à 13:40 CET

Rédaction / .

Le président du Parti populaire (PP), Pablo Casado, a souligné cette nuit de la message du roi pour le réveillon de noël « sa mémoire des Espagnols souffrant de la pandémie et de la crise économique. »

Dans un message sur Twitter, Marié aussi a évoqué la défense de la Constitution et la force institutionnelle faire face aux défis de l’Espagne contenus dans le discours royal.

Le Roi souligne dans son Message de Noël sa mémoire des Espagnols souffrant de la pandémie et de la crise économique, et défend la Constitution comme un axe principal qui mérite reconnaissance, respect et loyauté. La force des institutions est la clé des futurs défis de l’Espagne. – Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 24 décembre 2021

« Le roi met en évidence dans son message de Noël – a écrit le chef du PP – sa mémoire des Espagnols souffrant de la pandémie et de la crise économique, et défend la Constitution comme un axe principal qui mérite reconnaissance, respect et loyauté. »

« La force des institutions est la clé des futurs défis de Espagne« , ajoutez votre tweet.

Le roi a appelé dans son message du réveillon de Noël à « l’unité et au dialogue face à la division et à la confrontation » et a appelé au « respect, à la reconnaissance et à la loyauté » envers la Constitution pour être « le faisceau principal » qui a favorisé le progrès de la 40 dernières années.

Ayuso et Almeida sont d’accord dans leur analyse

En outre, la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, et le maire de la capitale et porte-parole national du PP, José Luis Martinez Almeida, souligné dans le discours sa référence à la Constitution et à la « respect, reconnaissance et loyauté » ça mérite.

Dans un message sur le réseau social Twitter, Ayuso retranscrit du discours du roi le paragraphe dans lequel il dit que « la Constitution a été et est le principal faisceau qui a favorisé notre progrès, celui qui a soutenu notre coexistence démocratique face à les crises que nous avons vécues, et mérite donc respect, reconnaissance et fidélité & rdquor ;.

« La Constitution a été et est le principal faisceau qui a favorisé notre progrès, celui qui a soutenu notre coexistence démocratique face aux crises que nous avons vécues, et mérite donc respect, reconnaissance et loyauté. & Rdquor; #MensajeNavidadRey pic .twitter.com / Ee0El9RtJD – Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 24 décembre 2021

Martínez-Almeida, pour sa part, souligne dans le même réseau social la phrase « Respect, reconnaissance et loyauté à la Constitution », prononcée par Felipe VI, et ajoute : « Vive l’Espagne et vive le Roi! ».

Respect, reconnaissance et loyauté envers la Constitution. Vive l’Espagne et vive le Roi ! #MensajeNavidadRey – José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 24 décembre 2021

Arrimadas partage « le » message d’espoir «

Pour sa part, la présidente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a déclaré que partager « pleinement » le message de Noël « d’espoir » du roi, dans lequel il a fait appel à l’unité et au dialogue face à la division et à l’affrontement.

« L’Espagne traverse une moment de grandes difficultés et il a d’énormes défis à relever, mais nous devons fuir le pessimisme et le conformisme », a écrit Arrimadas sur Twitter.

L’Espagne traverse une période de grandes difficultés et a d’énormes défis à relever, mais nous devons fuir le pessimisme et le conformisme. Nous devons faire de ce carrefour une opportunité et gagner ensemble l’avenir. Je partage pleinement ce #DiscursoDelRey plein d’espoir 🇪🇸 – Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 24 décembre 2021

La dirigeante de Ciudadanos a ajouté dans son message : « Nous devons transformer le carrefour en opportunité et gagner l’avenir ensemble. Je partage pleinement ce discours plein d’espoir du Roi.

Pour le PSOE le roi « fait le bon diagnostic »

Le président du PSOE, Cristina Narbona, a déclaré que le roi « a eu raison tant dans le diagnostic des problèmes que dans la manière d’y réagir » dans son message de Noël, où le monarque a appelé à l’unité et au dialogue face à la division et à l’affrontement.

Comme Narbona l’a expliqué ce samedi, le PSOE « est entièrement d’accord » avec l’importance que Felipe VI a accordée aux problèmes qui touchent « la majorité des Espagnols », comme la santé, l’assainissement, l’emploi et la stabilité.

« Ce sont des problèmes envers lesquels il a montré toute son empathie et sa solidarité, et a indiqué quelle peut être la réponse de toutes les institutions. Il a voulu appeler toutes les institutions à être exemplaires en termes d’intégrité publique et morale, et ce qu’il juge nécessaire de renforcer les institutions démocratiques et accroître la confiance des citoyens en elles », a-t-il souligné.

Pour le président du PSOE, Felipe VI voulait « influencer le besoin de respect, de dialogue et de collaboration entre tous les organismes publics pour que soient conclus les grands accords nécessaires à une époque de grandes transformations, qui sont des défis mondiaux et nécessitent une réponse internationale, dans le cadre de l’Union européenne ».

Aussi, comme souligné, le roi a « insisté » pour pointer « l’optimisme pour l’avenir », un optimisme « fondé sur les circonstances dans lesquelles nous vivons », sur la « fierté du pays » dont on peut jouir « en raison de la grande solidarité qui s’est manifestée en ces temps difficiles ».

Et il l’a exprimé ainsi, a-t-il ajouté, pour « l’énorme effort de nos toilettes et de nos fonctionnaires ».

On peut regretter le manque « d’autocritique »

De même, le porte-parole du groupe parlementaire des Unis nous pouvons, Pablo Echenique, a critiqué le fait que dans le message de Noël du roi il n’y avait « pas un seul mot d’autocritique » et qu’il parlait de tout sauf de la monarchie.

