PPF, NSC, KVP et les taux d’intérêt des autres petits plans d’épargne resteront inchangés jusqu’au 31 mars 2022

Dans un environnement de taux d’intérêt bas, le PPF et d’autres investissements de petite épargne continueront d’offrir des rendements similaires à ceux d’avant. Les taux d’intérêt des petits plans d’épargne resteront les mêmes pour la période janvier-février-mars 2022 qu’au cours du trimestre octobre-novembre-décembre 2021.

Le taux d’intérêt sur le PPF reste à 7,1 pour cent par an tandis que pour le Senior Citizen Savings Scheme, le taux d’intérêt est de 7,4 pour cent par an. Les titulaires de compte Sukanya Samriddhi continueront d’obtenir 7,6% composés annuellement sur le solde de leur compte.

Le programme de compte de revenu mensuel à 5 ​​ans offre 6,6 % payable mensuellement, tandis que le NSC à 5 ans continue d’offrir 6,8 % composé annuellement. Sur le dépôt à terme à 1 an, le taux d’intérêt s’élève à 5,5 pour cent tandis que sur le dépôt à 5 ans, le taux est de 6,7 pour cent par an.

Les taux d’intérêt des régimes postaux sont fixés par le gouvernement au début de chaque trimestre de l’exercice. La réinitialisation du taux d’intérêt de la petite épargne est basée sur le rendement moyen des titres publics. Le taux d’intérêt sur les différents petits plans d’épargne tels que les certificats d’épargne nationaux (NSC), KVP, les dépôts à terme, le fonds de prévoyance publique (PPF), le plan d’épargne des personnes âgées (SCSS), Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) etc. reste le même pour trois mois, puis sont susceptibles d’être modifiés.

Même si les tarifs sont modifiés, les nouveaux tarifs ne s’appliquent pas à tous les investisseurs de tous les régimes postaux. Pour les NSC, KVP, Dépôts à terme, Plan d’épargne pour seniors (SCSS), le taux d’intérêt reste fixe pour les investisseurs jusqu’à l’échéance.

PPF et Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) sont les deux principaux programmes d’épargne de petite taille qui connaissent une révision du taux au fur et à mesure que le gouvernement les révise.

En l’absence de changement dans le taux d’intérêt des petits plans d’épargne des bureaux de poste, les investisseurs à revenu fixe peuvent pousser un soupir de soulagement. Le statu quo des taux d’intérêt des plans d’épargne des PO pourrait continuer à les garder attractifs par rapport aux dépôts bancaires à terme. Actuellement, la plupart des grandes banques offrent des taux d’intérêt d’environ 5 à 5,5% sur des dépôts de 1 à 10 ans.

