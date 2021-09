PPF ou NPS : Où investir pour économiser de l’impôt en vertu de l’article 80C ?

Le montant à l’échéance du PPF est libre d’impôt et on peut prolonger le mandat par bloc de 5 ans.

Les investissements dans la Caisse de prévoyance publique (PPF) et le Système national de retraite (NPS) sont destinés à vos objectifs à long terme. Bien que la totalité du montant à l’échéance du PPF ou le retrait partiel du régime puisse être utilisé selon les besoins, le NPS vous donne la possibilité de retirer jusqu’à 60 % du corpus, et par la suite, une rente ou une pension est versée sur le solde.

Même si les deux sont assortis d’avantages fiscaux en vertu de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961, ils sont structurés différemment et, par conséquent, une comparaison entre eux peut ne pas aider beaucoup. Chacun a ses propres avantages et peut être complété pour atteindre des objectifs à long terme, principalement la retraite. Plutôt que d’essayer de déterminer lequel est le meilleur entre le PPF et le NPS, utilisez au mieux le PPF et le NPS pour accumuler un corpus important sur le long terme. Pour en faire une décision d’achat éclairée, il est cependant important de connaître la différence entre PPF et NPS. En voici quelques uns.

À propos du compte PPF

Le PPF est un plan d’épargne sur 15 ans à rendement fixe jusqu’à l’échéance, ce qui en fait un actif de dette. Le taux d’intérêt, cependant, continue de varier selon le taux fixé par le gouvernement au début de chaque trimestre de l’exercice. Actuellement, le taux d’intérêt du PPF est de 7,1 pour cent par an composé annuellement.

Sous PPF, vous pouvez économiser entre Rs 500 et Rs 1,5 lakh par an. À un taux d’intérêt présumé de 7,1% par an (en supposant qu’il reste le même jusqu’à 15 ans), en investissant Rs 1,5 lakh chaque année pendant 15 ans, le montant à échéance est d’environ Rs 40,68 lakh.

Le montant à l’échéance du PPF est exonéré d’impôt et on peut prolonger la durée en bloc de 5 ans après l’échéance du PPF. Le PPF vous aide essentiellement à accumuler un corpus non imposable et sa composition annuelle permet de générer des liquidités même les années où votre contribution est faible.

Actuellement, le taux d’intérêt nominal est faible en PPF, par rapport aux taux des années précédentes. Cependant, compte tenu de l’inflation et du rendement avant impôt du PPF, investir dans le PPF reste une option recommandée pour épargner par le biais d’actifs de dette.

À propos du régime NPS

Le NPS est un régime d’investissement typique axé sur la retraite, car il s’accompagne d’une pension obligatoire. Après avoir ouvert un compte NPS, il faut continuer à investir et à 60 ans, le régime arrive à échéance. À l’échéance du NPS, on peut retirer jusqu’à 60 pour cent du corpus en argent libre d’impôt. Le montant du solde doit être obligatoirement remis à une compagnie d’assurance-vie pour commencer à percevoir une pension viagère. La rente est imposable entre les mains du rentier dans l’année de sa réception.

Pendant la phase d’accumulation jusqu’à l’âge de 60 ans, vous avez le choix entre différentes options de fonds. Ainsi, contrairement au PPF, les rendements ne sont pas fixes mais liés à la performance d’actifs tels que les capitaux propres et la dette. Des actions à la dette en passant par un mélange d’actions et d’actifs de dette, le souscripteur NPS peut choisir d’investir dans les actifs qu’il aime.

En tant qu’investisseur

Il vaut mieux ne pas considérer le PPF et le NPS uniquement sous l’angle fiscal. La création d’un corpus exonéré d’impôt via le PPF est particulièrement utile lorsque l’on est à la retraite et que l’on souhaite maintenir l’impôt à payer au minimum. De même, estimez combien de corpus de retraite est nécessaire après votre retraite. Utilisez NPS pour économiser une partie de l’épargne pour les besoins de la retraite. Un mélange sain de fonds communs de placement d’actions, de PPF et de NPS peut vous aider à répondre confortablement à vos besoins après la retraite.

