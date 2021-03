PPF, NSC, SCSS, KVP, Baisse des taux d’intérêt de la poste FD sur 5 ans: Vérifiez les nouveaux taux d’épargne de petite taille jusqu’en juin 2021

Sur la base des rendements du gouvernement, au début de chaque trimestre de l’exercice, le gouvernement fixe les taux d’intérêt des systèmes de poste pour les trois prochains mois.

Dans un scénario de baisse des taux d’intérêt, il n’y a pas de si bonnes nouvelles pour les investisseurs obligataires. Le gouvernement a abaissé les taux d’intérêt des petits plans d’épargne postaux pour les trois mois se terminant en juin 2021. Le taux d’intérêt du PPF sera de 6,4% au lieu de 7,1% par an tandis que pour le Senior Citizen Savings Scheme, le taux d’intérêt est de 6,5 pour cent au lieu de 7,4 pour cent par an. Le système de compte de revenu mensuel de 5 ans offre 5,7 pour cent au lieu de 6,6 pour cent payable mensuellement. Sur le dépôt à terme d’un an, le taux d’intérêt est de 4,4% tandis que sur le dépôt de 5 ans, le taux est de 5,8% par an.

Sur la base des rendements du gouvernement, au début de chaque trimestre de l’exercice, le gouvernement fixe les taux d’intérêt des systèmes de poste pour les trois prochains mois. S’il y a un changement, il n’affecte pas tous les projets de la poste. Pour l’investisseur qui investit en NSC, KVP, dépôts à terme, Senior Citizens Savings Scheme (SCSS), le taux d’intérêt reste fixe jusqu’à l’échéance. Cependant, les investisseurs de PPF et de Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) voient une révision du taux au fur et à mesure que le gouvernement révise le taux à chaque trimestre de chaque exercice.

Plusieurs systèmes de bureaux de poste sont le premier choix des investisseurs à la recherche de revenus fixes et assurés. Certains d’entre eux bénéficient également d’avantages fiscaux en vertu de l’article 80C de la Loi sur les technologies de l’information. Tous sont des investissements garantis par l’État dans lesquels le capital investi et les intérêts gagnés sont garantis par le gouvernement.

Avant d’investir, assurez-vous de la responsabilité fiscale des intérêts que vous gagnerez sur les plans de commande, car certains d’entre eux peuvent avoir un intérêt imposable. De même, comme la majorité d’entre eux ont une longue durée, assurez-vous de disposer d’actifs liquides avant de bloquer des fonds à long terme. Mettez-y des fonds en vous connectant à vos besoins à long terme et en tenant compte de la répartition des actifs entre les capitaux propres et la dette.

De manière significative, les schémas de la poste portent une assurance souveraine sur la somme totale apportée et assurent donc la plus grande sécurité sur l’ensemble du principal investi.