Felipe VI a choisi une petite pièce mais l’éléphant qui s’y trouve est géant. Pas un seul mot d’autocritique. Pas un mot sur les émérites évadés d’Abu Dhabi. Pas un mot sur la Maison Royale. Felipe VI s’exprime sur tous les sujets, sauf un : la monarchie. & cudarrr; ️ – Pablo Echenique (@PabloEchenique) 24 décembre 2021

« Felipe VI a choisi une petite chambre mais l’éléphant dedans est géant. Pas un seul mot d’autocritique. Pas un seul mot sur les émérites échappés à Abou Dhabi », a écrit Echenique dans un message sur Twitter.

Dans son tweet, Echenique ajoute : « Pas un mot sur la Maison royale. Felipe VI parle de tous les sujets, sauf un : la monarchie. »

Le message d’Echenique a été retweeté par le secrétaire général de Podemos et la ministre des Droits sociaux du gouvernement, Ione Belarra, qui jusqu’à 23h00 n’a publié aucun message à propos du message de Noël du roi.

ERC critique le « cynisme » du roi

Le chef de L’ERC au conseil municipal de Barcelone, Ernest Maragall, a critiqué etLe « cynisme » du roi Felipe VI en parlant d’« intégrité morale », quelque chose qui sonne « presque comme une blague grotesque » pour lui.

Dans des déclarations aux journalistes après avoir conduit une délégation de l’ERC dans la couronne traditionnelle sur la tombe de l’ancienne identité Macià, au cimetière de Montjuïc, à l’occasion du 88e anniversaire de sa mort, Maragall a demandé, en relation avec le discours du monarque : « Est-ce que quelqu’un m’a entendu dire quelque chose d’intéressant ?

Pour le leader de l’ERC, Felipe VI a déclaré ce réveillon de Noël « un peu comme d’habitude », même si les concepts qu’il cite, comme la stabilité ou la Constitution, « sont de plus en plus vides ».

Il a opposé la figure du chef de l’Etat à celle de l’ancien président Macià, qui a assuré avoir toujours agi par « désir de liberté et de sacrifice pour le collectif », en luttant à chaque instant pour « quelque chose de digne ».

PNV : « Le roi doit parler de changement de l’inviolabilité pour être crédible »

En revanche, le porte-parole du PNV au Congrès, Aitor Esteban, a affirmé que pour avoir de la « crédibilité » lorsqu’il parle d' »intégrité publique et morale », le roi Felipe VI il faudrait dire que l’inviolabilité de la Couronne « peut être modifiée dans la Constitution ».

Lors d’une apparition devant les médias ce samedi à Bilbao, Esteban a affirmé que le message de Noël transmis hier soir par le roi avait attiré son attention sur la phrase dans laquelle Felipe VI faisait référence à l’obligation des dirigeants institutionnels d' »être un exemple d’intégrité publique et moral « .

« Ça me surprend. Il semble mettre les devoirs sur tout le monde et il avance sur la pointe des pieds sur le grave problème qui afflige la Couronne », a déclaré le porte-parole du Groupe basque au Congrès.

Il a ajouté que le père de Felipe VI, le roi émérite Juan Carlos I, « répétait continuellement ce type de phrases dans ses discours chaque année, comme un exemple d’intégrité publique et morale, et maintenant nous voyons ce qu’il faisait et comment il se comportait, certainement ne respectant pas ce que l’on attend d’un chef d’Etat. »

Pour cette raison, Esteban a estimé que pour avoir de la « crédibilité » en parlant d’intégrité, il ne suffit pas de « changer les photos ou le cadre du discours », mais, par exemple, d’affirmer que « L’inviolabilité de la Couronne peut être modifiée dans la Constitution.

En dehors de cette question, le porte-parole du PNV à la Chambre basse a tenu à rappeler au roi que « dans l’État espagnol il y a plus d’une nation » et a estimé que Felipe VI évite ce problème « comme s’il n’existait pas ou n’existait pas. Peu importe qu’il y ait un nombre important de citoyens qui sentent qu’il y a une nation basque ou une nation catalane ».

Aitor Esteban a ajouté que, lorsque des problèmes tels que la pandémie actuelle seront surmontés, « le problème structurel de l’État espagnol continuera d’être présent et une réponse devra être donnée ».

Le PDeCAT réprimande qu' »il ne rend pas de comptes » par les émérites

Le député de la PDeCAT au Congrès Genís Boadella a reproché à Felipe VI que continuer sans « responsabilité » de la situation du roi émérite.

Dans l’offrande traditionnelle à la tombe de l’ancien président Francesc Macià, à l’occasion du 88e anniversaire de sa mort, Boadella a fait référence au message de Noël de Felipe VI, dans lequel il déclarait : « Nous devons être à la place qui nous correspond constitutionnellement ; assumer chacun les obligations qui nous sont confiées ; respecter et se conformer aux lois et être un exemple d’intégrité publique et morale ».

Selon Boadella, « cela ne vaut pas la peine de demander l’exemplarité » quand le monarque lui-même « fait partie d’une institution qui n’a donné aucun exemple » ni « aucune explication au départ du roi émérite » d’Espagne.

« Ils n’ont jamais été tenus pour responsables de cette situation », a protesté Boadella, qui a affirmé « pouvoir avoir un chef d’Etat démocratiquement choisi ».

La « modernisation » de l’Etat, a-t-il fait remarquer, « devrait commencer par l’institution que » représente Felipe VI, qui est la « moins moderne, la moins démocratique » et « totalement anachronique ».

Dans des déclarations après avoir déposé une gerbe sur la tombe de Macià, Boadella a mis en avant la figure du premier président de la Generalitat républicaine, qui sans « renoncer à aucun idéal » a appliqué à son action politique « un pragmatisme au service des citoyens ».