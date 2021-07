Prabhdeep Bedi rejoint Puma India en tant que directeur et responsable du commerce électronique D2C

Il rapportera à Abhishek Ganguly, directeur général, Puma Inde et Asie du Sud-Est

Puma a rejoint Prabhdeep S Bedi en tant que directeur et chef du commerce électronique D2C en Inde. Dans ce rôle, Bedi accélérera davantage le parcours de transformation numérique de Puma India et sera responsable de la direction de l’activité de commerce électronique D2C et de l’ensemble de la chaîne de valeur des opérations, du catalogage, de la technologie, de la gestion des comptes et de l’expérience client. Il rapportera à Abhishek Ganguly, directeur général de Puma Inde et Asie du Sud-Est.

Prabhdeep apporte une solide expérience dans la conduite de stratégies axées sur la croissance, a déclaré Ganguly. « Prabhdeep, avec ses connaissances et sa compréhension de l’espace du commerce électronique, associé à son style de leadership efficace, contribuera de manière significative à notre croissance. Son approche axée sur le numérique envers les affaires aidera davantage à construire la prochaine phase du parcours de commerce électronique de Puma en Inde », a-t-il ajouté.

Bedi apporte avec lui 13 ans d’expérience diversifiée dans divers domaines tels que la technologie de l’éducation, les produits de grande consommation et le conseil. Dans son rôle précédent, il était directeur de l’exploitation chez Toppr Technologies Pvt. Ltd pendant cinq ans. Avant cela, il a travaillé avec McKinsey & Company dans leur bureau de Chicago et Procter and Gamble India. Il est titulaire d’un MBA de la Kellogg School of Management de la Northwestern University et d’un diplôme de premier cycle de l’IIT Bombay.

« Le rythme auquel le commerce électronique se développe dans le pays est inimaginable et je suis vraiment impatient de mener des initiatives d’innovation stratégique pour la marque, en gardant à l’esprit la sensibilisation numérique accrue des consommateurs de la nouvelle ère d’aujourd’hui. Je suis absolument ravi de rejoindre l’équipe à une phase aussi passionnante de la trajectoire de croissance de l’entreprise », a déclaré Bedi dans son nouveau rôle.

Puma est une marque de sport qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Il propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course et l’entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. Le groupe Puma détient les marques Puma, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 14 000 personnes dans le monde et a son siège à Herzogenaurach, en Allemagne.

