PPF : Comment tirer le meilleur parti du Fonds de prévoyance public

Le Fonds public de prévoyance (PPF), le petit programme d’épargne soutenu par le gouvernement et géré par le ministère des Communications, peut être consulté pour des dépôts réguliers. Les experts disent que la popularité de ce programme en tant qu’option d’investissement autre que son avantage fiscal est due au fait qu’il peut être lancé avec un montant d’investissement minimal.

Outre le caractère sûr et sécurisé de cet investissement, le triple allégement fiscal – EEE (Exempt, Exempt, Exempt) – attire également les investisseurs vers ce programme.

Même si PPF offre des rendements assurés chaque année, le chiffre exact fluctue. L’intérêt sur le PPF est composé annuellement et est crédité sur le compte du déposant le 31 mars de chaque année. Même si les intérêts sont crédités sur le compte le dernier jour de l’exercice, ils sont calculés chaque mois. Notez que les intérêts sont payables pour un mois seulement si le dépôt est effectué avant le 5 de ce mois. Ainsi, dans le cadre du régime PPF, les intérêts sont calculés chaque mois, composés annuellement et sont réinitialisés chaque trimestre.

Le problème avec le PPF est qu’il est assorti d’une période de blocage de 15 ans. La date d’échéance lors du calcul de la durée n’est pas calculée à partir de la date d’ouverture du compte. Il est plutôt calculé à partir de la fin de l’exercice au cours duquel le dépôt a été effectué, quel que soit le mois ou la date d’ouverture du compte, il est donc en réalité de 16 ans.

Un investisseur peut bénéficier d’une déduction en vertu de l’article 80C de la loi sur l’informatique, jusqu’à Rs 1,5 lakh, et n’a pas à payer d’impôt sur une partie du revenu égale au montant investi. De plus, l’investisseur n’a pas non plus à payer d’impôt sur les rendements obtenus pendant la phase d’accumulation ou au moment du retrait.

Voici comment tirer le meilleur parti de votre compte PPF :

Les experts du secteur disent qu’il faut utiliser leur compte PPF comme outil d’épargne-retraite ou pour d’autres objectifs à long terme tels que les études supérieures d’un enfant, le mariage des enfants, la création d’une entreprise, etc. perspective à l’esprit.

On peut investir dans le compte chaque année, d’un minimum de Rs 500 à un maximum de Rs 1,5 lakh, en vertu de la section 80C. Un investisseur ayant un objectif à long terme doit déposer le montant maximum pouvant être déposé – Rs 1,5 lakh chaque année – s’il correspond à son allocation d’actifs et à ses objectifs à long terme.

Si vous déposez Rs 1,5 lakh en une seule fois, essayez de le déposer le premier mois de l’exercice, c’est-à-dire en avril et avant le 5. A noter que les intérêts sont calculés sur le solde le plus bas entre le 5e et le dernier jour de chaque mois. Ainsi, si vous placez votre argent sur le compte PPF avant le 5 de chaque mois, votre contribution rapportera également des intérêts pour ce mois.

De plus, si vous n’êtes pas en mesure de mettre une somme énorme en une seule fois, vous pouvez mettre l’argent en 12 versements, chacun nécessitant un investissement d’un minimum de Rs 500 par mois. Dans ce cas également, faites de votre mieux pour mettre votre argent sur le compte PPF avant le 5 de ce mois.

