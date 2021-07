PPF vs SSY : Le Fonds de prévoyance publique est-il à 7,1% meilleur que Sukanya Samriddhi Yojana pour les filles ?

PPF vs SSY : image représentative

Compte PPF vs SSY : le Fonds de prévoyance publique (PPF) et le Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) sont tous deux des régimes d’épargne très populaires. Ils vous permettent d’accumuler un corpus sur une période de temps et offrent des rendements garantis libres d’impôt. Cependant, un compte SSY ne peut être ouvert qu’au nom d’une fillette, alors que n’importe qui peut avoir un compte PPF à son nom.

Vous vous demandez lequel de ces deux plans d’épargne est le meilleur pour votre fille ? La bonne réponse à cette question dépend de vos besoins, car les deux régimes présentent certains avantages et inconvénients en fonction des besoins du titulaire du compte. Cet article explique différentes situations dans lesquelles l’un ou l’autre des deux régimes peut s’avérer meilleur. Regarde:

Taux d’intérêt

À l’heure actuelle, le compte SSY offre un taux d’intérêt plus élevé à 7,6 pour cent, tandis que l’intérêt sur les dépôts PPF n’est que de 7,1 pour cent.

En comparant les deux régimes en termes de taux d’intérêt ou de rendement, il est important de noter que le gouvernement révise les taux d’intérêt de tous les petits régimes d’épargne, y compris PPF et SSY, sur une base trimestrielle. Par conséquent, le taux d’intérêt que vous voyez aujourd’hui peut ne pas être le même, disons au prochain trimestre.

Cependant, depuis le lancement du programme pour les filles, le gouvernement a offert un taux d’intérêt supérieur au PPF sur le compte SSY. Même lorsque les taux d’intérêt de tous les plans d’épargne ont baissé, le SSY continue d’offrir un meilleur taux d’intérêt que le PPF.

Investir à long terme

Le compte SSY doit être obligatoirement fermé après la fin des 21 années d’ouverture. Ce n’est pas la même chose pour le compte PPF car il peut être prolongé par blocs de 5 ans chacun pour le nombre de fois que vous souhaitez. Littéralement, on peut avoir un compte PPF toute sa vie !

Par conséquent, s’il s’agit de choisir entre les deux régimes, le PPF serait une meilleure option si vous souhaitez accumuler de l’argent pour votre fille au-delà de 21 ans. Une autre option, et probablement la meilleure, serait d’avoir à la fois des comptes PPF et SSY au nom de votre fille. Vous pouvez choisir de déposer un montant important sur le compte SSY jusqu’à ce qu’il offre un taux d’intérêt plus élevé et certains sur le compte PPF. Ainsi, même après la fermeture du compte SSY après 21 ans, vous pouvez continuer à déposer sur son compte PPF. Ou, votre fille peut également déposer sur le compte PPF lorsqu’elle grandira et commencera à gagner de l’argent.

Le montant minimum que vous devez déposer sur un compte PPF en un an est de Rs 500.

Un point important à noter ici est qu’à l’échéance du compte SSY, vous aurez des difficultés à réinvestir le montant accumulé dans tout autre régime d’investissement libre d’impôt. Le montant maximum que vous pouvez investir dans n’importe quel régime (comme le PPF) pour économiser de l’impôt en vertu de la section 80C est de Rs 1,5 lakh par an. Cependant, si vous avez besoin du corpus accumulé pour d’autres dépenses comme le mariage ou les études supérieures de votre fille, l’épargne SSY s’avérera utile.

