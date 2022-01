PP et Vox contestent les votes des agriculteurs de Castilla y León

01/10/2022 à 12:27 CET

L’industrie de la viande sera l’un des axes clés de la campagne électorale en Castilla y León, et pourrait être décisif dans le résultat du 13 février prochain. PP Oui Vox ont été lancés avec des stratégies presque identiques attaquent le gouvernement de coalition et se sont engagés à porter le débat au niveau national. Par conséquent, les deux lèvent des offensives au Congrès avec une batterie de questions parlementaires et la demande que le ministre de la Consommation, Alberto Garzón, se présenter d’urgence et échouer. Les populaires tenteront de forcer l’apparition en ce même mois de janvier, bien qu’ils soient peu qualifiés au Parlement. L’idée est que la pression sur l’exécutif ne diminue pas dans les quatre prochaines semaines, comme l’a publié El Periódico de España.

Ce qui est déjà clair, c’est que les déclarations controversées de Garzón dans le journal ‘The Guardian’ (accusation contre l’élevage intensif et les macro-fermes, en supposant que la maltraitance des animaux se produise et que de la viande de moins bonne qualité soit exportée dans certains cas) sera affectée lors de la première nomination électorale de 2022 au cours de laquelle le PP se joue beaucoup.

Toutes les les sondages soutiennent la victoire de Alfonso Fernández Mañueco. A Gênes, ils insistent sur le fait que le président castillan-léonais est au bord de la majorité absolue et pourrait obtenir un résultat similaire à celui d’Isabel Díaz Ayuso à Madrid. La le chiffre clé est de 41 sièges (où cette majorité absolue est fixée) et, bien que de nombreux sondages placent le PP aux alentours de 39 sièges, il y a des dirigeants qui ont du mal à dépasser les 35. D’abord parce que Vox apparaît dans toutes les études dépassant 10 % des suffrages (8 procureurs au Parlement). Et le tout sans avoir annoncé de candidat jusqu’à ce week-end : un avocat de 30 ans originaire de Burgos, Juan García-Gallardo Frings.

En tout cas, les populaires sont conscients que la candidature ne changera pas cette possibilité, car la force de Vox réside désormais dans la marque. Ses candidats sont à peine connus et l’attraction répond au parti en général, comme cela s’est produit auparavant avec Ciudadanos. Le fait est que la formation de Santiago Abascal grandit en intention de vote dans de nombreuses communautés, et bien que Castilla y León était un territoire plus difficile en raison de la position hégémonique du PP à droite, un nouveau chemin a été ouvert précisément à cause des troubles dans la campagne.

Tel que publié par El Periódico de España, dans ce segment, Vox continue d’augmenter et certaines alarmes ont déjà été réglées à Moncloa. Le vote des jeunes, comme il se produit également dans d’autres régions d’Espagne, continue d’être l’un de ses points forts et encore plus parmi les agriculteurs et les éleveurs qui ne voient pas d’options futures dans les propositions bipartites. Le candidat de Vox, 30 ans, se concentre lui-même sur la collecte de ce soutien. Dans le PP castillan-léonais, ils insistent sur garder l’optimismeou, mais il y a des dirigeants qui reconnaissent que le résultat que Vox peut obtenir n’est pas encore écrit.

Les dirigeants de la direction d’Abascal assurent qu’ils attaqueront également le PP pour avoir défendu des positions similaires à celles du gouvernement : « Ce que Garzón a dit, c’est ce qui est dans l’Agenda 2030 et c’est quelque chose que le PP & rdquor; défend également, ils règlent.

La controverse sur la viande pourrait faire pencher la balance vers le PP ou vers une croissance plus élevée pour Vox. Mañueco, comme Ayuso l’a fait auparavant, a décidé de parier sur messages nationaux contre le gouvernement de coalition, avertissant que ces élections devraient servir à « arrêter le sanchismo & rdquor ; dans votre communauté. Dans le parti ils assurent que l’objectif est de réaliser la mobilisation dans une région conservatrice, aussi d’aller voter au mauvais moment, et que pour la première fois ils ne doivent pas choisir un candidat à la mairie et à la junte en même temps.

En ce sens, et avec Mañueco combattant dans la politique nationale, les déclarations de Garzón, le malaise dans tout le secteur de l’élevage (même dans la plus défavorable aux macro-fermes que l’industrie de la viande voit désormais attaquée) et la division elle-même au sein de l’Exécutif avec des ministres socialistes et présidents de région indignés, le PP comprend que les votes de troubles parmi les éleveurs et les agriculteurs resteront fidèles au bulletin de vote bleu. Reste aussi à voir dans quelle mesure l’Espagne vidée a quelque chose à jouer dans ce débat. Mais Vox, quant à lui, ne restera pas immobile.

Et voici l’inquiétude d’un secteur du PP, qui reconnaît que dans les polémiques qu’ils génèrent l’agitation sociale et entrer pleinement dans la bataille des idées (« Pour eux le surlonge et pour vous, worms & rdquor; Abascal a écrit sur Twitter) Vox obtiendra toujours des revenus électoraux. Comme dans les manifestations de rue ou dans ces débats où ils entrent en jeu les sentiments et la satiété de la société. Il n’y avait qu’une seule exception : Madrid, où Ayuso a réussi à capitaliser sur tout le mécontentement à l’égard du gouvernement, également dans les municipalités socialistes traditionnelles de la périphérie de Madrid.

Lundi, le calendrier pré-électoral commence en Castilla y León. Ce jour-là, les partis doivent enregistrer les candidatures définitives. C’est probablement pourquoi presque toutes les formations sortent de l’artillerie lourde dans la communauté ce week-end. Pablo Casado participera à un acte avec les candidats provinciaux. Aussi le PSOE a commencé à renverser avec Luis Tudanca, qui en 2019 a remporté les élections. Ciudadanos cherche leur survie après la chute brutale du gouvernement et après avoir été expulsé par Mañueco.

Et le week-end prochain, le PP tiendra son congrès régional dans cette région pour stimuler Mañueco. Casado a donné l’ordre au parti de renverser complètement avec la nomination électorale, paralysant le reste des congrès régionaux et des tâches en suspens pour amener le président régional à rééditer son gouvernement, idéalement seul. Pour cela, il a besoin, comme l’a fait Ayuso, d’une victoire qui, bien qu’insuffisante, surpasse la gauche ensemble. Cela garantirait que vous n’avez besoin que de l’abstention de Vox. A la fête d’Abascal rejeter ce scénario et ils comptent s’introduire en Castille-et-León, en prélude à ce qui se passera plus tard en Andalousie.